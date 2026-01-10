Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

89 tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh: Giáo sư dinh dưỡng hàng đầu nước Mỹ tiết lộ bữa sáng đặc biệt

10-01-2026 - 05:43 AM | Sống

Giáo sư dinh dưỡng Marion Nestle thường không thấy đói cho đến gần trưa và chỉ ăn bữa đầu tiên vào khoảng 11h hoặc muộn hơn.

Ở tuổi 89, bà Nestle vẫn tiếp tục làm việc, viết sách và được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng tại Mỹ.

Theo Today, trong nhiều thập kỷ, bà Nestle tập trung nghiên cứu tác động của thực phẩm đối với sức khỏe con người cũng như cách ngành công nghiệp thực phẩm ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của xã hội.

Nữ chuyên gia dinh dưỡng cho biết bà không thích được hỏi “ăn gì trong một ngày” bởi chế độ ăn của bà thay đổi liên tục. Hơn nữa, bà thừa nhận mình không ăn nhiều và hiếm khi cảm thấy đói. Tuy vậy, bà vẫn chia sẻ những nét chính trong thực đơn hằng ngày cùng các nguyên tắc ăn uống mà bà theo đuổi suốt nhiều năm.

Bà Nestle cho biết chế độ dinh dưỡng lành mạnh là đa dạng hóa thực phẩm. Ảnh: Today

Theo bà Nestle, nguyên tắc cơ bản của một chế độ ăn lành mạnh bao gồm: tránh thực phẩm siêu chế biến có chứa nhiều thành phần nhân tạo, ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật và ăn mọi thứ ở mức độ vừa phải. Bà cho rằng yếu tố di truyền không đóng vai trò lớn trong trường hợp của mình, khi cha bà bị thừa cân, nghiện hút thuốc lá và qua đời vì đau tim ở tuổi 47.

Về bữa sáng, bà Nestle không ăn theo khung giờ truyền thống. Bà thường không thấy đói cho đến gần trưa và chỉ ăn bữa đầu tiên vào khoảng 11h hoặc muộn hơn. Khi ăn, bà thường chọn ngũ cốc đơn giản kết hợp với trái cây. Nữ chuyên gia dinh dưỡng cho rằng mọi người nên ăn khi cảm thấy đói, đồng thời lưu ý rằng nhiều nghiên cứu ca ngợi bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày thực chất được các công ty sản xuất ngũ cốc tài trợ.

Bữa trưa của bà thường khá nhẹ nhàng gồm bánh mì kẹp hoặc salad chủ yếu dựa trên thực vật. Bữa tối cũng đơn giản, đa phần là salad. Bà Nestle đánh giá cao các bữa ăn nấu tại nhà vì có thể kiểm soát thành phần và lượng gia vị. Theo bà, ngay cả salad hay rau từ các cửa hàng bán đồ ăn sẵn cũng thường chứa nhiều calo, chất béo, đường và muối hơn so với khi tự chuẩn bị.

Dù vậy, bà Nestle vẫn thích ăn ngoài và không tự cấm đoán bản thân. Khi đến nhà hàng, bà chỉ cố gắng tránh ăn quá nhiều.

Bữa trưa của bà Nestle thường khá nhẹ nhàng gồm bánh mì kẹp hoặc salad chủ yếu dựa trên thực vật.

Khi đi chợ, bà Nestle ưu tiên thực phẩm tươi, chưa qua chế biến, ít thành phần. Bà cho biết nếu có điều kiện, bà chọn thực phẩm hữu cơ. Giỏ hàng của bà thường có các loại quả mọng, rau làm salad như xà lách, cà rốt, ớt chuông cùng ngũ cốc, trứng, sữa, sữa chua và phô mai. Dù rất yêu thích phô mai nhưng bà vẫn chú ý đến khẩu phần vì đây là thực phẩm giàu chất béo và calo. Bà có ăn thịt nhưng không nhiều.

Bà Nestle tránh xa quầy đồ ăn vặt, thay vào đó chọn trái cây, cà rốt hoặc các loại hạt. Nếu mua đồ đóng gói sẵn, bà ưu tiên sản phẩm có ít muối, ít đường và thành phần dễ nhận biết.

Về món tráng miệng, bà Nestle thích kem nguyên béo với số lượng thành phần tối thiểu, đặc biệt là vị vani. Thỉnh thoảng, bà ăn bánh quy, khoai tây chiên lát dày chiên bằng dầu ô liu, nêm hương thảo nhưng luôn giữ chừng mực.

Ngoài ăn uống, vận động cũng là một phần quan trọng trong lối sống của bà. Dù không tập gym nhưng việc sinh sống tại New York (Mỹ) khiến bà thường xuyên đi bộ và leo cầu thang khi sử dụng tàu điện ngầm.

Người phụ nữ 48 tuổi tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ khuyên: Thà nhịn đói còn hơn ăn 3 loại bữa sáng này

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

