Người phụ nữ 48 tuổi tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ khuyên: Thà nhịn đói còn hơn ăn 3 loại bữa sáng này

Ba năm trước, bà Lâm, 48 tuổi ở Trung Quốc, được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2. Từ đó, cuộc sống của bà trở nên dè dặt hơn hẳn. Bà tin rằng chỉ cần “ăn thật thanh đạm, vận động đều” là có thể kiểm soát bệnh.

Bữa sáng hằng ngày của bà thường là một bát cháo trắng ăn kèm chút dưa muối. Bữa trưa chỉ ăn nửa bát cơm với rất nhiều rau xào ít dầu. Buổi tối, bà gần như cắt tinh bột, chỉ ăn một miếng khoai lang nhỏ và dưa chuột trộn lạnh. Thế nhưng, điều khiến bà bối rối là đường huyết vẫn lên xuống thất thường, lúc cao vọt, lúc tụt nhanh như tàu lượn.

Sáng thứ 7 tuần trước, gia đình phát hiện bà bất tỉnh trong phòng ngủ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay, bác sĩ chẩn đoán bà rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton do đái tháo đường kèm hôn mê tăng thẩm thấu, một biến chứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa, bà Lâm không qua khỏi vì suy đa cơ quan.

Người thân không khỏi bàng hoàng. Một bệnh nhân tiểu đường sống rất “kỷ luật”, vì sao lại đột ngột đi đến kết cục này? Khi xem lại chế độ ăn uống hằng ngày, bác sĩ cho rằng vấn đề có thể nằm chính ở những thói quen mà bà vẫn tin là lành mạnh.

Tiểu đường nguy hiểm hơn nhiều người tưởng

Nhiều người vẫn cho rằng đái tháo đường là bệnh của tuổi già, nhưng thực tế bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, chỉ là nhóm trung niên và cao tuổi chiếm tỷ lệ cao hơn. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, tim mạch, thận, hệ thần kinh đều chịu tổn thương âm thầm.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Diabetes Care cho thấy, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở bệnh nhân tiểu đường, chiếm hơn 40% tổng số ca tử vong. Nghiên cứu này theo dõi 135.000 người trưởng thành, trong đó 10,5% mắc đái tháo đường và 36,2% ở giai đoạn tiền đái tháo đường. Sau 6 năm, ghi nhận 5.517 ca tử vong, riêng nhóm tiểu đường là 1.428 ca.

Đáng chú ý, tuổi phát bệnh càng sớm thì tuổi thọ kỳ vọng càng giảm. Người được chẩn đoán tiểu đường trước 40 tuổi có thể giảm tuổi thọ trung bình hơn 4 năm. Một số nhóm đặc thù như người dưới 65 tuổi, nam giới hoặc sống ở khu vực nông thôn cũng có nguy cơ tử vong cao hơn do biến chứng tim mạch.

Bữa sáng tưởng nhẹ nhàng nhưng lại “phá” đường huyết cả ngày

Theo bác sĩ Vương Khải Lượng, Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Tổng hợp Cấp cứu Trung Quốc, bữa sáng là bữa ăn đầu tiên sau 8-12 giờ nhịn đói qua đêm. Thời điểm này, độ nhạy insulin của cơ thể chưa cao, nếu ăn nhiều tinh bột tinh chế sẽ khiến đường huyết tăng vọt rất nhanh.

Khi đường huyết sau ăn sáng tăng quá nhanh, cơ thể dễ rơi vào hạ đường huyết phản ứng trước bữa trưa, khiến người bệnh ăn nhiều hơn vào các bữa sau. Vì vậy, lựa chọn bữa sáng đóng vai trò then chốt.

Những món không nên ăn vào buổi sáng bao gồm:

- Cháo trắng nấu nhừ.

- Các loại bánh bao chiên làm từ bột mì tinh luyện.

- Đồ ăn nhanh như hamburger, khoai tây chiên, gà rán.

Các món này có điểm chung là năng lượng cao, dinh dưỡng thấp, làm đường huyết tăng nhanh và khó kiểm soát.

Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, bữa sáng ít carbohydrate giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn trong suốt cả ngày. Thậm chí, những người ăn sáng ít tinh bột còn có xu hướng tự động giảm lượng carbohydrate ở bữa trưa và tối, cho thấy một bữa sáng đúng cách có thể định hình thói quen ăn uống cả ngày.

Một bữa sáng phù hợp cho người tiểu đường nên kết hợp protein, chất béo lành mạnh và lượng tinh bột vừa phải, chẳng hạn sữa không đường, trứng, rau xanh và một phần nhỏ ngô hoặc bí đỏ.

Đã mắc tiểu đường, 4 thói quen xấu cần bỏ sớm

Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh cần đặc biệt chú ý lối sống.

- Thiếu vận động khiến cơ thể giảm độ nhạy insulin.

- Hút thuốc và uống rượu làm tổn thương mạch máu và khiến đường huyết khó kiểm soát.

- Căng thẳng cảm xúc kéo dài cũng làm hormone rối loạn, kéo theo biến động đường huyết.

- Đặc biệt, việc tự ý thay đổi liều thuốc hoặc dùng thuốc không đều đặn có thể khiến đường huyết dao động mạnh và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính phổ biến, nhưng không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một tương lai u ám. Kiểm soát đường huyết tốt, ăn uống đúng cách và duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp người bệnh sống ổn định không khác nhiều so với người khỏe mạnh. Vấn đề nằm ở chỗ, đôi khi chính những thói quen tưởng là “tốt cho sức khỏe” lại cần được nhìn lại một cách nghiêm túc.

