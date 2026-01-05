Muốn sống tới 100 tuổi? Hãy học những người sống thọ nhất thế giới ăn 8 loại thực phẩm này

Sống thọ, khỏe mạnh và minh mẫn ở tuổi 100 không còn là điều quá xa vời nếu nhìn vào lối sống của những người sống thọ nhất hành tinh. Theo thông tin từ tạp chí Real Simple, các nghiên cứu về “Vùng Xanh” (Blue Zones), nơi tập trung nhiều người sống trên 100 tuổi nhất thế giới, cho thấy chế độ ăn uống đóng vai trò đặc biệt quan trọng, thậm chí mang tính nền tảng cho tuổi thọ.

Những người sống thọ nhất thế giới thường ăn gì?

Tạp chí Real Simple đã liệt kê ra 8 loại thực phẩm được ghi nhận xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của những người sống thọ nhất hành tinh.

1. Các loại đậu

Amy Davis, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết các loại đậu là một trong những nhóm thực phẩm xuất hiện nhiều nhất trong khẩu phần của người sống thọ. Theo bà, đậu rất giàu chất xơ và cung cấp nguồn protein thực vật quan trọng, giúp cơ thể kiểm soát cholesterol và đường huyết tốt hơn. Những lợi ích này được cho là có vai trò trong việc làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và ung thư.

Không chỉ giới hạn ở một vài loại cụ thể, nhóm đậu bao gồm đậu gà, đậu đen, đậu lăng, đậu Hà Lan và nhiều loại khác đều mang lại giá trị tương tự. Các nhà nghiên cứu về trường thọ cũng ghi nhận rằng việc sử dụng đa dạng các loại đậu trong bữa ăn hằng ngày, thay thế một phần thịt động vật, là thói quen phổ biến giúp người sống thọ duy trì sức khỏe ổn định trong thời gian dài.

2. Dầu ô liu

Dầu ô liu là nguồn chất béo chủ đạo trong nhiều vùng sống thọ. Loại dầu này giàu chất béo không bão hòa, vitamin E, vitamin K và các hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tim mạch.

3. Các loại hạt

Hạt óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương hay hạt vừng đều được người sống thọ sử dụng thường xuyên với lượng vừa phải. Nhóm thực phẩm này cung cấp chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất, có liên quan đến việc giảm nguy cơ viêm và bệnh tim.

4. Trà

Các loại trà, từ trà xanh, trà đen đến trà thảo mộc, là thức uống quen thuộc tại nhiều Vùng Xanh. Nhờ giàu hợp chất chống oxy hóa, trà được cho là hỗ trợ miễn dịch, sức khỏe tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

5. Hải sản

Theo chuyên gia Davis, các nghiên cứu cho thấy người sống thọ thường tiêu thụ thịt với lượng khá hạn chế, thay vào đó là cá và các loại hải sản trong khẩu phần hằng ngày. Thói quen này phần nào gắn với đặc điểm địa lý của nhiều Vùng Xanh vốn nằm gần biển và dễ tiếp cận nguồn hải sản tươi.

Chuyên gia Davis cũng nhấn mạnh rằng một số loại hải sản, đặc biệt là cá béo, là nguồn cung tự nhiên hiếm hoi giàu axit béo omega-3. Đây là những hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ não bộ và duy trì sức khỏe tim mạch - những yếu tố then chốt giúp con người sống khỏe mạnh khi tuổi cao.

6. Bánh mì nguyên cám lên men tự nhiên

Bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám, đặc biệt là bánh mì men chua, xuất hiện phổ biến trong chế độ ăn của nhiều người sống thọ. Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất, giúp giảm nguy cơ tử vong do tim mạch và ung thư. Quá trình lên men tự nhiên còn giúp bánh dễ tiêu hóa và ổn định đường huyết hơn.

7. Khoai lang

Khoai lang, đặc biệt là khoai lang tím tại Vùng Xanh Okinawa (Nhật Bản), từng là thực phẩm chủ lực của nhiều người sống thọ. Khoai lang giàu chất xơ, kali, vitamin A, vitamin C và các hợp chất thực vật, góp phần bảo vệ tim mạch, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ chuyển hóa.

8. Nghệ

Gia vị tưởng chừng nhỏ bé này lại đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn trường thọ. Nghệ chứa curcumin - hợp chất có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe não bộ và làm chậm quá trình lão hóa.