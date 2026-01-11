3 loài hoa đẹp mê hồn nhưng dễ “rước họa”: Tuyệt đối không nên trồng trong vườn nhà

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-01-2026 - 07:30 AM | Sống

Nhiều loài hoa đẹp rực rỡ nhưng mang độc tính nguy hiểm. Việc vô tình trồng chúng trong vườn nhà có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Xu hướng trồng hoa làm cảnh trong sân vườn, ban công hay trước cửa nhà ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sinh học và y tế, nhiều loài hoa cảnh quen thuộc thực chất chứa độc, có thể gây nguy hiểm nếu vô tình tiếp xúc, ăn nhầm hoặc hít phải trong thời gian dài.

Dưới đây là 3 loại hoa dù rất đẹp nhưng được khuyến cáo không nên trồng trong khuôn viên gia đình.

Hoa trúc đào

Trúc đào được trồng phổ biến nhờ hoa đẹp, màu sắc bắt mắt, dễ sống và xanh quanh năm. Thế nhưng, đây lại là một trong những loài cây cảnh độc nhất thế giới.

Toàn bộ cây trúc đào – từ lá, hoa, thân, rễ đến nhựa cây – đều chứa chất độc mạnh như oleandrin và neriin. Chỉ cần ăn phải một lượng rất nhỏ cũng có thể gây buồn nôn, đau bụng, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, thậm chí tử vong.

Hoa trúc đào (Ảnh minh họa).

Đáng lo ngại hơn, khói từ việc đốt cành trúc đào cũng mang độc tính, có thể gây ngộ độc qua đường hô hấp. Vì vậy, nhiều quốc gia đã khuyến cáo không trồng trúc đào trong khu dân cư, trường học hay bệnh viện.

Hoa loa kèn độc

Không phải tất cả loa kèn đều nguy hiểm, nhưng loa kèn độc là ngoại lệ đáng báo động. Loài hoa này có kích thước lớn, hình dáng lạ mắt, mùi thơm nhẹ nên rất dễ thu hút trẻ em.

Hoa, lá và đặc biệt là hạt của loa kèn độc chứa các chất như atropin, scopolamin, có tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương. Khi ăn phải, người bị ngộ độc có thể xuất hiện ảo giác, mê sảng, co giật, tim đập nhanh, thậm chí hôn mê.

Hoa loa kèn độc (Ảnh minh họa).

Nhiều trường hợp ngộ độc nặng đã được ghi nhận do trẻ nhỏ hái hoa, nghịch hạt mà người lớn không hay biết.

Hoa huệ lili

Hoa huệ thường được xem là biểu tượng của sự thanh khiết, may mắn, nên hay được trồng trong vườn hoặc đặt trong nhà. Tuy nhiên, nhiều giống huệ cảnh, ví dụ như hoa huệ lili, lại chứa độc, đặc biệt với thú cưng.

Chỉ cần thú cưng liếm phấn hoa, nhai lá hoặc củ hoa huệ lili, chúng có thể bị nôn mửa, tiêu chảy, suy thận cấp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Với trẻ nhỏ, việc vô tình đưa tay dính nhựa cây vào miệng cũng tiềm ẩn rủi ro ngộ độc.

Huệ lili (Ảnh minh họa).

Một khu vườn đẹp không chỉ cần hoa nở rực rỡ mà còn phải an toàn cho sức khỏe các thành viên trong gia đình. Trước khi trồng bất kỳ loài hoa nào, người dân nên tìm hiểu kỹ về độc tính, mức độ an toàn, đặc biệt nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì chọn hoa đẹp nhưng nguy hiểm, hãy ưu tiên những loài không độc, dễ chăm sóc và thân thiện với môi trường sống. Đôi khi, một quyết định nhỏ trong việc trồng cây cũng có thể giúp tránh được những rủi ro lớn cho cả gia đình.

Không phải mê tín: Nếu 4 vị khách này đến chơi nhà thì xin chúc mừng bạn sắp được trời ban phúc

Theo Minh Khang

Đời sống pháp luật

