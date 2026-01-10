Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải mê tín: Nếu 4 vị khách này đến chơi nhà thì xin chúc mừng bạn sắp được trời ban phúc

10-01-2026 - 21:05 PM | Sống

Một vài cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường, nhưng lại mở ra tín hiệu cho một giai đoạn thuận lợi hơn trong cuộc sống.

Câu nói “Nhà có khách quý” từ lâu vẫn được dùng để chỉ những cuộc gặp gỡ mang lại tín hiệu tốt. Thực tế, có những vị khách xuất hiện trong cuộc sống đúng vào lúc bạn cần nhất. Khi những con người như vậy ghé thăm, đó thường là dấu hiệu cho thấy một giai đoạn thuận lợi hơn đang dần mở ra, bằng những kết nối rất đời thường và thực tế.

Dưới đây là 4 “vị khách” như thế:

Người sẵn sàng lắng nghe bạn một cách nghiêm túc

Trong xã hội bận rộn, việc một người chủ động ghé thăm, ngồi xuống và thật sự lắng nghe câu chuyện của bạn là điều không hề phổ biến. Đó có thể là một người bạn cũ, một đồng nghiệp, hay thậm chí là người quen lâu ngày không gặp. Họ không đến để hỏi han xã giao, cũng không để khoe khoang, mà lắng nghe với sự chú tâm thực sự.

Sự hiện diện của vị khách này cho thấy bạn đang có những mối quan hệ được tôn trọng. Khi một người được lắng nghe, họ có xu hướng đưa ra quyết định sáng suốt hơn, giảm căng thẳng và nhìn rõ vấn đề của mình. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đã tạo dựng đủ niềm tin để người khác muốn ở lại và chia sẻ.

Không phải mê tín: Nếu 4 vị khách này đến chơi nhà thì xin chúc mừng bạn sắp được trời ban phúc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người mang đến thông tin hoặc cơ hội mới

Có những vị khách đến nhà không mang quà cáp đắt tiền, nhưng lại mang theo thông tin quý giá: một lời giới thiệu công việc, một gợi ý hợp tác, một kinh nghiệm sống, hay đơn giản là một góc nhìn khác về vấn đề bạn đang bế tắc.

Trong nhiều trường hợp, những bước ngoặt quan trọng của đời người không đến từ kế hoạch lớn lao, mà bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện rất đời thường. Việc ai đó nghĩ đến bạn khi có cơ hội mới cho thấy bạn đã gây dựng được uy tín cá nhân. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất trong xã hội hiện đại.

Người từng khó khăn hơn bạn, nhưng vẫn giữ thái độ tích cực

Một vị khách khác thường để lại dư âm sâu sắc là người từng trải qua biến cố lớn: thất bại, bệnh tật, mất mát… Nhưng khi đến chơi nhà, họ vẫn giữ sự điềm tĩnh, tử tế và lạc quan. Họ không mang theo than vãn, mà mang theo trải nghiệm sống.

Sự xuất hiện của họ có thể không trực tiếp giúp bạn giải quyết vấn đề, nhưng lại mang đến một dạng “nâng đỡ tinh thần”. Khi chứng kiến một người vượt qua khó khăn bằng nỗ lực cá nhân, con người thường có thêm niềm tin rằng thử thách của mình cũng có thể giải quyết được.

Không phải mê tín: Nếu 4 vị khách này đến chơi nhà thì xin chúc mừng bạn sắp được trời ban phúc- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Người đến với bạn khi bạn không có gì để cho lại

Cuối cùng, đáng trân trọng nhất là vị khách đến chơi nhà không vì lợi ích, không vì bạn đang thành công hay dư dả. Họ đến khi bạn bình thường, thậm chí đang chật vật, nhưng vẫn chọn hiện diện.

Điều này phản ánh hai điều: một là bạn đã sống đủ tử tế để được yêu quý vô điều kiện; hai là bạn đang ở trong một mạng lưới quan hệ lành mạnh, nơi con người không chỉ tìm đến nhau khi cần lợi ích. Về lâu dài, chính những mối quan hệ như vậy mới là “bệ đỡ” vững chắc nhất trong cuộc sống.

Tổng hợp

Chụp ảnh chân dung và gửi đi, 2 phút sau, người đàn ông ở Gia Lai bị trừ sạch 114 triệu đồng trong tài khoản: Công an lập tức có cảnh báo

Đinh Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026 Nổi bật

Phát hiện loạt tài khoản hoàn 11.900 đơn online nhưng không hề trả sản phẩm, chiếm đoạt 15 tỷ đồng, tòa phán: "Không thể tránh trách nhiệm hình sự"

Phát hiện loạt tài khoản hoàn 11.900 đơn online nhưng không hề trả sản phẩm, chiếm đoạt 15 tỷ đồng, tòa phán: "Không thể tránh trách nhiệm hình sự" Nổi bật

Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ

Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ

20:35 , 10/01/2026
Mức học phí các trường đào tạo Y khoa tại TP.HCM ra sao?

Mức học phí các trường đào tạo Y khoa tại TP.HCM ra sao?

20:31 , 10/01/2026
Phát hiện người phụ nữ Đà Nẵng liên tục chuyển khoản tổng cộng gần 2 tỷ đồng cho đồng nghiệp: 6 năm sau, công an vào cuộc điều tra giao dịch

Phát hiện người phụ nữ Đà Nẵng liên tục chuyển khoản tổng cộng gần 2 tỷ đồng cho đồng nghiệp: 6 năm sau, công an vào cuộc điều tra giao dịch

20:05 , 10/01/2026
Tết của thầy cô: Nhiều giảng viên đại học nhận thưởng 20 - 40 triệu, có người lên tới 60 triệu đồng

Tết của thầy cô: Nhiều giảng viên đại học nhận thưởng 20 - 40 triệu, có người lên tới 60 triệu đồng

19:31 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên