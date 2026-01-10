Hình ảnh Ngựa chín hồng mao trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh xuất hiện ở đời thực gây chú ý

Mới đây, thương hiệu quà tặng văn hóa cao cấp Jadify đã thu hút sự chú ý khi chính thức ra mắt bộ sưu tập bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn “Bạch Mã Hồng Mai”, hợp tác cùng họa sĩ sơn dầu Vương Linh. Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa chín hồng mao trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, dự án đánh dấu một thử nghiệm đáng chú ý trong việc đưa nghệ thuật hội họa đương đại Việt Nam bước vào không gian lifestyle, với thông điệp thịnh vượng được nhìn nhận dưới lăng kính an nhiên và bền bỉ nội tại.

Trong bối cảnh các giá trị văn hóa truyền thống đang được nhìn nhận lại dưới lăng kính đương đại, thương hiệu quà tặng văn hóa Jadify chính thức giới thiệu bộ quà tặng bình giữ nhiệt phiên bản nghệ thuật “Bạch Mã Hồng Mai”, đánh dấu sự hợp tác đặc biệt cùng họa sĩ tranh sơn dầu Vương Linh. Dự án là một nỗ lực đưa nghệ thuật hàn lâm và hình tượng cổ tích Việt Nam bước vào không gian đời sống thường nhật, thông qua một sản phẩm ứng dụng có tính thẩm mỹ và công năng cao.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa chín hồng mao trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, biểu tượng gắn liền với năm Ngọ, họa sĩ Vương Linh không lựa chọn lối thể hiện quen thuộc của hình ảnh ngựa gắn với tốc độ hay sức mạnh chinh phục. Trong tác phẩm “Bạch Mã Hồng Mai”, chú ngựa xuất hiện với dáng đứng điềm tĩnh giữa không gian hoa cỏ, ánh nhìn trầm lắng, gợi cảm giác an nhiên và bền bỉ. Cách tiếp cận này mở ra một diễn giải mới về khái niệm thịnh vượng, không chỉ là tiến về phía trước, mà còn là khả năng dừng lại, lắng nghe và tích lũy nội lực.

Tác phẩm được chuyển thể lên bề mặt bình giữ nhiệt Jadify thông qua quá trình xử lý thiết kế và in ấn công phu, nhằm giữ được tinh thần hội họa nguyên bản, đồng thời đảm bảo tính bền vững và tiện dụng của sản phẩm lifestyle. Theo đại diện Jadify, đây không đơn thuần là việc “in tranh lên sản phẩm”, mà là quá trình đối thoại giữa nghệ sĩ và thương hiệu để tìm ra hình thức phù hợp nhất cho nghệ thuật khi bước vào đời sống tiêu dùng.

Họa sĩ Vương Linh, gương mặt quen thuộc của hội họa đương đại Việt Nam, được biết đến với phong cách tạo hình giàu chất thơ và chiều sâu nội tâm cũng là nữ nghệ sĩ Việt duy nhất lọt Top 5% họa sĩ bán tranh nhiều nhất trên nền tảng Singulart (2020) . Trong hơn một thập kỷ sáng tác, cô chưa từng tổ chức triển lãm cá nhân, bởi phần lớn tác phẩm thường được sưu tập ngay trong quá trình làm việc. Thay vào đó, cô ưu tiên tham gia các dự án nhóm và hợp tác quốc tế, như một cách đối thoại bền bỉ và lặng lẽ với công chúng. Việc đưa một tác phẩm hội họa của Vương Linh lên sản phẩm ứng dụng lần này được xem là một thử nghiệm đáng chú ý, mở ra khả năng tiếp cận nghệ thuật theo cách gần gũi hơn với công chúng.

Về phía Jadify, dự án “Bạch Mã Hồng Mai” tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của thương hiệu trong lĩnh vực quà tặng văn hóa cao cấp - nơi mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn mang theo một câu chuyện, một lớp ý nghĩa văn hóa có thể cảm nhận và sưu tầm. Lấy cảm hứng từ tinh thần của những “bưu hoa” xưa, Jadify hướng tới việc biến các vật dụng quen thuộc thành phương tiện kể chuyện về bản sắc Việt trong đời sống hiện đại.

Bộ quà tặng “Bạch Mã Hồng Mai” được giới thiệu ra thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, hướng tới cả nhóm khách hàng cá nhân yêu văn hóa nghệ thuật và nhóm khách hàng doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp quà tặng mang giá trị biểu trưng, tinh tế và khác biệt.

Song song với việc giới thiệu bộ sưu tập, Jadify và họa sĩ Vương Linh dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt “Bạch Mã Hồng Mai” dưới hình thức talkshow kết hợp workshop tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên hai bên cùng xuất hiện trong một không gian đối thoại trực tiếp, chia sẻ về hành trình sáng tạo tác phẩm, quá trình chuyển thể hội họa sang thiết kế ứng dụng, cũng như cách một tác phẩm nghệ thuật có thể “sống” cùng đời sống đương đại.

Sự kiện sẽ quy tụ đại diện thương hiệu, họa sĩ, khách mời trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo, KOL và những người yêu văn hóa Việt, tạo nên một không gian giao thoa giữa hội họa, thiết kế và lifestyle. Không chỉ là dịp ra mắt sản phẩm, chương trình được kỳ vọng trở thành điểm chạm văn hóa, nơi công chúng có cơ hội tiếp cận trực tiếp với câu chuyện đằng sau tác phẩm “Bạch Mã Hồng Mai”, đồng thời trải nghiệm cách Jadify biến các vật dụng quen thuộc thành những “bưu hoa” mang giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa sưu tầm.

Thông qua dự án này, Jadify và Vương Linh cùng chia sẻ một quan điểm chung: giá trị văn hóa truyền thống không nằm yên trong quá khứ, mà có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa khi được đặt đúng vị trí trong nhịp sống hôm nay.