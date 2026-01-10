Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT bán hết quần áo cũ, cầm 20 triệu tới Phú Yên, người dân vui sướng ôm chặt

10-01-2026 - 14:51 PM | Lifestyle

Nữ NSƯT bán hết quần áo cũ, cầm 20 triệu tới Phú Yên, người dân vui sướng ôm chặt

Tới Phú Yên rất nhiều người dân chạy tới nắm tay, ôm Cát Tường.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã cùng bạn thân là diễn viên Tiết Cương tới miền Trung để từ thiện. Được biết, đây là một hoạt động thường niên của Cát Tường và cô thường rủ thêm Tiết Cương đi cùng.

Nữ NSƯT bán hết quần áo cũ, cầm 20 triệu tới Phú Yên, người dân vui sướng ôm chặt- Ảnh 1.

Cát Tường khoe 20 bao lì xì

Nữ nghệ sĩ thường trích một phần thu nhập trong năm của mình để từ thiện, tới lì xì cho các hộ gia đình khó khăn ở quê nhà miền Tây vào dịp đầu năm mới. Tuy nhiên, năm nay cô chuyển địa điểm ra Phú Yên vì nơi đây vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Cách đây một tháng, Cát Tường cũng bán rất nhiều quần áo, đồ diễn của mình để có tiền đi từ thiện.

Cô nói: "Tôi bán quần áo cũ của tôi để lấy tiền đi miền Trung làm từ thiện. Tôi tất tay để đầu năm mới khởi hành đi từ thiện luôn.

Mọi năm tôi đều rủ Tiết Cương về quê miền Tây lì xì cho người nghèo dịp đầu năm. Năm nay tôi không về miền Tây nữa mà ra miền Trung ủng hộ bà con, giúp bà con phục hồi sau bão lũ, có cái Tết ấm no.

Nữ NSƯT bán hết quần áo cũ, cầm 20 triệu tới Phú Yên, người dân vui sướng ôm chặt- Ảnh 2.

Tôi muốn đi vào hẳn những vùng sâu vùng xa ở miền Trung, nơi bà con còn thực sự khó khăn, thực sự khổ, nghèo. Cách từ thiện của tôi là cho luôn tiền mặt để bà con mua gì thì mua.

Vì thế nên bây giờ tôi mới đem hơn 200 cái đầm cũ của tôi ra bán. Toàn bộ đầm này đều là đầm của tôi mặc hết, lúc mua rất đắt tiền nhưng giờ tôi bán giá rất bèo, chỉ 100 nghìn, 200 nghìn đồng, cái nào đẹp lung linh cũng chỉ 500 nghìn là cao nhất. Tôi bán được bao nhiêu là dùng hết số tiền đó để đem ra miền Trung từ thiện, giúp đỡ bà con".

Trên xe, Cát Tường chuẩn bị 20 bao lì xì, mỗi bao đựng 2 triệu đồng để lì xì cho 20 hộ dân, toàn bộ là tiền túi của cô. Ngoài ra còn có tiền ủng hộ từ một số người bạn của Cát Tường.

Cát Tường và Tiết Cương tìm đến tận nhà từng hộ dân khó khăn để lì xì. Ai cũng phấn khởi, vui mừng khi lần đầu được gặp Cát Tường ở ngoài. Mọi người liên tục chạy tới nắm tay, ôm lấy Cát Tường trong sự mừng rỡ. Nhiều người tỏ ra xúc động vì cũng vừa thoát khỏi trận lụt.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Cát Tường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tôi sững người trước lối sống tối giản của người phụ nữ 57 tuổi: Không phô trương, không nghèo khó - chỉ có một chiến lược tài chính bền bỉ khiến ai cũng nể

Tôi sững người trước lối sống tối giản của người phụ nữ 57 tuổi: Không phô trương, không nghèo khó - chỉ có một chiến lược tài chính bền bỉ khiến ai cũng nể Nổi bật

Làm ngân hàng Big4, thưởng Tết 250 triệu là cảm giác như nào? Cảnh tượng lúc 23h tại văn phòng khiến bạn tỉnh ngộ

Làm ngân hàng Big4, thưởng Tết 250 triệu là cảm giác như nào? Cảnh tượng lúc 23h tại văn phòng khiến bạn tỉnh ngộ Nổi bật

Chuyện kinh khủng đang ập tới Beckham

Chuyện kinh khủng đang ập tới Beckham

14:34 , 10/01/2026
Nhan sắc diễn viên Chang Mây đang phủ sóng loạt phim giờ vàng VTV

Nhan sắc diễn viên Chang Mây đang phủ sóng loạt phim giờ vàng VTV

14:29 , 10/01/2026
Profile đội trưởng U23 Việt Nam gây sốt U23 châu Á: Vào sân ghi bàn lạnh lùng, ngoài đời là "học sinh giỏi" có tiếng

Profile đội trưởng U23 Việt Nam gây sốt U23 châu Á: Vào sân ghi bàn lạnh lùng, ngoài đời là "học sinh giỏi" có tiếng

14:22 , 10/01/2026
Tình hình loạt chi nhánh Highlands sau thông báo "đã ngưng phục vụ" một số món

Tình hình loạt chi nhánh Highlands sau thông báo "đã ngưng phục vụ" một số món

13:57 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên