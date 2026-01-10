Profile đội trưởng U23 Việt Nam gây sốt U23 châu Á: Vào sân ghi bàn lạnh lùng, ngoài đời là "học sinh giỏi" có tiếng

Không chỉ khiến người hâm mộ vỡ oà với bàn thắng mở tỉ số đầy cảm xúc cho U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Kyrgyzstan tối 9/1, đội trưởng Khuất Văn Khang còn gây sốt bởi hình ảnh hoàn toàn đối lập ngoài sân cỏ: một đội trưởng điềm đạm, nói chuyện chững chạc, học hành bài bản và được fan ưu ái gọi bằng biệt danh "học sinh giỏi" - đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Trong trận đấu lượt trận thứ 2 vòng bảng U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang ghi dấu ấn bằng cú sút lạnh lùng, mở tỷ số ở phút thứ 19 trên chấm penalty sau tình huống đối thủ phạm lỗi với Lê Phát. Đội trưởng U23 Việt Nam sau đó cùng các đồng đội ăn mừng đầy cảm xúc sau khi giải toả một phần áp lực của thủ lĩnh trẻ trên vai trong một giải đấu lớn của châu lục.

Nhưng điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều hơn cả lại là hình ảnh Khuất Văn Khang ngoài đời. Trên các diễn đàn bóng đá, biệt danh "học sinh giỏi Văn" gắn liền với anh chàng sinh năm 2003 không phải tự nhiên mà có. Văn Khang được đánh giá là cầu thủ trẻ có tư duy tốt, phát biểu mạch lạc, cư xử chín chắn và đặc biệt… rất chăm học. Ngoài ra, những dòng trạng thái trên trang Fanpage chính thức của Khuất Văn Khang luôn đem đến tiếng cười cho cư dân mạng bởi độ bắt trend và hài hước, "mặn mòi" bậc nhất dàn tuyển thủ U23 Việt Nam.

Một vài dòng trạng thái gây sốt trên Fanpage của Khuất Văn Khang

Giữa lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn theo học Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Việc duy trì việc học song song với bóng đá chuyên nghiệp khiến nhiều fan không khỏi nể phục. Với họ, đây chính là hình mẫu cầu thủ trẻ "vừa đá bóng giỏi, vừa không bỏ bê chuyện học hành".

Khuất Văn Khang đang theo học Đại học TDTT Bắc Ninh (Ảnh: FVNV)

Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Viettel còn nhiều lần ghi điểm nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin. Tại các giải đấu quốc tế, khoảnh khắc Khuất Văn Khang trao đổi trực tiếp với trọng tài ngoại bằng tiếng Anh từng được chia sẻ rầm rộ, khiến dân mạng đồng loạt gật gù: "Đúng chất học sinh giỏi đây rồi!".

Khuất Văn Khang cùng Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình trong trang phục "chú bộ đội" gây sốt (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 2003 tại Phúc Thọ (Hà Nội), trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, Khuất Văn Khang được đánh giá là mẫu cầu thủ hiện đại: kỹ thuật ổn, tư duy chiến thuật tốt và tâm lý thi đấu khá vững vàng so với độ tuổi. Trên mạng xã hội, anh cũng chưa từng vướng thị phi, đời tư kín tiếng, tập trung gần như tuyệt đối cho bóng đá.

Khuất Văn Khang là thủ lĩnh đáng tin cậy của U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Không quá ồn ào, nhưng vẫn để người ta phải ghi nhớ, Khuất Văn Khang ghi dấu ấn theo cách rất riêng: vào sân là tạo khác biệt, bước ra ngoài đời lại là "con nhà người ta" chính hiệu. Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao đội trưởng U23 Việt Nam ngày càng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ - không chỉ bằng bàn thắng, mà còn bằng chính con người mình.

Ảnh đời thường của đội trưởng Khuất Văn Khang (Ảnh: FBNV)



