Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi

10-01-2026 - 13:47 PM | Lifestyle

Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi

Đây dự kiến sẽ là đám cưới khuấy động showbiz những ngày đầu năm 2026.

Sau tròn 1 năm tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư tại Thanh Hoá, thông tin hỷ sự của Á hậu Phương Nhi và chồng là thiếu gia Minh Hoàng lại trở thành tâm điểm gây chú ý. Theo những thông tin đang được lan truyền, Á hậu Phương Nhi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 24/1 tới. Không phải Hà Nội, TP.HCM hay quê cô dâu, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra tại Nha Trang, tại một trong những khi resort thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể.

Không nằm ngoài dự đoán của công chúng, đám cưới của Phương Nhi được cho là không tổ chức rầm rộ và giới hạn khách mời. Buổi lễ chủ yếu có sự góp mặt của gia đình hai bên cùng một số người thân, bạn bè rất thân thiết. Các thông tin liên quan đến địa điểm cụ thể, lịch trình và hình ảnh đều được giữ kín.

Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi- Ảnh 1.

Á hậu Phương Nhi sẽ lên xe hoa vào tháng 1/2026, sau tròn 1 năm tổ chức lễ ăn hỏi (ảnh: FBNV)

Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi- Ảnh 2.

Rò rỉ ảnh cưới cực hiếm của Á hậu Phương Nhi và chồng (ảnh: FBNV)

Việc lựa chọn tổ chức đám cưới như thế này được xem là hoàn toàn phù hợp với phong cách sống của Phương Nhi lẫn gia đình nhà chồng. Trước đám cưới, Á hậu sinh năm 2002 đã gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện tại sự kiện, mạng xã hội cũng đã đóng băng. Qua những lần hiếm hoi lộ diện, khán giả nhận xét nàng hậu ngày càng trưởng thành, điềm tĩnh và toát lên khí chất khác hẳn so với thời điểm hoạt động sôi nổi trong showbiz.

Dù đám cưới được tổ chức riêng tư, thông tin Phương Nhi chuẩn bị bước vào cột mốc hôn nhân vẫn khiến người hâm mộ không khỏi háo hức. Trên mạng xã hội, nhiều lời chúc phúc đã được gửi đến nàng hậu, cùng mong muốn được "ăn cưới online" nếu có bất kỳ hình ảnh hiếm hoi nào được chia sẻ sau lễ cưới.

Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi- Ảnh 3.
Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi- Ảnh 4.
Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi- Ảnh 5.
Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi- Ảnh 6.

Một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 tiếng của Phương Nhi vào năm 2025 (ảnh: Đi soi sao đi)

Chồng của Á hậu Phương Nhi là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000). Hiện tại, Phạm Nhật Minh Hoàng không giữ chức vụ trong HĐQT hay ban điều hành Tập đoàn Vingroup mà giữ nhiều vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp chiến lược của tập đoàn. Cụ thể, doanh nhân trẻ từng giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast và chủ trì nhiều chiến dịch ra mắt tại các thị trường trọng điểm.

Phương Nhi từng chia sẻ gia đình cô làm kinh doanh tại Thanh Hoá. Phương Nhi sinh sống trong một căn nhà 2 tầng khang trang, ở mặt tiền. Phương Nhi còn có 1 anh cả, người này thường xuyên xuất hiện cùng cô trong các sự kiện. Từ nhỏ, "thần tiên tỷ tỷ" được nuôi dạy chu đáo, gia đình dành tình yêu thương hết mực. Nói về điều kiện của gia đình, Phương Nhi từng tâm sự: "Phương Nhi may mắn được sống trong gia đình đầy đủ về điều kiện tài chính từ nhỏ. Ba mẹ Phương Nhi nuôi dạy Phương Nhi rất tốt. Ba mẹ muốn Phương Nhi không vì đồng tiền hay vật chất để bị thu hút mà đánh mất đi bản chất con người của mình".

Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi- Ảnh 7.

Phương Nhi được khen trưởng thành hơn sau khi kết hôn (ảnh: FBNV)

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tôi sững người trước lối sống tối giản của người phụ nữ 57 tuổi: Không phô trương, không nghèo khó - chỉ có một chiến lược tài chính bền bỉ khiến ai cũng nể

Tôi sững người trước lối sống tối giản của người phụ nữ 57 tuổi: Không phô trương, không nghèo khó - chỉ có một chiến lược tài chính bền bỉ khiến ai cũng nể Nổi bật

Làm ngân hàng Big4, thưởng Tết 250 triệu là cảm giác như nào? Cảnh tượng lúc 23h tại văn phòng khiến bạn tỉnh ngộ

Làm ngân hàng Big4, thưởng Tết 250 triệu là cảm giác như nào? Cảnh tượng lúc 23h tại văn phòng khiến bạn tỉnh ngộ Nổi bật

Sau 40, còn tiêu tiền thế này thì khó sửa sai

Sau 40, còn tiêu tiền thế này thì khó sửa sai

13:34 , 10/01/2026
Cả thế giới đứng hình trước cảnh tượng vô thực này

Cả thế giới đứng hình trước cảnh tượng vô thực này

11:25 , 10/01/2026
Tiến sĩ U70 không chồng không con, tự mua nhà sống mãn nguyện cả đời

Tiến sĩ U70 không chồng không con, tự mua nhà sống mãn nguyện cả đời

10:48 , 10/01/2026
Làm 25 việc này mỗi ngày sẽ giúp bạn giỏi, giàu và đẹp!

Làm 25 việc này mỗi ngày sẽ giúp bạn giỏi, giàu và đẹp!

10:06 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên