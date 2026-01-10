Mời ngay nữ NSƯT này vào Chị Đẹp mùa 3: U50 trẻ đẹp hết phần thiên hạ, mỗi lần đánh hông là MXH phát sốt

Thời gian gần đây, bộ phim Gia Đình Trái Dấu thu hút sự chú ý lớn của khán giả truyền hình nhờ kịch bản khai thác nhiều tình huống gây tranh cãi. Một trong những thu hút sự quan tâm nhất nhất nằm ở cách xây dựng nhân vật bà Ánh do NSƯT Kiều Anh thủ vai. Dù đã bước sang độ tuổi U50, nhân vật này lại được khắc họa với tính cách quá trẻ con: luôn xem mình như “công chúa” vì được chồng con nuông chiều, thường xuyên nhõng nhẽo, mè nheo và có phần lố trong cách hành xử, khiến không ít khán giả cảm thấy khó đồng cảm.

NSƯT Kiều Anh gây tranh cãi trong Gia Đình Trái Dấu

Tuy nhiên, chính điều này đã nói lên khả năng nhập vai xuất sắc của Kiều Anh. Phim càng vào sâu, Kiều Anh càng ghi điểm nhờ khí chất và nhan sắc tuyệt mỹ cùng những màn lắc hông gây sốt MXH. Phân cảnh Kiều Anh nhảy dưỡng sinh hay tập múa cùng các cô bác hàng xóm trên nền nhạc The Fate Of Ophelia của Taylor Swift thu hút lượt tương tác khủng ở địa hạt TikTok.

Kiều Anh gây sốt với điệu nhảy The Fate Of Ophelia

Dù chỉ là những động tác đơn giản, không quá nặng về kỹ thuật, Kiều Anh vẫn ghi điểm nhờ sự dẻo dai, uyển chuyển trong từng chuyển động, mang về “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Ít ai biết, trước khi bén duyên với phim ảnh qua vai diễn đầu tay trong Phía Trước Là Bầu Trời, Kiều Anh từng là diễn viên múa, nền tảng giúp cô giữ được phong thái mềm mại và khả năng làm chủ hình thể cho đến hiện tại.

Kiều Anh không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng gương mặt cô lại mang sức hút rất điện ảnh, càng nhìn càng có chiều sâu. Đường nét tròn đầy, sống mũi thanh thoát vừa phúc hậu, vừa quý phái. Ở tuổi 44, mỹ nhân Việt trẻ trung ở cả ngoại hình lẫn tâm hồn, trong phim hay ngoài đời đểu toát lên vẻ tươi tắn, rạng ngời.

Dấu ấn rõ nhất giúp khán giả nhận ra Kiều Anh nằm ở đôi mắt: không sắc sảo, không lấp lánh theo thẩm mỹ phổ biến, mà phảng phất nét buồn nhẹ, man mác khiến đối phương ngắm mãi không rời. Ánh nhìn của Kiều Anh được miêu tả như thể người phụ nữ đã trải qua nhiều cuộc đời khác nhau, càng lận đận, truân chuyên càng đẹp khó tả.

Sắc vóc tuổi 44 của Kiều Anh khiến công chúng trầm trồ

Hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên ở tuổi U50: “44 tuổi mà đánh hông còn bén hơn idol Gen Z”, “Xem Gia Đình Trái Dấu chỉ để chờ tới đoạn cô Ánh nhảy”, “Không cast chị này vào Chị Đẹp mùa 3 là thiếu sót lớn của BTC”. Nhiều netizen còn hài hước nhận xét rằng, dù nhân vật bà Ánh gây tranh cãi về tính cách, nhưng mỗi lần Kiều Anh xuất hiện là một lần mạng xã hội “rụng tim”, từ ánh mắt, dáng đi cho đến những cú lắc hông cũng đủ để viral.

NSƯT Kiều Anh, tên đầy đủ Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh năm 1981 tại Thái Nguyên. Xuất thân là diễn viên múa, cô trở nên nổi tiếng với vai Nhung trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời do đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện.

Từ vai Nhung năm 2001, Kiều Anh đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức biên kịch Kim Ngân từng cân nhắc cô cho vai Quỳnh Búp Bê ngay từ khi viết kịch bản. Tuy nhiên, Kiều Anh từ chối vai diễn này, bởi cô nhận thấy cần thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và tìm kiếm những vai diễn mới mẻ, thách thức khả năng diễn xuất của mình trong chặng đường dài của nghề diễn.

Sau khi từ chối vai Quỳnh Búp Bê, Kiều Anh tiếp tục đảm nhận nhiều vai diễn có số phận như Tình Khúc Bạch Dương, Hồ Sơ Cá Sấu, Ngày Mai Bình Yên... Hiện tại, bộ phim Gia Đình Trái Dấu đang là 1 trong 2 bộ phim giờ vàng hot nhất VFC, song song với Cách Em 1 Milimet.