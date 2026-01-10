Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh không còn ở trong căn nhà 10m2 tại phố Bùi Ngọc Dương

10-01-2026 - 15:35 PM | Lifestyle

Cuộc sống của “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh gần đây đã có sự thay đổi.

Gắn liền với hình ảnh “Ngọc Hoàng” quyền uy trong chương trình Gặp nhau cuối năm, NSND Quốc Khánh từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc và được yêu mến của khán giả cả nước. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài uy nghi trên sân khấu, ngoài đời nam nghệ sĩ lại chọn cho mình lối sống giản dị, kín tiếng.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh không còn ở trong căn nhà 10m2 tại phố Bùi Ngọc Dương- Ảnh 1.

NSND Quốc Khánh gắn liền với vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo quân

Ở tuổi ngoài 60, NSND Quốc Khánh vẫn duy trì cuộc sống độc thân. Anh từng nhiều lần chia sẻ rằng bản thân là một “nghệ sĩ bình dân”, không cầu kỳ trong ăn mặc, không dùng đồ hiệu và cũng không chạy theo hào nhoáng của showbiz. Nam nghệ sĩ không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi trả lời phỏng vấn và luôn đứng ngoài những ồn ào của giới giải trí.

Suốt nhiều năm, Quốc Khánh sống trong căn nhà nhỏ chỉ khoảng 10m2 trên phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội), nơi gắn bó với anh và mẹ từ thuở thiếu thời. Năm 2017, khi mẹ qua đời, anh vẫn sống một mình tại ngôi nhà này của bố mẹ. Với anh, đó không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi lưu giữ ký ức gia đình.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh không còn ở trong căn nhà 10m2 tại phố Bùi Ngọc Dương- Ảnh 2.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh không còn ở trong căn nhà 10m2 tại phố Bùi Ngọc Dương- Ảnh 3.

Hình ảnh gần đây của nghệ sĩ Quốc Khánh

Tuy nhiên, cuộc sống của “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh gần đây đã có sự thay đổi. Theo Dân Việt, khoảng vài tháng nay, nam nghệ sĩ đã chuyển đến sống cùng một người em ở Gia Lâm (Hà Nội). Việc thay đổi nơi ở giúp anh có môi trường sinh hoạt mới, đồng thời có người trò chuyện sớm hôm. Ngôi nhà nhỏ trên phố Bùi Ngọc Dương hiện được giao lại cho chị ruột trông nom.

Quốc Khánh sinh năm 1962. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt tác phẩm như Ghen, Trừng phạt, Những người độc thân vui vẻ, Áo lụa Hà Đông…

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh không còn ở trong căn nhà 10m2 tại phố Bùi Ngọc Dương- Ảnh 4.

Tuy nhiên, vai diễn nổi tiếng nhất của nam nghệ sĩ là Ngọc Hoàng trong Táo Quân. Anh cũng là người duy nhất gắn bó với Táo Quân xuyên suốt hơn 20 năm, kể từ năm 2004. Nhiều câu thoại do Quốc Khánh thể hiện trong vai Ngọc Hoàng đã trở thành “câu cửa miệng” như: “Thích màu hồng ghét sự giả dối”, “Quyết liệt thì mới được việc”, hay “Không làm gì mà vẫn giàu thì chỉ có đi lừa đảo”…

Với những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, năm 2023, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

