Cận cảnh chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng tại TP.HCM
Chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng, nặng gần 4 tấn, mang 400 trái được vận chuyển từ miền Bắc vào TP.HCM phục vụ dịp Tết năm nay khiến nhiều người thích thú.
- 10-01-2026The Coffee House lên tiếng về nguồn nguyên liệu liên quan đến Đồ hộp Hạ Long
- 09-01-2026Phát hiện hàng chục triệu đồng nằm chơ vơ trong khe trả tiền của cây ATM tại Lâm Đồng: Công an sử dụng nghiệp vụ xác minh
- 10-01-2026Chụp ảnh chân dung và gửi đi, 2 phút sau, người đàn ông ở Gia Lai bị trừ sạch 114 triệu đồng trong tài khoản: Công an lập tức có cảnh báo
VTC News
Theo VTC News Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://vtcnews.vn/can-canh-chau-buoi-dien-gia-150-trieu-dong-tai-tp-hcm-ar997700.html