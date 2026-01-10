Vỡ òa cảnh siêu thực ngôi làng ở Hắc Long Giang, khách đến chỉ biết trầm trồ

Nằm dưới chân núi Trường Bạch, Hắc Long Giang, Trung Quốc, làng Tuyết Hương hay làng Tuyết, là một địa điểm nổi tiếng với cảnh đẹp quyến rũ, mê hoặc lòng người.

Làng Tuyết Hương nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển với khí hậu mát mẻ và lạnh giá quanh năm. Ngôi làng này trải qua mùa tuyết kéo dài trong 6-7 tháng. Trong mùa đông, tuyết tại làng Tuyết Hương có thể dày đến 2m.

Người dân ở đây không phân biệt mùa xuân, hạ, thu, đông, họ chia thành hai mùa: Mùa tuyết rơi và mùa tuyết tan. Vào mùa tuyết rơi, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc bước vào một xứ sở thần tiên với lớp tuyết trắng tinh bao phủ khắp nơi.

Tuyết phủ lên mái, hàng rào và chồng củi tạo nên hình khối tự nhiên như “nấm tuyết” hay “bánh tuyết” mềm mại, vừa sinh động vừa bình yên. Khi đêm xuống, ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng phản chiếu lên nền tuyết trắng, biến cả làng thành bức tranh mùa đông rực rỡ.

Làng Tuyết Hương vẫn giữ được vẻ đẹp giản dị và truyền thống. Trong những dịp lễ tết, du khách sẽ thấy từng ngôi nhà treo đèn lồng đỏ, trang trí bằng bắp ngô vàng óng và dây ớt đặc trưng. Những mái ngói có khói bốc lên tạo nên khung cảnh huyền bí giữa lớp tuyết trắng.

Chị Vân Anh - du khách đến từ Việt Nam, hào hứng - chia sẻ: “Mình cùng nhóm bạn vừa có chuyến đi 6 ngày 5 đêm thú vị tại đây. Ngay khi đặt chân vào làng, cả nhóm gần như vỡ òa trước khung cảnh tuyết trắng phủ kín mọi lối đi. Cảm giác lạc bước giữa không gian ấy vừa ngỡ ngàng, vừa thích thú, đẹp đến mức chỉ biết trầm trồ vì như đang sống trong một câu chuyện cổ tích giữa đời thực”.

Bên cạnh tham quan, dịch vụ trang điểm và thuê trang phục chụp ảnh trọn gói cũng là một trải nghiệm ấn tượng tại làng Tuyết Hương. Du khách chỉ cần chi khoảng hơn 1 triệu đồng là đã có thể sở hữu 5-10 bức ảnh chỉnh sửa hoàn thiện, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất giữa khung cảnh tuyết trắng như cổ tích.

Thực đơn ẩm thực đường phố về đêm tại đây cũng để lại nhiều ấn tượng. Trong cái lạnh -20°C, cả ngôi làng như biến thành một “tủ đông” khổng lồ, nơi du khách vẫn có thể thong thả dạo bước, thưởng thức đủ loại món ăn được bảo quản lạnh tự nhiên kèm đồ uống nóng hổi, phong phú, mang đến trải nghiệm ẩm thực vừa độc đáo vừa khó quên.

Buổi tối cũng là thời điểm ngôi làng bước vào thời khắc lễ hội với hàng loạt hoạt động độc đáo dành cho du khách như ngồi xe tuần lộc kéo, múa sư tử, bắn pháo hoa, tạt nước nóng tạo hiệu ứng đóng băng, giao lưu lửa trại với người dân địa phương...