Ai dẫn đầu trong cuộc đua của các ông lớn?

Chương trình thống trị năm 2025

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ và cạnh tranh gay gắt của hàng loạt chương trình giải trí trên truyền hình. Cuộc đua giữa các “ông lớn” giới giải trí như DatViet VAC, Yeah1 hay Forest Studio… là tỷ suất người xem, sự lan tỏa trên nền tảng mạng xã hội, bên cạnh đó là tham vọng mở rộng quy mô, đa dạng thể loại để chiếm lĩnh thị trường.

Theo bảng xếp hạng Socialite, hai vị trí dẫn đầu thuộc về DatViet VAC với các chương trình thuộc Vũ trụ “say hi". Anh trai say hi 2025 khẳng định sức hút nhờ những màn trình diễn ấn tượng, cá tính của dàn nghệ sĩ và khả năng tạo "hit" phá đảo các bảng xếp hạng âm nhạc. Show có hơn 18,2 triệu lượt thảo luận, màn đăng quang của Negav cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Trước đó, Em xinh say hi đã mang về lượng fan lớn với hai đêm concert ở TPHCM và Hà Nội. Chương trình hút hơn 11,3 triệu lượt thảo luận.

Thành công của bộ đôi này giúp DatViet VAC củng cố vị thế dẫn đầu.

Yeah1 cũng thể hiện sức cạnh tranh với nhiều chương trình lọt vào giữa bảng xếp hạng. Đáng chú ý là Tân binh toàn năng (vị trí thứ 3) với 5,5 triệu lượt thảo luận - chương trình sống còn kế thừa từ hệ sinh thái "Anh tài - Chị đẹp". Tạo hiện tượng show chữa lành phải gọi tên Gia đình Haha khi khai thác đời sống mộc mạc ở làng quê Việt Nam. Show được xếp ở vị trí thứ 5 với 4,2 triệu lượt thảo luận.

Trong khi đó, Forest Studio ghi dấu ấn với Running Man mùa 3 - Chạy ngay đi (top 4), đạt 4,7 triệu lượt thảo luận. Các chương trình như 2 ngày 1 đêm, Chiến sĩ quả cảm, Sao nhập ngũ 2025, Đấu trường gia tốc hay Mẹ vắng nhà - ba là siêu nhân lần lượt chiếm các thứ hạng tiếp theo.

Thị trường game show năm 2025 khẳng định xu hướng cạnh tranh bằng hệ sinh thái và thương hiệu mở rộng. DatViet VAC tạo được lợi thế rõ rệt khi xây dựng thành công vũ trụ "say hi" với hai sản phẩm chiếm giữ top đầu, trong khi các đơn vị khác cũng đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm để giữ chân khán giả.

Một năm bùng nổ của các anh trai

Anh trai say hi 2025 tiếp tục khẳng định vị thế thống lĩnh dòng game show thực tế Việt Nam và trở thành hiện tượng giải trí lớn nhất năm 2025 khi liên tiếp thiết lập những kỷ lục ấn tượng về lượt xem, tương tác mạng xã hội và sức lan tỏa.

Sau hơn 4 tháng phát sóng, đêm chung kết trao giải diễn ra vào tối 13/12 đã thu hút hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp. Chương trình khép lại mùa thứ hai với tổng cộng hơn 23 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Sức hút của show không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước mà còn lan tỏa sang các thị trường khu vực như Canada, Australia, Nhật Bản…

Thành công của chương trình được bảo chứng bởi những con số "biết nói" trên thị trường nhạc số. Trong suốt thời gian phát sóng, có tới 13 ca khúc từ các đêm Live Stage lần lượt chiếm giữ vị trí Top 1 Trending YouTube Music. Đáng chú ý, tại thời điểm cao trào của vòng Bán kết, các bài hát của dàn anh trai đã độc chiếm 8 vị trí đầu bảng của Tab Thịnh hành. Trên nền tảng Spotify và iTunes, các bản phối mới liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng Daily Top Artists Vietnam, minh chứng cho tư duy âm nhạc hiện đại, chạm đến khán giả trẻ.

Từ các chủ đề viral trên mạng, các tranh luận sôi nổi trên diễn đàn trực tuyến đến những màn trình diễn được bàn luận, show đã tạo ra “hệ sinh thái” tương tác đa chiều giữ chân người xem.

Hơn thế, mùa 2 của Anh trai say hi hút hàng chục nghìn khán giả đến concert, tạo giá trị thương mại lớn. Mô hình của anh trai tiếp tục góp phần thúc đẩy triển công nghiệp biểu diễn với nhiều kỳ vọng trong tương lai. Nhà sản xuất đã thành công khi kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất nội dung, đào tạo thần tượng và tổ chức sự kiện trực tiếp.