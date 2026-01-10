Tình hình loạt chi nhánh Highlands sau thông báo "đã ngưng phục vụ" một số món

Vừa mới đây, fanpage chính thức của Highlands Coffee đã đăng tải thông báo gửi tới khách hàng, liên quan đến việc sử dụng nguyên liệu trong hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Theo nội dung thông báo, Highlands Coffee khẳng định không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến hay pate nào có nguồn gốc từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ chuỗi cửa hàng của mình.

Bên cạnh đó, Highlands Coffee cho biết đã chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu từ nhà cung cấp trên, trong thời gian chờ đợi kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh các sản phẩm chế biến sẵn đang được dư luận theo dõi sát sao.

(Ảnh: Highlands Coffee)

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế trong sáng nay (10/1/2026), tại nhiều chi nhánh của Highlands Coffee, menu hiện tại vẫn chưa ghi nhận sự thay đổi rõ ràng. Không có món nào được thông báo dừng bán hoàn toàn tại thời điểm khảo sát.

Cụ thể, tại chi nhánh Highlands Coffee trên đường Đặng Văn Bi (TP.HCM), khi mua đồ vào 8h sáng nay, nhân viên cửa hàng cho biết hiện tại các món trong menu vẫn đang được phục vụ đầy đủ, không có sản phẩm nào tạm ngưng bán.

(Ảnh: Hy Chu)

Cùng với đó, khi kiểm tra trên các ứng dụng giao đồ ăn phổ biến vào thời điểm 8h30, nhiều chi nhánh Highlands tại TP.HCM vẫn hiển thị đầy đủ các món trong menu, không có thông báo tạm hết hay ngừng bán trên hệ thống. Các sản phẩm quen thuộc của Highlands vẫn được mở bán như thường lệ, cho thấy chưa có sự thay đổi đồng loạt trong cách vận hành tại thời điểm này.

(Ảnh chụp màn hình)

Tại Hà Nội, tình hình cũng ghi nhận theo chiều hướng tương tự. Trong sáng nay (10/1), khi kiểm tra trên các ứng dụng giao hàng, một số chi nhánh Highlands xuất hiện trạng thái tạm hết một vài món, trong khi nhiều chi nhánh khác vẫn bán đầy đủ menu như thường ngày. Việc tạm hết món không diễn ra đồng loạt trên toàn bộ chi nhánh.

(Ảnh chụp màn hình)

Ghi nhận trực tiếp tại một chi nhánh Highlands Coffee trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) vào 11h, cửa hàng này hiện tạm hết 1 món trong menu. Nhân viên tại đây cho biết, nguyên nhân là do hết nguyên liệu, đồng thời chia sẻ rằng món này có thể sẽ được phục vụ trở lại trong vài ngày tới khi nguyên liệu được bổ sung. Nhân viên cũng cho biết, các món còn lại vẫn đang được bán bình thường, không có thay đổi đáng kể so với trước đó.

(Ảnh: Châu Anh)

Ngoài 1 món đang tạm hết, theo nhân viên tại chi nhánh Highlands trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), các món khác vẫn bán bình thường

Hiện tại, có thể thấy, menu của Highlands Coffee trong ngày 10/1 vẫn chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể, với cả khi mua trực tiếp và khi mua trên các nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến. Trong bối cảnh thông tin liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét và kết luận, nhiều khách hàng cho biết họ tiếp tục theo dõi các động thái tiếp theo từ phía thương hiệu.