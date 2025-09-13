Tôi 42 tuổi và nhận ra: Cà phê sáng, trà chiều, ăn ngoài cuối tuần là 3 thói quen ngốn tiền khiến tôi khó tiết kiệm

Khi những thói quen nhỏ trở thành “khoản chi lớn”

Thú thật, tôi chưa bao giờ coi mình là người tiêu hoang. Tôi không chạy theo túi xách đắt đỏ, không đổi điện thoại liên tục. Nhưng vì công việc căng thẳng, tôi duy trì vài thói quen để bản thân thoải mái hơn: một ly cà phê sáng trước giờ làm, một cốc trà sữa hoặc trà chiều khi mệt, và mỗi cuối tuần thưởng cho gia đình một bữa ăn ngoài.

Thoạt nghe, những thói quen này rất hợp lý. Ai mà chẳng muốn tận hưởng chút gì đó sau một tuần bận rộn? Nhưng đến một ngày, khi tôi lập bảng chi tiêu để chuẩn bị cho tuổi hưu, con số hiện ra khiến tôi “giật mình”: mỗi tháng, chỉ riêng 3 thói quen này đã chiếm gần 20% tổng chi phí sinh hoạt.

Thói quen 1: Cà phê sáng

Một ly cà phê ở quán quen gần công ty có giá 40.000–50.000 đồng. Nghe thì không nhiều, nhưng nếu tính cả tháng (20 ngày đi làm), số tiền lên tới gần 1 triệu đồng.

Vấn đề nằm ở chỗ: uống cà phê không chỉ tốn tiền cho đồ uống, mà đôi khi kéo theo cả bánh ngọt, đồ ăn kèm. Chưa kể, thói quen này dễ biến thành “không thể thiếu”. Nhiều hôm ở nhà vẫn pha cà phê được, nhưng tôi vẫn ra quán chỉ vì muốn ngồi trong không khí khác.

Tôi nhận ra, cà phê sáng không sai, nhưng để nó trở thành thói quen bắt buộc mỗi ngày thì rõ ràng đang làm ví tiền hao hụt.

Thói quen 2: Trà chiều

Khác với cà phê sáng – thường mang tính “nạp năng lượng làm việc”, trà chiều lại giống một phần thưởng nho nhỏ cho bản thân. Một cốc trà sữa hoặc trà hoa quả dao động từ 35.000–60.000 đồng. Tuần 3–4 lần, mỗi tháng ít nhất cũng tiêu thêm 600.000–800.000 đồng.

Nghe thì có vẻ “rẻ hơn cà phê sáng”, nhưng thực tế đây lại là khoản chi “ngốn” khá nhiều vì thường phát sinh thêm: đặt kèm bánh ngọt, rủ bạn bè cùng đi, hoặc đặt qua app có phí ship. Nhiều hôm nhìn lại lịch sử giao dịch, tôi thấy 5–7 hóa đơn trà chiều chỉ trong một tuần.

Cái khó là: trà chiều mang lại cảm giác thoải mái, giảm stress nhanh chóng. Bảo bỏ thì không dễ, nhưng để duy trì đều đặn thì tài chính rõ ràng bị ảnh hưởng.

Thói quen 3: Ăn ngoài cuối tuần

Đây là khoản chi tôi tự cho phép gia đình “xõa” một chút. Sau một tuần nấu nướng, dọn dẹp, một bữa ăn ngoài nghe thật hợp lý. Nhưng thực tế, chi phí mỗi lần đi ăn tối cuối tuần cho cả nhà ba người rơi vào khoảng 500.000–700.000 đồng. Nhân lên cả tháng, số tiền không hề nhỏ: 2–3 triệu đồng.

Tệ hơn, đi ăn ngoài thường kéo theo những khoản khác: tiền gửi xe, thêm món tráng miệng, đôi khi đi siêu thị tiện thể mua thêm đồ. Những khoản này gộp lại, hóa đơn một buổi tối có thể chạm ngưỡng cả triệu đồng.

Tổng cộng – con số khiến tôi phải giật mình

Khi cộng tất cả lại, tôi mới thấy rõ vấn đề:

Thói quen Chi phí ước tính/tháng Chi phí ước tính/năm Cà phê sáng (20 ly) ~1.000.000 ~12.000.000 Trà chiều (12–15 ly) ~800.000 ~9.600.000 Ăn ngoài cuối tuần (4 lần) ~2.400.000 ~28.800.000 Tổng cộng ~4.200.000 ~50.400.000

Hơn 4 triệu mỗi tháng – tức hơn 50 triệu mỗi năm – chỉ để duy trì những thói quen nhỏ. Nếu không phát hiện kịp, tôi sẽ tiếp tục để tiền “chảy” đi trong vô thức, thay vì gom góp cho những mục tiêu dài hạn như quỹ hưu trí.

Làm thế nào để “giữ thói quen mà không mất kiểm soát”?

Điều khó nhất ở tuổi 40+ là: những thói quen này đã gắn với nhịp sống nhiều năm, bỏ hẳn thì rất khó, mà duy trì nguyên vẹn thì lại ảnh hưởng đến tài chính. Tôi rút ra vài điều:

- Giảm tần suất thay vì cắt bỏ hoàn toàn : Uống cà phê ngoài quán 2–3 buổi/tuần, còn lại tự pha ở nhà. Trà chiều chỉ thưởng cho bản thân vào ngày đặc biệt thay vì ngày nào cũng uống.

- Đặt ngân sách cố định cho “thói quen hưởng thụ” : Mỗi tháng, tôi dành sẵn 1,5 triệu cho cà phê, trà, ăn ngoài. Hết số đó thì dừng.

- Tìm niềm vui thay thế : Thay vì cuối tuần nào cũng đi ăn, tôi thử cùng con nấu một món mới ở nhà. Vừa tiết kiệm, vừa gắn kết gia đình.

- Biến thói quen thành “phần thưởng” : Chỉ cho phép bản thân ăn ngoài hay uống trà chiều khi hoàn thành công việc hoặc tiết kiệm được một khoản nhỏ.

Bài học sau khi nhìn lại

Tôi nhận ra: không phải cứ chi tiêu hoang phí mới khiến ta khó tiết kiệm. Đôi khi, chính những thói quen nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mới là thủ phạm “ăn mòn” tài chính.

Ở tuổi 42, tôi không chọn cách sống khắc khổ. Tôi vẫn uống cà phê, vẫn đi ăn ngoài, nhưng làm có chừng mực và trong kế hoạch rõ ràng. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi tiết kiệm thêm được khoảng 2 triệu đồng – một con số tuy nhỏ nhưng góp lại qua nhiều năm sẽ thành quỹ hưu trí vững chắc.

Lưu ý dành cho phụ nữ tuổi 40+

- Đừng xem thường những thói quen nhỏ, vì chúng cộng dồn lại thành khoản lớn.

- Tiết kiệm không đồng nghĩa với cắt bỏ hoàn toàn niềm vui, mà là chọn cách tận hưởng hợp lý .

- Quan trọng nhất: hãy theo dõi chi tiêu đều đặn, ít nhất 1–2 tháng/lần để thấy rõ tiền đi đâu.