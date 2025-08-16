Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mở tủ lạnh, bé trai 6 tuổi phải khâu 38 mũi trên mặt

16-08-2025 - 05:58 AM | Sống

Mở tủ lạnh, bé trai 6 tuổi phải khâu 38 mũi trên mặt

Nghe thì hy hữu, nhưng thực tế, trong tủ lạnh của nhiều gia đình vẫn đang tồn tại những “quả bom hẹn giờ” mà ít ai để ý.

Mới đây, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở một gia đình khi cậu bé 6 tuổi ở Trung Quốc chỉ đơn giản mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt có ga, nhưng ngay khoảnh khắc bật nắp, “đoàng” một tiếng như pháo nổ, mảnh kim loại từ vòng bật nắp văng vào mặt, khiến bé phải khâu tới 38 mũi trên mặt. Bác sĩ nói, may mắn là không chạm vào mắt, nếu không hậu quả khó lường.

Nghe thì hy hữu, nhưng thực tế, trong tủ lạnh của nhiều gia đình vẫn đang tồn tại những "quả bom hẹn giờ" mà ít ai để ý.

Đứng đầu là các loại đồ uống có gas như bia, nước ngọt. Khi bị bỏ vào ngăn đông, áp suất bên trong tăng vọt, chỉ cần mở nắp là đủ sức gây nổ mạnh, thậm chí xuyên thủng gỗ.

Tương tự, việc bỏ đá khô (dry ice) vào tủ lạnh thường đi kèm trong bánh kem hoặc đồ đông lạnh có thể khiến cánh cửa tủ bật tung vì khí CO2 giãn nở.

Ngoài ra, chai thủy tinh chứa đồ uống hoặc gia vị cũng là mối nguy tiềm ẩn. Nước bên trong đông lại sẽ giãn nở, tạo áp lực khiến chai nổ tung.

Một số loại đồ hộp sau khi mở nắp tiếp tục lên men, sinh khí, càng làm tăng nguy cơ.

Các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không cho vào ngăn đông các loại đồ uống có gas, chai thủy tinh hoặc đồ chứa cồn. Sắp xếp thực phẩm hợp lý và dạy trẻ cách sử dụng tủ lạnh an toàn. Một hành động tưởng chừng vô hại đôi khi lại là mồi lửa cho thảm kịch. Tủ lạnh có thể là “kho dự trữ” bảo vệ gia đình, nhưng cũng có thể trở thành “kíp nổ” nếu bạn dùng sai cách.

Nguồn và ảnh: QQ

Bé trai 5 tuổi "mắt toàn lòng trắng", lác vĩnh viễn vì chơi điện thoại 4 tiếng mỗi ngày

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

