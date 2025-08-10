15 trang lí lịch "xin vào cấp 1" của bé trai gây sốt: "Cả cuộc đời tôi không biết có đạt được điều này không?"

"Thắng ngay từ vạch xuất phát" - quan niệm này đã ăn sâu vào tâm lý của nhiều phụ huynh Trung Quốc. Họ sắp xếp cho con tham gia vô số lớp học năng khiếu, với mục tiêu làm cho hồ sơ xin học trở nên thật ấn tượng, để khi nộp vào trường, giáo viên và hiệu trưởng phải "nhớ mặt đặt tên".

Trên mạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền chóng mặt một bộ hồ sơ xin học dài 15 trang của một bé trai 5 tuổi. Trong đó, thông tin được trình bày chi tiết đến mức người lớn cũng phải bất ngờ: từ lý lịch gia đình, tính cách, thành tích, sở thích, đến hành trình du lịch. Cậu bé còn cho biết mỗi năm đọc hơn 500 cuốn sách tiếng Anh. Cách trình bày, thiết kế và nội dung đều "xịn" đến mức dân mạng gọi đây là "CV bá đạo nhất".

Tư tưởng gia đình và xuất thân ấn tượng

Trong phần giới thiệu, bé trích lời mẹ: "Hãy biến suy nghĩ thành thói quen cả đời" và lời bố: "Cuộc đời là đường chạy dài, đừng quá chú ý đến chênh lệch nhỏ ở vạch xuất phát".

Phần lý lịch cho biết bố mẹ bé đều tốt nghiệp Đại học Phúc Đán (một trong những trường hàng đầu Trung Quốc) và hiện giữ chức quản lý cấp cao tại các công ty quốc tế. Ngay tiêu đề hồ sơ, bé tuyên bố:

"Là một 'thế hệ thứ hai của Phúc Đán', con sẽ vượt qua thế hệ trước."

Tính cách và minh chứng thực tế

Hồ sơ liệt kê 8 đặc điểm tính cách: linh hoạt, tự tin, tò mò, dám thử thách, kiên cường, mạnh mẽ, thân thiện, biết quan tâm. Mỗi đặc điểm đều kèm ví dụ minh họa.

Kiên cường: từ nhỏ tiêm không khóc, từ 1,5 tuổi ngã là tự đứng lên.

Dám thử thách: dù vóc dáng nhỏ, thường chơi ở vị trí tiền đạo trong bóng đá, hay tranh thủ "chớp thời cơ" ghi bàn.

Thành tích học tập, nghệ thuật, thể thao

Đọc sách: Trước 3 tuổi đã đọc hơn 100 cuốn sách tiếng Anh/năm; nay đạt hơn 500 cuốn/năm.

Du lịch: Đã đi hơn 30 thành phố khắp Đông Nam Á.

Âm nhạc: Học piano từ 4,5 tuổi, chuẩn bị thi cấp 2 của Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh.

Nghệ thuật khác: Học vẽ từ 2 tuổi, hiện có hơn 150 tác phẩm; học nhảy đường phố và từng biểu diễn tại trường.

Thể thao: Bơi từ 3 tuổi, tham gia trại hè; đá bóng 2 buổi/tuần từ 4 tuổi; học cờ vây 4 tháng và đạt chứng chỉ cấp 11.

Lịch trình dày đặc và triết lý giáo dục

Gia đình nhấn mạnh chỉ tạo cơ hội để bé "tiếp xúc nhiều hơn", từ đó "có thêm lựa chọn rộng mở trong tương lai". Hồ sơ còn đính kèm lịch sinh hoạt: mỗi ngày sau giờ học chính khóa, bé dành ít nhất 2–3 tiếng cho việc học thêm hoặc luyện tập thể thao.

Ngoài ra, hồ sơ có cả nhận xét từ giáo viên: khen bé là người tò mò, tập trung, giỏi âm nhạc và biểu diễn.

Ảnh minh hoạ

Bộ hồ sơ ngay lập tức gây "bão" trên mạng. Người nưỡng mộ cho rằng: "Người lớn còn không đạt nổi level này". Người thì châm biếm: "Đây là tờ giới thiệu sản phẩm chứ không phải CV của trẻ con". Họ lo lắng, với lịch trình học hành như vậy, bé có hạnh phúc không?"

Sau khi nổi tiếng, mẹ bé trả lời truyền thông rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, gia đình muốn giữ kín. Cô giáo của bé xác nhận em "rất xuất sắc" và môi trường lớp có nhiều học sinh tài năng tương tự.

Ở Trung Quốc, cuộc cạnh tranh vào trường danh tiếng đã lan xuống cả bậc mẫu giáo. Hiện tượng này cũng đang xuất hiện ở nhiều nước châu Á, gây tranh cãi về việc biến tuổi thơ thành "cuộc chạy đua" của phụ huynh.

Một số người cho rằng nếu trẻ thật sự yêu thích và gia đình không ép buộc, thì môi trường đa dạng hoạt động sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện và sớm hình thành khả năng tự quản lý thời gian.

Tuy nhiên, không ít nhà tâm lý cảnh báo, dù hồ sơ ấn tượng, nhưng khối lượng hoạt động dày đặc có thể khiến trẻ thiếu thời gian chơi tự do, ảnh hưởng phát triển cảm xúc và sáng tạo.

Ở lứa tuổi mầm non, vui chơi tự do không chỉ là giải trí mà còn là một phần thiết yếu của quá trình học hỏi. Thông qua các trò chơi tưởng tượng, vận động ngoài trời hay tương tác tự nhiên với bạn bè, trẻ học cách giải quyết vấn đề, phát triển kỹ năng xã hội và nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Khi lịch sinh hoạt bị lấp kín bởi lớp học thêm, luyện kỹ năng, hay các buổi trình diễn, trẻ có thể trở nên mệt mỏi, căng thẳng và mất đi sự hứng thú tự nhiên trong việc khám phá thế giới.

Một số phụ huynh cũng chia sẻ rằng, áp lực duy trì hồ sơ "hoàn hảo" cho con đôi khi xuất phát từ sự so sánh xã hội và lo sợ tụt hậu, hơn là từ nhu cầu thực tế của trẻ. Điều này vô tình biến thành gánh nặng tâm lý cho cả gia đình. Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên cân bằng giữa việc tạo điều kiện tiếp cận nhiều cơ hội phát triển với việc tôn trọng nhịp phát triển cá nhân của con, để tuổi thơ vẫn là khoảng thời gian đầy niềm vui, sự tò mò và khám phá tự nhiên.