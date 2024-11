21 tuổi đã suy thận suýt mất mạng vì 4 kiểu ăn uống khoái khẩu ở người trẻ

Ở tuổi 21, anh Trần (Bắc Kinh, Trung Quốc) cho rằng suy thận hay huyết áp cao đều là “bệnh của người già”. Thật không ngờ, tháng trước anh phát hiện chính mình mắc cả hai bệnh cùng lúc sau khi đi khám đau đầu.

Chàng trai 21 tuổi đã suýt mất mạng vì suy thận, huyết áp cao do ăn uống không lành mạnh (Ảnh minh họa)

Theo lời anh Trần kể, anh bị đau đầu và mệt mỏi dai dẳng trong khoảng 3 tuần liên tiếp. Lúc đầu, anh nghĩ đó là do mình thiếu ngủ nhưng dù ngủ sớm và ngủ đủ giấc vẫn không thay đổi. Đến tuần thứ tư, cơn đau nửa đầu dữ dội đến mức uống thuốc giảm đau nhiều lần trong ngày nhưng không hiệu quả anh mới đi khám.

Khi kiểm tra sơ bộ, y tá tại phòng chờ hoảng hốt nhận ra huyết áp của anh Trần cao đáng báo động. Huyết áp tâm thu đạt gần 180mmHg còn huyết áp tâm trương là gần 100mmHg. Trong khi 2 chỉ số này bình thường sẽ lần lượt ở mức 90 - 140mmHg và 60 - 90mmHg. Hỏi thêm cuộc sống hàng ngày có gì bất thường không thì anh Trần cho biết gần đây mình hay tức ngực khi đi lại, có bị tiểu ra máu.

Trước tình trạng tăng huyết áp quá mức và rối loạn nhịp tim, đau đầu kèm dấu hiệu protein niệu, anh Trần được chuyển thẳng tới phòng cấp cứu để chạy thận. Hóa ra, anh bị suy thận đã lâu nhưng không biết và không điều trị, dẫn tới hình thành u rê huyết.

Các bác sĩ tìm ra nguyên nhân gây bệnh đến từ lối sống không lành mạnh của anh. Anh Trần có 4 kiểu ăn uống khoái khẩu ở người trẻ gây hại cho thận là: thích ăn khuya, uống nhiều rượu bia, ngày nào cũng uống nhiều cà phê và ăn nhiều muối. Ngoài ra, anh còn thức khuya mỗi ngày, thiếu ngủ và thích hút thuốc. Tất cả chúng hiệp đồng khiến anh mắc bệnh thận, cao huyết áp khi còn rất trẻ.

Bác sĩ Cai Qian tại Khoa Thận Bệnh viện Đại học Đông y Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết: “Suy thận là tình trạng thận mất dần chức năng, không thể lọc máu hiệu quả và loại bỏ chất thải khỏi cơ thể. Còn urê huyết xảy ra khi thận không còn khả năng lọc các chất thải từ máu hiệu quả, dẫn đến sự tích tụ của các chất độc hại như nitơ urê và creatinine trong cơ thể. Đây là dấu hiệu của suy thận giai đoạn cuối và nếu không được điều trị, nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng từ thần kinh cho tới tim mạch, tiêu hóa… thậm chí tử vong”.

Ông cũng đưa ra cảnh báo rằng các bệnh về thận mà đặc biệt là suy thận đang trẻ hóa rất nhanh. Một trong những nguyên nhân chính là do lối sống không lành mạnh ở người trẻ, trong khi đó nhóm tuổi này lại thường chủ quan với sức khỏe, không coi trọng những bất thường trên cơ thể dẫn đến dễ bỏ qua dấu hiệu bệnh. Trường hợp của anh Trần cũng vậy.

Một trong những lý do chính khiến bệnh suy thận trẻ hóa nhanh là ăn uống không lành mạnh (Ảnh minh họa)

Anh đã bỏ lỡ nhiều dấu hiệu của bệnh, ví dụ như mệt mỏi, tiểu ra máu hay đau đầu. Bác sĩ Cai giải thích rằng bệnh cao huyết áp và suy thận đều gây ra cơn đau đầu. Cao huyết áp gây đau đầu do áp lực trong các mạch máu tăng lên, thiếu máu não và rối loạn hệ thần kinh. Còn suy thận nặng làm tích tụ độc tố, tăng huyết áp, thiếu máu và mất cân bằng điện giải.

Bệnh suy thận còn gây sưng phù do tích tụ chất lỏng, thường ở mắt cá, tay, mặt. Mệt mỏi do thiếu máu hay khó thở do tích tụ dịch trong phổi hoặc thiếu oxy. Thận yếu còn gây tích tụ độc tố, dẫn tới ngứa da, buồn nôn, chán ăn. Đặc biệt, dấu hiệu quan trọng nhất của suy thận là những thay đổi trong tiểu tiện. Có thể kể đến như tiểu quá nhiều hoặc quá ít, có nhiều bọt hoặc màu nước tiểu rất đậm, mùi lạ. Khi bệnh nặng có thể có cả máu. Nếu có các dấu hiệu này cần đi khám ngay!

Nguồn và ảnh: Topick, Family Doctor