Gửi tiết kiệm 37 tỷ đồng, 4 tháng sau người phụ nữ đến rút phát hiện chỉ còn 2 nghìn đồng, tòa tuyên bố: Ngân hàng chỉ cần bồi thường 45%

Nữ doanh nhân họ Lý là người làm kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ viện, sinh sống tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Công việc thuận lợi giúp cô xây dựng được chuỗi chi nhánh lớn và tích góp được khoản tiền đáng kể. Năm 2016, cô Lý quyết định tạm gác việc kinh doanh để sang nước ngoài học hỏi thêm về quản lý và công nghệ làm đẹp. Trước khi lên đường, cô mang toàn bộ 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng) tiền tiết kiệm được gửi vào một ngân hàng tại quận Thiên Hà, Quảng Châu.

Bốn tháng sau, khi đang ở nước ngoài, cô Lý quyết định đặt mua một số thiết bị làm đẹp hiện đại để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng kinh doanh. Thế nhưng giao dịch chuyển khoản không thể thực hiện. Ngân hàng thông báo tài khoản của cô không còn đủ tiền. Kiểm tra lại số dư, cô choáng váng khi thấy tài khoản chỉ còn 0,6 NDT (hơn 2.000 đồng).

Ban đầu, cô tin rằng có thể hệ thống ngân hàng gặp sự cố. Nhưng liên hệ với ngân hàng không đem lại câu trả lời rõ ràng, buộc cô phải lập tức quay về Trung Quốc để tìm hiểu.

Tại ngân hàng, cô Lý yêu cầu tra soát toàn bộ giao dịch. Nhân viên xác nhận cô đã gửi 10 triệu NDT vào tài khoản, nhưng số tiền này đã được chuyển gần hết chỉ vài ngày sau đó bằng nhiều giao dịch liên tiếp. Khi xem bản sao kê dài với hàng loạt giao dịch mà bản thân chưa từng thực hiện, nữ doanh nhân vô cùng hoang mang.

Cô Lý đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm thì phát hiện tài khoản gần như mất sạch

Đáng nói hơn, phía ngân hàng đưa ra một tờ giấy ủy quyền có chữ ký của cô, cho phép chuyển tiền sang tài khoản bên thứ ba. Cô Lý khẳng định chưa từng ký bất kỳ giấy tờ nào như vậy, do đó đã gọi cảnh sát để can thiệp.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nghi phạm chính là ông Vi - giám đốc dịch vụ khách hàng của chi nhánh nơi cô Lý gửi tiền. Lợi dụng vị trí của mình, người này đã câu kết với một số đối tượng bên ngoài để làm giả giấy ủy quyền.

Ngoài ra, do quy định ngân hàng cho phép giao dịch dưới 50.000 NDT (hơn 186 triệu đồng) không cần xác minh thông tin khách hàng, ông Vi chia nhỏ số tiền thành hàng trăm giao dịch để rút hết 10 triệu NDT. Người này còn âm thầm tắt chức năng thông báo SMS của tài khoản, khiến cô Lý không nhận được bất kỳ cảnh báo nào.

Mặc dù vụ việc đã được làm sáng tỏ, song số tiền mà nhóm của cựu giám đốc họ Vi chiếm đoạt gần như không thể thu hồi. Theo lời khai, hắn và đồng bọn đã tiêu hết phần lớn số tiền, chỉ còn lại khoảng 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Ngân hàng cũng từ chối chịu trách nhiệm, cho rằng đây là hành vi phạm pháp cá nhân của Vi, không liên quan đến hệ thống.

Không chấp nhận điều này, cô Lý khởi kiện Vi và ngân hàng, yêu cầu hoàn trả toàn bộ 10 triệu NDT, 4 tháng lãi suất và khoản bồi thường thiệt hại tinh thần. Tuy nhiên, trong phiên xét xử đầu tiên, tòa án bất ngờ đưa ra phán quyết bất lợi: tòa cho rằng việc lộ thông tin cá nhân là lỗi của cô Lý, còn tiền được chuyển vào tài khoản bên thứ ba có ký giấy ủy quyền nên ngân hàng được miễn trách nhiệm.

Kết quả này khiến cô Lý rơi vào bế tắc. Nhưng không bỏ cuộc, cô tiếp tục thu thập chứng cứ và nộp đơn kháng cáo.

Ở phiên xét xử lần hai, thẩm phán đã xem xét lại toàn diện hồ sơ. Nhiều tình tiết mới được đưa ra, trong đó có bằng chứng chứng minh cô Lý hoàn toàn không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hay nền tảng thứ ba nào. Bên cạnh đó, hệ thống của ngân hàng ghi nhận mỗi ngày tài khoản phát sinh tới 81 giao dịch chuyển tiền bất thường. Đây là một con số vượt xa mức rủi ro cho phép.

Theo thẩm phán, việc ngân hàng không liên hệ xác minh khi tài khoản liên tục bị rút tiền là biểu hiện của sự tắc trách. Đây là lỗi thuộc về công tác giám sát và quản trị rủi ro của ngân hàng, không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên khách hàng.

Cuối cùng, tòa tuyên phạt ông Vi mức án tù cùng khoản phạt tiền, dù người này không còn khả năng bồi thường. Quan trọng hơn, tòa buộc ngân hàng phải chịu trách nhiệm một phần và bồi thường 45% thiệt hại cho cô Lý - tương đương 4,5 triệu NDT (gần 17 tỷ đồng) cùng với khoản lãi trong thời gian 4 tháng.

(Theo Baijiahao)