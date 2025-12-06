Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ô tô phủ bạt "nằm lì" 4 năm trên phố Bát Sứ: Một người đàn ông ra làm việc với công an

06-12-2025 - 21:59 PM | Sống

Chủ nhật thực sự của chiếc xe ô tô bị "bỏ quên" trên đường Bát Sứ (Hà Nội) vẫn đang là thông tin nhận được sự chú ý của dư luận.

Thời gian qua, người dân sinh sống trên phố Bát Sứ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) phản ánh về tình trạng chiếc ô tô mang biển kiểm soát 29S-04XX bị phủ bạt nhiều năm trước số nhà 31 phố Bát Sứ, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Theo đó, chiếc xe này được che bạt kín và đỗ cố định trên phố Bát Sứ khoảng 4 năm, khiến bụi bẩn, rác thải và cả xác động vật mắc kẹt dưới gầm xe, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến giao thông. Người dân nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ nhà vẫn cố chấp không di chuyển phương tiện.

Ô tô phủ bạt "nằm lì" 4 năm trên phố Bát Sứ: Một người đàn ông ra làm việc với công an- Ảnh 1.

Chiếc xe phủ bạt "nằm lì" trên đường Bát Sứ trong suốt 4 năm. (Ảnh: Người Hoàn Kiếm)

Ngày 4/12, lực lượng liên ngành của UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cẩu kéo, di dời phương tiện này đi nơi khác. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tháo dỡ các biển quảng cáo, tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Thông tin trên Dân Trí, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho hay khi cơ quan chức năng tới để cẩu kéo chiếc ô tô, một người nhận là chủ xe có đến làm việc. Tuy nhiên, qua kiểm tra biển kiểm soát thì người này lại không đứng tên trên đăng ký phương tiện.

"Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ chủ nhân thật sự của chiếc ô tô để có thể ra quyết định xử lý, xử phạt", đại diện Công an phường Hoàn Kiếm nói.

Ô tô phủ bạt "nằm lì" 4 năm trên phố Bát Sứ: Một người đàn ông ra làm việc với công an- Ảnh 2.

Chiếc xe đã được cẩu, kéo đi trong niềm vui của người dân xung quanh. (Nguồn: Người Hoàn Kiếm)

Danh tính chủ nhân thực sự của chiếc xe bị "bỏ quên" này đang được dư luận vô cùng tò mò, quan tâm.

Theo Hương Trà

