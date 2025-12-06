Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/1/2026, Techcombank sẽ đóng băng giao dịch chuyển tiền/ rút tiền và khóa tài khoản đối với các khách hàng sau

06-12-2025 - 21:31 PM | Sống

Từ 1/1/2026, Techcombank sẽ đóng băng giao dịch chuyển tiền/ rút tiền và khóa tài khoản đối với các khách hàng sau

Techcombank phát đi thông báo khẩn, yêu cầu khách hàng cập nhật giấy tờ tùy thân theo quy định mới để tránh gián đoạn giao dịch từ đầu năm 2026.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa phát đi thông báo khẩn yêu cầu khách hàng nhanh chóng cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân theo quy định mới, nhằm tránh bị gián đoạn dịch vụ ngay từ đầu năm tới. Căn cứ theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15, kể từ ngày 1/1/2026, hệ thống ngân hàng sẽ chính thức ngừng chấp nhận xác thực giao dịch đối với các loại giấy tờ tùy thân cũ bao gồm Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số và Căn cước công dân (CCCD) mã vạch chưa gắn chip.

Từ 1/1/2026, Techcombank sẽ đóng băng giao dịch chuyển tiền/ rút tiền và khóa tài khoản đối với các khách hàng sau- Ảnh 1.

Các trường hợp bị gián đoạn giao dịch từ 1/1/2026 theo thông báo mới của Techcombank

Những khách hàng hiện vẫn sử dụng các loại giấy tờ nêu trên để đăng ký thông tin tại Techcombank sẽ đối mặt với nguy cơ bị tạm dừng hoạt động tài khoản. Để tuân thủ lộ trình chuẩn hóa dữ liệu dân cư và nâng cao an toàn bảo mật, ngân hàng buộc phải chặn các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán, thẻ và dịch vụ ngân hàng ngay khi giấy tờ của khách hàng hết hiệu lực hoặc chậm nhất là từ ngày 1/1/2026, tùy điều kiện nào đến trước.

Để đảm bảo quyền lợi và duy trì sự thông suốt trong quá trình sử dụng dịch vụ, Techcombank khuyến nghị khách hàng cần khẩn trương mang theo CCCD gắn chip còn hiệu lực đến các chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật thông tin.

Sau thời hạn 1/1/2026, nếu khách hàng chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi, ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm việc tạm ngưng toàn bộ giao dịch. Động thái rà soát và yêu cầu đồng bộ giấy tờ tùy thân chuẩn mới này hiện cũng đang được triển khai đồng loạt tại nhiều ngân hàng khác trong hệ thống.

Vay hơn 298 triệu đồng nhưng không trả, người đàn ông bị chủ nợ khởi kiện, tòa án tuyên bố: “Quả thực không phải trả”

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không hiểu tiền đi đâu? Nhìn bảng chi tiêu này là "sáng mắt" ra ngay

Không hiểu tiền đi đâu? Nhìn bảng chi tiêu này là "sáng mắt" ra ngay Nổi bật

3 con giáp càng gần Tết Dương lịch càng giàu: Công việc thuận lợi, làm gì cũng gặp may, đặc biệt là top 1

3 con giáp càng gần Tết Dương lịch càng giàu: Công việc thuận lợi, làm gì cũng gặp may, đặc biệt là top 1 Nổi bật

Bảng chi tiêu 13 triệu của mẹ Hà Nội: Cắt chỗ nào mới hợp lý?

Bảng chi tiêu 13 triệu của mẹ Hà Nội: Cắt chỗ nào mới hợp lý?

21:33 , 06/12/2025
Thực đơn cơm cữ "10 điểm không có nhưng" của mẹ 3 con khiến ai nhìn cũng muốn đẻ thêm vài bé!

Thực đơn cơm cữ "10 điểm không có nhưng" của mẹ 3 con khiến ai nhìn cũng muốn đẻ thêm vài bé!

21:20 , 06/12/2025
Bước sang tuổi 40: 4 khoản tiền bắt buộc phải có nếu không muốn "khủng hoảng tuổi trung niên"

Bước sang tuổi 40: 4 khoản tiền bắt buộc phải có nếu không muốn "khủng hoảng tuổi trung niên"

20:55 , 06/12/2025
Người thông minh bỏ 1 đồng xu vào tủ lạnh trước khi vắng nhà dài ngày: Lý do nghe xong ai cũng phải gật gù đồng ý

Người thông minh bỏ 1 đồng xu vào tủ lạnh trước khi vắng nhà dài ngày: Lý do nghe xong ai cũng phải gật gù đồng ý

20:15 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên