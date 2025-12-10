Ca sĩ có cát-xê đám cưới cao nhất thế giới: Hát 10 bài nhận 260 tỷ, được nhà tỷ phú tiếp đón như lãnh đạo cấp cao

Justin Bieber là ngôi sao có thù lao hát đám cưới cao nhất thế giới. Kỷ lục được ghi nhận khi Justin Bieber xuất hiện tại Mumbai ngày 5/7/2024 để biểu diễn trong tiệc tiền hôn lễ của con trai nhà tỷ phú Anant Ambani và Radhika Merchant. Buổi diễn kéo dài chỉ hơn 10 bài hát nhưng mang về cho anh mức cát-xê được cho là 10 triệu USD (hơn 260 tỷ đồng) - con số chưa ai vượt qua.

Tại sự kiện, Justin Bieber trình diễn loạt hit từng đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp như Baby, Love Yourself, Peaches… trước dàn khách mời thuộc giới siêu giàu và có tầm ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ. Không phải sân vận động, không phải đêm nhạc được truyền hình trực tiếp, nhưng mỗi chi tiết tại buổi tiệc đều được đầu tư kỹ lưỡng theo chuẩn quốc tế - điều vốn đã trở thành “đặc sản” của gia đình tỷ phú Ambani. Trước Justin, Rihanna từng nhận khoảng 6 triệu USD khi biểu diễn vào tháng 3/2024, và Beyoncé cũng từng tham gia một sự kiện khác của gia tộc này với mức thù lao tương đương, nhưng chưa ai chạm mốc 10 triệu USD cho một buổi diễn private.

Nam ca sĩ còn không cần ăn diện cầu kì

Biến tiệc thượng lưu thành concert riêng

Justin Bieber không ăn diện cầu kì, xuất hiện thoải mái nhất có thể và biến bữa tiệc thượng lưu thành concert họp fan thân mật, ấm cúng. Không chỉ nhận mức cát-xê kỷ lục, Justin Bieber còn được gia đình Ambani tiếp đón ở mức độ đặc biệt, như lãnh đạo cấp cao. Nam ca sĩ di chuyển bằng máy bay riêng, được đón bằng đoàn xe hộ tống nhiều lớp an ninh, trong đó có limousine bọc thép Mercedes-Benz S680 Guard - dòng xe thường dành cho nguyên thủ quốc gia. Dàn Range Rover chở vệ sĩ tư nhân và lực lượng cảnh sát địa phương mở đường giúp lịch trình của Justin Bieber diễn ra trọn vẹn. Justin được bố trí nghỉ tại khách sạn hạng sang, toàn bộ quá trình được tổ chức nhanh chóng để anh có thể bay về Mỹ ngay trong đêm nhằm ở bên Hailey Bieber, lúc đó đang mang thai.

Justin Bieber và vợ chồng nhà tỷ phú

Justin Bieber còn được sắp xếp lịch trình về sớm để chăm sóc Hailey lúc đó đang mang thai

Chuyến biểu diễn ngắn ngủi nhưng xa xỉ này một lần nữa cho thấy độ chịu chi khó ai bì kịp của gia đình Ambani, đồng thời khẳng định vị thế của Justin Bieber trong nhóm nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Với hơn 260 tỷ đồng cho 10 bài hát, Justin Bieber hiện là ca sĩ có cát-xê đám cưới cao nhất thế giới và vẫn chưa có dấu hiệu bị vượt mặt.

Justin Bieber hiện là ca sĩ có cát-xê đám cưới cao nhất thế giới và vẫn chưa có dấu hiệu bị vượt mặt

Justin Bieber bắt đầu sự nghiệp từ năm 13 tuổi và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi được Scooter Braun phát hiện trên YouTube. Với những bản hit liên tiếp như Baby, Sorry, Boyfriend, What Do You Mean?, Love Yourself hay Peaches, Justin Bieber đã sở hữu hàng chục tỉ lượt stream, nhiều giải thưởng lớn và luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thế giới. Dù gặp nhiều vấn đề sức khỏe và gián đoạn hoạt động, tên tuổi Justin vẫn duy trì độ nhận diện rất cao, đặc biệt là trong các sự kiện riêng tư nơi gia chủ muốn mời ngôi sao “ai cũng biết”.

Ngoài giá trị thương hiệu, mức cát-xê này còn đến từ tính độc quyền khi nghệ sĩ phải thay đổi lịch trình, di chuyển bằng máy bay riêng, xuất hiện trong không gian kín và không được dùng sự kiện vào mục đích quảng bá. Với gia đình Ambani - sở hữu tài sản hơn 123 tỷ đo, việc chi 10 triệu đô mời siêu sao đến tạo dấu ấn riêng cho lễ cưới của "cậu ấm" gia tộc là trong tầm tay.