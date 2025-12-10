Giống Thượng Hải, điểm ngay trung tâm TP.HCM khiến nhiều người xếp hàng chỉ để xem khoảnh khắc lúc 18h45

Có những địa điểm giữa lòng thành phố mà ta vẫn đi ngang mỗi ngày, tưởng chừng quen thuộc đến mức không còn điều gì bất ngờ. Thế nhưng, chỉ cần đúng một khoảnh khắc trong ngày, những nơi ấy bỗng trở thành tâm điểm chú ý, khiến người dân lẫn du khách sẵn sàng đứng chờ, thậm chí xếp hàng chỉ để nhìn thấy một điều tưởng rất bình thường: Ánh sáng bật lên.

Ngay trung tâm TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà chính là một địa điểm như thế. Và bất ngờ hơn, khoảnh khắc ấy lại khiến không ít du khách liên tưởng đến cảnh tượng nổi tiếng bên bờ Hoàng Phố ở Thượng Hải – nơi dòng người chen kín mỗi tối để đón giây phút dãy nhà cổ tại The Bund đồng loạt bừng sáng.

Ảnh Báo Lao Động

Đúng 18h45: Khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà “thay áo”

Từ đầu tháng 12, khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà nhộn nhịp hơn hẳn. Theo Tuổi Trẻ, mỗi tối từ khoảng 18h30, dòng người bắt đầu đổ về quảng trường phía trước nhà thờ và công viên 30/4. Họ đứng thành từng nhóm, trò chuyện, chụp ảnh, hoặc chọn vị trí cao tại Diamond Plaza để có góc nhìn trọn vẹn hơn. Tất cả đều dõi theo thời điểm 18h45 – phút giây hệ thống ánh sáng Giáng Sinh được bật lên.

Theo Thanh Niên, năm nay Nhà thờ được trang hoàng với khoảng 1.000 km dây đèn LED, gấp đôi năm trước. Ánh sáng vàng ấm hòa cùng các họa tiết ngôi sao, quả địa cầu, chuông và cây thông khiến công trình hơn 140 năm tuổi trở nên rực rỡ khác lạ. Khi ánh sáng lan từ tháp chuông xuống mặt tiền, đám đông đồng loạt vỗ tay, reo lên; hàng trăm chiếc điện thoại giơ cao, ghi lại khoảnh khắc mà nhiều người gọi vui là “màn trình diễn ánh sáng” của Sài Gòn.

Không chỉ người dân địa phương, du khách cũng dành nhiều lời ngợi khen. Một cô gái chia sẻ với VnExpress rằng khung cảnh “sáng rực, huyền ảo với hàng nghìn ánh đèn”, trong khi một sinh viên lần đầu đón Giáng Sinh tại TP.HCM nói với Thanh Niên rằng “nhìn từ xa thôi đã thấy rực rỡ và đẹp”. Theo Vietnamnet, du khách nước ngoài xem đây là trải nghiệm “đặc biệt và khó quên” trong chuyến đi.

Một số hình ảnh ấn tượng khi Nhà thờ Đức Bà lên đèn, thu hút đông đảo người dân và du khách (Ảnh VNE, Thanh Niên)

Đông đảo mọi người đợi chờ chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt tại Nhà thờ Đức Bà

Gợi nhớ Thượng Hải: Khi một khoảnh khắc ánh sáng trở thành “nghi thức” của thành phố

Sự háo hức chờ đợi khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà lên đèn khiến nhiều người liên tưởng đến The Bund – địa điểm nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải. Mỗi tối, hàng nghìn người đứng dọc bờ Hoàng Phố để đón giây phút những tòa nhà cổ phong cách châu Âu đồng loạt thắp sáng. Chỉ trong vài giây, quang cảnh thay đổi hoàn toàn, như thể thành phố tự xoay một nút chuyển cảnh.

Dù quy mô khác biệt – The Bund trải dài hàng cây số còn Nhà thờ Đức Bà chỉ là một nét điểm xuyết giữa trung tâm – nhưng cảm xúc mà hai nơi mang lại lại rất giống nhau. Đó là cảm giác được chứng kiến linh hồn của thành phố “bừng tỉnh”, đánh dấu sự bắt đầu của một buổi tối lễ hội.

Khoảnh khắc lên đèn của dãy nhà bên Bến Thượng Hải được nhiều du khách "săn đón" (Ảnh Pham My)

Theo Zing News, chính “khoảnh khắc chuyển cảnh” ấy khiến Nhà thờ Đức Bà thu hút lượng lớn du khách mùa Giáng Sinh, không chỉ bởi trang trí đẹp mà còn vì cảm giác mỗi người đang tham gia vào một nghi thức thị giác đặc biệt của Sài Gòn. Cũng như Thượng Hải, ánh sáng trở thành cầu nối: giữa quá khứ và hiện tại, giữa di tích và đời sống, giữa người dân và du khách.

Ở TP.HCM, khoảnh khắc 18h45 không chỉ là việc bật đèn mà là thời điểm gắn kết cộng đồng. Như lời Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân – Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà – chia sẻ với Thanh Niên: “Giáng Sinh là lễ trọng, việc trang trí là niềm vui chung của cộng đồng”.

Trải nghiệm Giáng Sinh ở TP.HCM không dừng lại ở một khoảnh khắc ánh sáng. Chỉ cần đi bộ vài phút từ Nhà thờ Đức Bà, du khách đã có thể khám phá thêm hàng loạt điểm lên đèn, trang trí công phu: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Diamond Plaza, Takashimaya – Saigon Centre, Vincom Đồng Khởi, Nhà thờ Tân Định hay phố Bùi Viện...