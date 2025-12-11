Trên đời không có mỹ nhân nào 35 tuổi vẫn trẻ khủng khiếp thế này đâu: Đẹp như thiên sứ, nói 15 tuổi cũng tin

Tạo hình của Lý Nhất Đồng trong dự án Mỹ Nhân Dư đang là chủ đề khiến mạng xã hội “bùng cháy” từng giờ. Mới chỉ là loạt ảnh hậu trường rò rỉ, nhưng visual rạng rỡ cùng phong thái đậm chất “tiểu thư nhà giàu” của nữ diễn viên 35 tuổi khiến dân tình ngỡ như đang xem một nữ sinh trường quốc tế bước ra từ phim điện ảnh.

Vẻ đẹp của Lý Nhất Đồng trong tạo hình Dư Mộng tiếp tục khiến netizen “đổ gục”. Với mái tóc buộc cao trẻ trung, lớp trang điểm nhẹ nhàng và nụ cười trong veo khi ôm chú chó nhỏ, cô toát lên khí chất vừa tinh khôi vừa sang xịn của một nàng tiểu thư con nhà tài phiệt bước ra đời thực. Diện áo len tối màu phối chân váy trắng, tổng thể trông đơn giản nhưng lại cực hút mắt, kiểu đẹp nhẹ mà đắt giá.

Khoảnh khắc này càng chứng minh vì sao Lý Nhất Đồng luôn được khen sở hữu gương mặt trẻ hơn tuổi thật và vóc dáng thanh thoát chuẩn điện ảnh. Không cần váy vóc cầu kỳ hay tạo hình công sở sắc sảo, chỉ với outfit đời thường, cô đã làm bật lên vẻ đẹp dịu dàng, phóng khoáng và rất “city girl” của nhân vật Dư Mộng.

Chính sự tinh tế trong từng chi tiết từ kiểu tóc, biểu cảm cho đến cách phối đồ khiến hình tượng Dư Mộng vừa gần gũi vừa có sức hút riêng, nhìn vào là hiểu ngay vì sao loạt ảnh hậu trường của Lý Nhất Đồng luôn gây sốt mỗi lần xuất hiện.

Với ngoại hình giữ phong độ đỉnh cao ở tuổi 35 và thần thái không lẫn vào đâu được, Lý Nhất Đồng đang trở thành điểm sáng lớn nhất của Mỹ Nhân Dư dù phim còn chưa đóng máy. Chỉ với vài bức hậu trường, sức hút của cô đã đủ khiến cư dân mạng đếm từng ngày chờ phim lên sóng.

Nữ blogger Dư Mộng (do Lý Nhất Đồng thủ vai) là con gái độc nhất của một gia đình danh giá, được ngưỡng mộ là cô gái tốt số với cuộc sống viên mãn. Tuy nhiên, sau năm năm kết hôn, cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của cô tan vỡ khi người chồng ở rể Địch Lập Nhân lộ diện là kẻ đang âm mưu chiếm đoạt tài sản và của hồi môn. Bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào chiếc bẫy hôn nhân, Dư Mộng không gục ngã mà quyết tâm khởi động trận chiến phản công ly hôn. Từ một người phụ thuộc, yếu mềm, cô dần thức tỉnh, vượt qua nỗi thất vọng và sợ hãi, đấu trí với người chồng gian xảo để giành lại quyền kiểm soát cuộc đời. Cuối cùng, bằng trí tuệ và lòng dũng cảm, Dư Mộng đã thành công tìm lại bản thân và bước sang một chương mới kiên cường, độc lập.

Phản hồi cư dân mạng:

- Bả trẻ thiệt, tui 32 mà nhìn như chị của bả dị á

- Vóc dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng iu quá đi nè

- Chị xinh đẹp, đợi em sau giờ học nhé!

- Wow, trông giống hệt một thiếu nữ tuổi teen nhỉ, Lý Nhất Đồng trẻ quá

- Trẻ trung, năng động, xinh đẹp quá, mình thích lắm

- 35 tuổi mà nhìn như 15 vậy trời