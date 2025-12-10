Mỹ nhân Penthouse gặp sự cố, liên tục che mặt, khiến gần 5 triệu người thắc mắc

Lee Ji Ah là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được đông đảo khán giả biết đến với vai diễn "bà cả" Shim Su Ryeon trong tác phẩm kinh điển Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu. Không chỉ khiến khán giả say mê với lối diễn xuất thần, cuốn hút, chị đẹp còn "đốn tim" netizen nhờ nhan sắc quý phái cùng thần thái sang chảnh. Không những thế, nữ diễn viên còn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh dù đã ở tuổi 47.

Đoạn clip ghi lại sự cố của Lee Ji Ah với đôi giày cao gót đạt 4,8 triệu lượt xem. (Nguồn: behindpress)

Tuy nhiên, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lee Ji Ah xuất hiện tại sự kiện hồi tháng 5 bất ngờ viral trở lại những ngày gần đây, đạt tới 4,8 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch đặc trưng. Cô chọn đầm đen velvet dáng quây, thiết kế ôm trọn phần thân trên và kéo dài đến giữa bắp chân, tạo phom dáng thon dài và tôn tối đa đường cong. Chất liệu nhung đen giúp diện mạo thêm sang trọng, đồng thời trở thành nền hoàn hảo để làm bật bộ trang sức kim lấp lánh. Bàn tay nữ diễn viên đeo đồng hồ dây đen mặt đính đá tiếp tục củng cố hình ảnh sang trọng, không phô trương nhưng đủ điểm nhấn.

Lối trang điểm của minh tinh xứ Hàn được đánh giá là nhẹ nhàng với lớp nền mỏng, tự nhiên, tập trung làm nổi bật làn da bóng khỏe; đôi mắt kẻ eyeliner mảnh, phối cùng gam nâu tạo chiều sâu; môi bóng nhẹ giúp tổng thể hài hòa. Đây cũng là phong cách quen thuộc của nữ diễn viên: tối giản, tinh tế, ưu tiên nét đẹp trưởng thành.

Lee Ji Ah ghi điểm với vẻ ngoài tinh tế, sang trọng và đầy cuốn hút.

Tuy nhiên, lý do đoạn clip bất ngờ viral lại nằm ở khoảnh khắc Lee Ji Ah liên tục đưa tay che miệng, lộ vẻ lúng túng rõ rệt trước ống kính. Nữ diễn viên còn gặp sự cố nhỏ với đôi platform heel có phần đế và gót cao chênh vênh, khiến cô phải khẽ chỉnh lại khi di chuyển. Một số cư dân mạng còn nhận xét gương mặt Lee Ji Ah trông khác lạ hơn bình thường: đường nét dài hơn và đôi môi có phần sưng nhẹ.



Lee Ji Ah liên tục che mặt và gặp sự cố với giày cao gót.

Tranh cãi nổ ra về sự cố đôi giày và khuôn mặt có phần khác lạ của Lee Ji Ah.

Nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái sang chảnh của Lee Ji Ah thời đóng phim Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu.



Khi không phải "lên đồ" tham gia sự kiện, Lee Ji Ah thường xuyên ưu ái chọn các set đồ trẻ trung, năng động như quần jean, áo sơ mi càng tôn lên vóc dáng manh mai cùng chiều cao 1m68 của cô.



