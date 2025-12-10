Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bước vào tuổi 45: Tăng mạnh 5 khoản này, 60 tuổi không lo thiếu tiền

10-12-2025 - 14:34 PM | Lifestyle

Tuổi 45 trở đi, tài chính không còn là câu chuyện “kiếm bao nhiêu”, mà là giữ được bao nhiêu và chuẩn bị thế nào cho 15 năm tới.

Đây là giai đoạn mà rất nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ áp lực: con cái học hành tốn kém, cha mẹ già cần chăm sóc, bản thân thì sức khỏe giảm dần. Nếu không tính toán sớm, đến tuổi 60 rất dễ rơi vào cảnh “vừa nghỉ hưu đã hết tiền”.

Nhưng tin vui là: chỉ cần tăng mạnh đúng 5 khoản sau, bạn có thể bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế nhẹ nhàng, không lo thiếu tiền và vẫn sống thoải mái.

1. Tăng mạnh khoản tiết kiệm tự động – mỗi tháng phải “khóa” ít nhất 20–30% thu nhập

Đến tuổi 45, tiết kiệm không còn là “có bao nhiêu để lại bấy nhiêu”. Muốn 60 tuổi không áp lực, bạn cần:

- Trích thẳng 20–30% thu nhập ngay sau khi nhận lương

- Chuyển vào tài khoản riêng, không liên kết ví điện tử, không dùng để chi tiêu

- Ưu tiên các hình thức an toàn như: tiết kiệm kỳ hạn, chứng chỉ quỹ trái phiếu, hoặc tài khoản tiết kiệm tự động

- Từ 45–60 tuổi = 15 năm. Chỉ cần gửi đều 3–6 triệu/tháng, bạn đã có 540–1.080 triệu khi bước sang tuổi 60 – chưa tính lãi.

Đây là lý do người tài chính vững thường nói: “Tiết kiệm quan trọng hơn thu nhập.”

Bước vào tuổi 45: Tăng mạnh 5 khoản này, 60 tuổi không lo thiếu tiền- Ảnh 1.


2. Tăng chi cho sức khỏe – vì bệnh một lần bằng tiêu 5 năm tiết kiệm

Ở tuổi 45, cơ thể bắt đầu “xuống dốc” âm thầm: xương khớp, huyết áp, gan – thận, stress, rối loạn giấc ngủ. Nếu không đầu tư sức khỏe ngay lúc này, 55–60 tuổi rất dễ phải chi 20–50 triệu/năm, thậm chí hơn.

5 khoản nên tăng mạnh:

- Khám sức khỏe định kỳ 1–2 lần/năm

- Thuốc bổ, vitamin, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu

- Chế độ vận động (yoga, gym nhẹ, đi bộ, vật lý trị liệu)

- Thực phẩm sạch hơn, giảm đồ ăn nhiều dầu mỡ

- Thiết bị hỗ trợ sức khỏe trong nhà (máy đo huyết áp, máy lọc nước, lọc không khí…)

Đây không phải “chi phí” – mà là bảo hiểm lớn nhất đời người. Vì không có gì đốt sạch tiền nghỉ hưu nhanh bằng bệnh tật.

3. Tăng khoản đầu tư an toàn – ưu tiên dòng tiền ổn định

Người trên 45 không nên mạo hiểm với những kênh “lãi khủng”, “dễ giàu nhanh”. Thay vào đó, hãy tăng mạnh vào:

- Chứng chỉ quỹ trái phiếu

- Tiết kiệm linh hoạt

- Đầu tư nhỏ nhưng đều mỗi tháng

Mục tiêu không phải là giàu nhanh, mà là tích sản an toàn, tạo dòng tiền thụ động nhỏ nhưng ổn định trước tuổi 60.

Nguyên tắc vàng ở tuổi 45+: “Lợi nhuận vừa phải, rủi ro cực thấp, đều đặn hằng tháng.”

4. Tăng chi cho học hành – nhưng là học cho chính mình

Bước vào tuổi 45: Tăng mạnh 5 khoản này, 60 tuổi không lo thiếu tiền- Ảnh 2.

Nhiều người tuổi trung niên chỉ đầu tư cho con, nhưng lại quên mất bản thân. Đến 60 tuổi, người khỏe – biết công nghệ – biết quản lý tiền… luôn an nhàn hơn người chỉ biết trông vào lương hưu.

Những thứ nên tăng chi ngay từ tuổi 45:

- Học kỹ năng mới để có thể làm việc part-time sau 55 (thiết kế, bán hàng online, ngoại ngữ, quản lý tài chính cá nhân…)

- Học cách vận hành các công cụ: ngân hàng số, ví điện tử, quản trị tài chính, đầu tư nhỏ

- Học kỹ năng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, tinh thần

Kiến thức là tài sản duy nhất không mất giá, và có thể giúp bạn tăng thêm thu nhập trong giai đoạn sau nghỉ hưu.

5. Tăng quỹ dự phòng tối thiểu lên 6–12 tháng chi phí sinh hoạt

Nếu năm 2025 dạy chúng ta điều gì, thì đó là: Ai có quỹ dự phòng thì sống yên, ai không có thì lao đao.

Ở tuổi 45, quỹ dự phòng cần lớn hơn tuổi 30, vì rủi ro tăng lên:

- Bệnh tật

- Mất việc

- Mất thu nhập đột ngột

- Gia đình gặp biến cố tài chính

Bạn nên nâng quỹ dự phòng lên:

- 6 tháng chi phí (mức tối thiểu)

- 12 tháng chi phí (mức an toàn)

Ví dụ chi phí mỗi tháng 15 triệu → quỹ dự phòng phải đạt 90–180 triệu.

Kết lại: 45 tuổi không phải quá muộn – đó là thời điểm vàng để “bật lại” tài chính

Nếu tăng đúng 5 khoản trên trong 15 năm tới, đến tuổi 60 bạn sẽ có:

- Một khoản tiết kiệm đủ lớn

- Sức khỏe ổn định

- Thu nhập thụ động nhỏ nhưng đều

- Kiến thức giúp kiếm thêm khi cần

- Quỹ dự phòng giúp sống an nhàn

Tuổi 45 không phải dấu chấm hết, mà là dấu mốc quan trọng để xây nền tài chính mạnh mẽ cho tuổi già. Hôm nay làm đúng, 60 tuổi bạn sẽ cảm ơn chính mình.

45 tuổi làm điều này, 60 tuổi sẽ cảm ơn chính mình!

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ

Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ Nổi bật

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 giá thực phẩm tăng 25%, nhưng thay đổi 2 thói quen đi chợ giúp tôi dư 6,8 triệu/năm

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 giá thực phẩm tăng 25%, nhưng thay đổi 2 thói quen đi chợ giúp tôi dư 6,8 triệu/năm Nổi bật

Sao Việt tuyên bố 70 tuổi làm đám cưới, con trai "chốt" 1 câu ấm lòng: Nghe là biết được dạy cực tốt!

Sao Việt tuyên bố 70 tuổi làm đám cưới, con trai "chốt" 1 câu ấm lòng: Nghe là biết được dạy cực tốt!

14:24 , 10/12/2025
Mỹ nhân xinh đẹp quyền lực nhất trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Từ tiếp viên đến "thuyền trưởng" đế chế tỷ đô

Mỹ nhân xinh đẹp quyền lực nhất trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Từ tiếp viên đến "thuyền trưởng" đế chế tỷ đô

14:18 , 10/12/2025
Lo cho Mỹ Tâm

Lo cho Mỹ Tâm

13:56 , 10/12/2025
Cận cảnh cơ ngơi của “tổng tài Viễn” ở Phú Thọ

Cận cảnh cơ ngơi của “tổng tài Viễn” ở Phú Thọ

13:50 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên