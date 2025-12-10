Hot girl Việt cảnh báo khách du lịch Cáp Nhĩ Tân, ra đường bị bỏng đỏ bừng mặt

Mùa đông luôn có sức hút đặc biệt với những du khách yêu thích trải nghiệm tuyết trắng, đặc biệt với người Việt Nam, nơi khí hậu nhiệt đới ít khi chạm đến lạnh sâu. Trong số những điểm đến nổi tiếng, Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) được xem là thiên đường mùa đông với cảnh quan phủ trắng, những lễ hội băng đăng hoành tráng và các khu trượt tuyết hàng đầu Châu Á. Mới đây, chuyến đi du lịch của một KOL người Việt đến nơi này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô bất ngờ bị bỏng lạnh trong lúc du lịch tại đây gương mặt đỏ bừng hai bên má như báo hiệu nhiệt độ khắc nghiệt khiến nhiều người phải giật mình.

Ảnh: @blmhuong

Được biết, Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông thường xuyên rơi xuống mức -20 độ C đến -30 độ C, thậm chí có thời điểm xuống dưới -35 độ C. Chính nền nhiệt thấp kỷ lục này biến nơi đây thành một trong những thành phố lạnh nhất Trung Quốc. Với những ai chưa từng tiếp xúc môi trường tuyết dày và gió lạnh buốt, hiện tượng bỏng lạnh rất dễ xảy ra chỉ sau vài phút đứng ngoài trời mà không mang đủ đồ bảo hộ.

Cáp Nhĩ Tân nổi tiếng là một trong những nơi lạnh giá và thường có nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: @marubamu.au

Trong chuyến đi, nữ du khách đã lựa chọn trải nghiệm tại Yabuli Ski Resort. Đây là khu trượt tuyết hiện đại nằm cách trung tâm Cáp Nhĩ Tân khoảng 240km. Nơi đây nổi tiếng với hệ thống cơ sở vật chất quy mô lớn, hơn 35km đường trượt ở nhiều cấp độ khác nhau và vô số hoạt động giải trí thú vị vào mùa đông. Du khách có thể thử sức các cung đường trượt đầy thử thách hoặc ngắm khung cảnh tuyết lung linh dưới dải đèn rực rỡ ở ban đêm và nhiều hoạt động thú vị khác. Chính không khí lễ hội và các hoạt động đa dạng khiến nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của cộng đồng đam mê mùa đông.

Hình ảnh mà nữ du khách chia sẻ trên story Instagram, gương mặt đỏ bừng vì bỏng lạnh và chia sẻ rằng bản thân sẽ không quay lại lần hai vì quá lạnh: “Đây là bỏng lạnh chứ không phải đánh má hồng nha. Cảnh đẹp lắm siêu đẹp kiểu mọi thứ còn hoang sơ ý, nhưng chắc Hương chỉ đi lần này thôi vì lạnh quá”.

Nữ KOL chia sẻ tình trạng bị bỏng lạnh

Nhiều du khách khác cũng chia sẻ từng gặp tình trạng đỏ mặt, tê cóng tay chân hoặc khô nứt mặt khi đến Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông. Họ mô tả không khí ở đây lạnh thấu xương, hơi thở hóa thành khói trắng chỉ sau vài giây, còn việc cởi găng tay để chụp ảnh cũng đủ gây bỏng rát da. Chính những trải nghiệm này cho thấy sự khắc nghiệt mà những ai quen khí hậu nhiệt đới như người Việt còn đặc biệt lưu tâm:

- Mình sang nơi -2 độ, bình thường chị mình bảo mặc quần tất ở trong rồi mặc quần ở ngoài nhưng mà mình không chịu. Sau đi cả ngày kiểu mặc quần jeans ống rộng cái gió nó lạnh nó lùa vào thôi mà đến cuối ngày cái cặp chân mình rát đỏ rộp da lên luôn, về nhà phải mặc quần đùi thoa kem chứ rát không chịu nổi tại mình chịu lạnh kém.

- Thông tin cho bạn nè, bạn nhìn cái gió ở dưới nền ấy, -40 celsius đấy. Mặc đồ kiểu gì hở tí là bỏng nặng luôn đó.

- Bà ý không bịt kín mặt nên bị bỏng da là phải. Tôi đang học ở chỗ bà ý đi du lịch -20 độ mặc đồ giữ nhiệt bên trong vẫn okela. Nhưng mà phải công nhận là cái lạnh ở Harbin dã man lắm đó mọi người.

- Tôi mặc 5 lớp rồi mà ra đi bộ được 1 vòng chụp ảnh xong phải vô luôn vì chịu không nổi.

Sau khi khám phá khu trượt tuyết, nữ KOL còn ghé thăm Làng Tuyết, đây là địa chỉ nổi tiếng với những công trình tuyết khổng lồ và khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích. Tiếp đó, cô nàng tiếp tục di chuyển đến Thượng Hải để tận hưởng những hoạt động đô thị sôi nổi hơn.

Câu chuyện bỏng lạnh của nữ du khách cũng là lời nhắc nhở cho nhiều người Việt muốn trải nghiệm mùa đông ở nước ngoài vì Việt Nam không có tuyết và cũng hiếm khi xuống mức lạnh sâu nên việc chuẩn bị kỹ là một điều vô cùng cần thiết:

- Chuẩn bị áo phao, đồ giữ nhiệt, găng tay, mũ và khăn quàng đầy đủ.

- Kiểm tra thời tiết và mức độ gió lạnh trước khi ra ngoài

- Sử dụng kem dưỡng ẩm, son dưỡng để tránh nứt da

- Hạn chế chạm tay trần vào kim loại hoặc đứng lâu ngoài trời khi gió lạnh.

- Giữ cơ thể khô ráo và ấm áp để tránh nguy cơ bỏng lạnh và cảm lạnh.