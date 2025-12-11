Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao càng cố tiết kiệm lại càng tốn tiền? 3 lý do không ai ngờ

11-12-2025 - 10:18 AM | Lifestyle

Bạn đã bao giờ rơi vào cảm giác này chưa: cố thắt chặt mọi khoản chi, cắt bữa cà phê, giảm từng chục nghìn… nhưng cuối tháng nhìn lại tiền vẫn không dư? Nhiều người nghĩ vấn đề nằm ở thu nhập. Nhưng sự thật đôi khi nằm ở cách tiết kiệm và chính những nỗ lực tiết kiệm “sai cách” lại âm thầm đốt tiền nhanh hơn tưởng tượng.

Dưới đây là 3 lý do không ai ngờ khiến càng tiết kiệm lại càng… tốn tiền hơn.

1. Tiết kiệm bằng cách mua đồ rẻ – nhưng phải thay liên tục

Đây là sai lầm phổ biến nhất và cũng tốn kém nhất. Nhiều người nghĩ rằng mua hàng rẻ là tiết kiệm. Nhưng thực tế:

- Một chiếc chảo 150.000đ bong chống dính sau 3 tháng

- Một chiếc quạt 300.000đ chạy ồn sau 1 mùa

- Một chiếc áo 100.000đ xổ lông sau 5 lần giặt

- Một bộ ga giường rẻ khiến khó ngủ → giảm năng suất → giảm thu nhập

Tổng chi phí thay đồ rẻ = luôn cao hơn tiền mua 1 món chất lượng.

Người tiết kiệm thông minh không hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Họ hỏi: “Dùng được bao lâu?” — “Tính ra mỗi tháng bao nhiêu?”

Đó mới là tiết kiệm thật.

2. Tiết kiệm kiểu cực đoan khiến chi tiêu bật ngược mạnh hơn

Nghe quen chứ?

- Ăn kiêng chi tiêu 2–3 tuần → tuần thứ 4 mua bù gấp đôi

- Nhịn mua đồ dùng suốt tháng → rồi cuối cùng mua một loạt đồ vì “mình xứng đáng”

- Cắt mọi khoản vui → rồi cuối cùng tiêu bốc đồng vì quá bí bách

Khoa học gọi đây là hiệu ứng bật ngược tài chính: khi bạn cấm bản thân quá mức, não sẽ tìm cách “đòi lại” và thường đòi bằng những lần tiêu phá mạnh.

Kết quả: Không những không tiết kiệm được mà tiền còn “đi nhanh” hơn.

Giải pháp đúng:

-Chi tiêu có chủ đích

- Cho phép bản thân 5–10% ngân sách để “vui có kiểm soát”

- Không cực đoan, không kìm nén

Tiết kiệm là đường dài, không phải một cuộc thi chịu đựng.

3. Tập trung vào tiết kiệm mà quên mất tăng thu nhập – gốc rễ của mọi vấn đề

Nhiều người chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu: cắt từng nghìn, từng chục nghìn, trong khi khoản quan trọng nhất lại bị bỏ quên: thu nhập.

Bạn có thể cắt bớt cà phê 40.000đ, nhưng:

- Một lần tăng lương 1–2 triệu

- Một job freelance 1–3 triệu

- Một kỹ năng mới giúp tăng thu nhập 20–30% → tác động lớn hơn gấp nhiều lần.

Nhưng vì cứ mải mê “tiết kiệm cho đủ”, nhiều người không còn năng lượng để nghĩ đến chuyện học thêm hay kiếm thêm.

Kết quả: Tiết kiệm cực khổ → thu nhập vẫn đứng yên → tài chính mãi không khá lên.

Người thông minh luôn chia đôi nỗ lực:

- 50% tiết kiệm đúng cách

- 50% dành cho việc tăng thu nhập

Đó mới là công thức tạo ra sự dư dả thật sự.

Kết lại: Không phải bạn tiết kiệm kém – mà bạn đang tiết kiệm sai cách

Càng cố tiết kiệm mà càng tốn tiền là vì:

- Mua đồ rẻ nhưng tuổi thọ thấp

- Tiết kiệm cực đoan gây bật ngược chi tiêu

- Chỉ lo cắt giảm, quên mất tăng thu nhập

Nếu bạn chuyển từ “cắt tối đa” sang “chọn thông minh”, từ “nhịn” sang “tập trung vào giá trị”, từ “thắt lưng buộc bụng” sang “xây nền tài chính lành mạnh”, bạn sẽ thấy ví tiền thay đổi theo cách rất khác.

Hãy thử điều chỉnh 30 ngày, bạn sẽ thấy: Tiết kiệm đúng không hề đau – và tiền bắt đầu thực sự ở lại túi mình.

Người tiết kiệm giỏi sẽ tuyệt đối tránh 7 điều này

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

