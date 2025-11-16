Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng

16-11-2025 - 11:09 AM | Lifestyle

Không gian sống mới của Lê Bống nhận được nhiều sự quan tâm của netizen.

Lê Bống là một trong những hot TikToker nổi bật với hơn 10 triệu người theo dõi. Sau khi lấn sân sang diễn xuất và thử sức ở vai trò MC truyền hình, cô nàng càng thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả và cộng đồng mạng. Cô từng tiết lộ thu nhập của bản thân có thể lên tới 200 triệu đồng/tháng, đã có thể mua đất, mua xe, xây nhà cho bố mẹ từ chính thu nhập của bản thân.

Mới đây, Lê Bống tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi đăng tải clip "bóc seal" đồ nội thất trong nhà mới, tiện thể "flex" không gian sống cực hiện đại và ấm cúng. Dù không quay cận cảnh, chỉ qua vài khung hình cũng có thể cảm nhận được sự sang trọng và tinh tế trong từng góc nhỏ. Được biết, tổ ấm mới của Lê Bống tọa lạc ở Gia Lâm, Hà Nội.

Trong căn hộ mới của Lê Bống, khu bếp và phòng khách được thiết kế liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi và thống nhất. Không gian được bài trí tinh tế, hiện đại với hệ tủ bếp màu trắng gọn gàng, hài hòa với kiến trúc phòng khách. Lê Bống còn lựa chọn tủ lạnh âm tủ, vừa tiện lợi vừa giữ thẩm mỹ tổng thể. Netizen nhanh chóng nhận ra chiếc tủ lạnh LG của cô có giá dao động khoảng 30 – 35 triệu đồng.

CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng- Ảnh 1.
CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng- Ảnh 2.

Bóc seal các thiết bị đèn điện, Lê Bống nhận được cơ man lời khen từ cộng đồng mạng nhờ gu chọn đồ nội thất tinh tế, sang trọng. Ở góc quay này, người xem cũng có thể nhìn thấy một phần thiết kế phòng khách của cô. Tại đây, Lê Bống bố trí ghế sofa cùng hệ tủ trữ đồ đẹp mắt, đồng thời lắp thêm điều hòa để tiện lợi cho sinh hoạt. Có thể thấy không gian vô cùng thoáng đãng nhờ có thiết kế liền kề với ban công rộng rãi.

CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng- Ảnh 3.
CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng- Ảnh 4.

Nhiều người sẽ nhầm tưởng Lê Bống treo tranh trên tường nhưng thực chất đó là 1 chiếc tivi. Phía dưới, cô nàng khéo léo đặt thêm một chiếc lò sưởi nhỏ, tạo không gian ấm áp và dễ chịu. Để tăng thêm không khí Giáng sinh, Lê Bống trang trí thêm một số món đồ Noel, khiến không gian càng thêm phần lãng mạn.

Điểm ấn tượng nhất trong vlog "bóc seal" nhà mới của Lê Bống chính là tầm nhìn từ ban công. Nhiều bình luận trầm trồ trước view "triệu đô" nhìn thẳng ra trường Đại học VinUni, vừa rộng rãi, thoáng đãng, lại cực kỳ lung linh về đêm.

CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng- Ảnh 5.
CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng- Ảnh 6.

Trong căn hộ mới, Lê Bống còn thiết kế một thư viện "bí mật", nơi cô lưu trữ các loại sách truyện yêu thích. Không gian này được bài trí cực kỳ tinh tế với tông trắng chủ đạo và những mái vòm thanh thoát, mang đến cảm giác như bước thẳng vào một thế giới truyện tranh sống động.

CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng- Ảnh 7.
CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng- Ảnh 8.

Một số bình luận của CĐM trước clip khoe nhà mới của Lê Bống. Hầu hết mọi người đều dành những lời khen có cánh cho căn nhà sang xịn mịn của Lê Bống:

- View ở ban công đẹp quá

- Xin vía nhà đẹp

- Tủ truyện như anime

- Thích nhà kiểu này

- Nhà xinh xỉu luôn

- Tự nhiên thấy đỡ ghét hơn hẳn, chúc mừng bạn vì đã có những thay đổi tích cực và sở hữu được căn nhà trong mơ

TikTok @Lebong95

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong biệt thự 8.000m2, gần 140 tỷ của ma nữ đẹp nhất Thái Lan "bắt chồng ở rể"

Bên trong biệt thự 8.000m2, gần 140 tỷ của ma nữ đẹp nhất Thái Lan "bắt chồng ở rể" Nổi bật

Chi Pu đã có tình mới, là 1 Nam Vương?

Chi Pu đã có tình mới, là 1 Nam Vương? Nổi bật

Nữ diễn viên cả đời chỉ đóng 1 phim mà thành huyền thoại kinh điển

Nữ diễn viên cả đời chỉ đóng 1 phim mà thành huyền thoại kinh điển

10:58 , 16/11/2025
Nhà 3 tầng như villa nơi nghỉ dưỡng giữa phố

Nhà 3 tầng như villa nơi nghỉ dưỡng giữa phố

10:41 , 16/11/2025
Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai lùm lùm khi dự sinh nhật bố chồng hào môn, nghi vấn đang mang thai lần 2

Đỗ Mỹ Linh lộ vòng hai lùm lùm khi dự sinh nhật bố chồng hào môn, nghi vấn đang mang thai lần 2

09:57 , 16/11/2025
Uống cà phê xem cừu giữa vườn nho trĩu quả ở TPHCM

Uống cà phê xem cừu giữa vườn nho trĩu quả ở TPHCM

09:50 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên