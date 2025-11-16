CLIP: Lê Bống khoe nhà riêng, 5 triệu người choáng váng

Lê Bống là một trong những hot TikToker nổi bật với hơn 10 triệu người theo dõi. Sau khi lấn sân sang diễn xuất và thử sức ở vai trò MC truyền hình, cô nàng càng thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả và cộng đồng mạng. Cô từng tiết lộ thu nhập của bản thân có thể lên tới 200 triệu đồng/tháng, đã có thể mua đất, mua xe, xây nhà cho bố mẹ từ chính thu nhập của bản thân.

Mới đây, Lê Bống tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi đăng tải clip "bóc seal" đồ nội thất trong nhà mới, tiện thể "flex" không gian sống cực hiện đại và ấm cúng. Dù không quay cận cảnh, chỉ qua vài khung hình cũng có thể cảm nhận được sự sang trọng và tinh tế trong từng góc nhỏ. Được biết, tổ ấm mới của Lê Bống tọa lạc ở Gia Lâm, Hà Nội.

Trong căn hộ mới của Lê Bống, khu bếp và phòng khách được thiết kế liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi và thống nhất. Không gian được bài trí tinh tế, hiện đại với hệ tủ bếp màu trắng gọn gàng, hài hòa với kiến trúc phòng khách. Lê Bống còn lựa chọn tủ lạnh âm tủ, vừa tiện lợi vừa giữ thẩm mỹ tổng thể. Netizen nhanh chóng nhận ra chiếc tủ lạnh LG của cô có giá dao động khoảng 30 – 35 triệu đồng.

Bóc seal các thiết bị đèn điện, Lê Bống nhận được cơ man lời khen từ cộng đồng mạng nhờ gu chọn đồ nội thất tinh tế, sang trọng. Ở góc quay này, người xem cũng có thể nhìn thấy một phần thiết kế phòng khách của cô. Tại đây, Lê Bống bố trí ghế sofa cùng hệ tủ trữ đồ đẹp mắt, đồng thời lắp thêm điều hòa để tiện lợi cho sinh hoạt. Có thể thấy không gian vô cùng thoáng đãng nhờ có thiết kế liền kề với ban công rộng rãi.

Nhiều người sẽ nhầm tưởng Lê Bống treo tranh trên tường nhưng thực chất đó là 1 chiếc tivi. Phía dưới, cô nàng khéo léo đặt thêm một chiếc lò sưởi nhỏ, tạo không gian ấm áp và dễ chịu. Để tăng thêm không khí Giáng sinh, Lê Bống trang trí thêm một số món đồ Noel, khiến không gian càng thêm phần lãng mạn.

Điểm ấn tượng nhất trong vlog "bóc seal" nhà mới của Lê Bống chính là tầm nhìn từ ban công. Nhiều bình luận trầm trồ trước view "triệu đô" nhìn thẳng ra trường Đại học VinUni, vừa rộng rãi, thoáng đãng, lại cực kỳ lung linh về đêm.

Trong căn hộ mới, Lê Bống còn thiết kế một thư viện "bí mật", nơi cô lưu trữ các loại sách truyện yêu thích. Không gian này được bài trí cực kỳ tinh tế với tông trắng chủ đạo và những mái vòm thanh thoát, mang đến cảm giác như bước thẳng vào một thế giới truyện tranh sống động.

Một số bình luận của CĐM trước clip khoe nhà mới của Lê Bống. Hầu hết mọi người đều dành những lời khen có cánh cho căn nhà sang xịn mịn của Lê Bống: - View ở ban công đẹp quá - Xin vía nhà đẹp - Tủ truyện như anime - Thích nhà kiểu này - Nhà xinh xỉu luôn - Tự nhiên thấy đỡ ghét hơn hẳn, chúc mừng bạn vì đã có những thay đổi tích cực và sở hữu được căn nhà trong mơ

TikTok @Lebong95