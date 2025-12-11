Nam ca sĩ đi Mỹ như đi chợ Bến Thành

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chở ca sĩ Quách Tuấn Du đi chơi trước khi anh về Việt Nam. Được biết, Quách Tuấn Du vừa qua Mỹ được vài hôm để biểu diễn nhưng phải gấp rút về Việt Nam để xử lý một số công việc.



Quách Tuấn Du và Thúy Nga

Thúy Nga nói: "Hôm nay tôi dẫn Quách Tuấn Du tới chỗ này để khám phá, mua ít đồ cũ. Không cần phải mua quá nhiều vì Quách Tuấn Du bay qua bay lại suốt. Quách Tuấn Du đi Mỹ mà giống như người ta đi chợ Bến Thành vậy, đi liên tục".

Quách Tuấn Du tiết lộ: "Đợt này tôi về xong mùng 3 Tết lại sang đây tiếp, rồi bay sang cả Canada nữa. Tôi đi Mỹ liên tục nên giờ giấc khá gấp. 7 giờ tối nay là tôi phải ra sân bay để bay về Việt Nam luôn nhưng Thúy Nga gọi cái là tôi đi liền.

Chủ yếu tôi muốn gặp mặt bạn bè còn mua đồ chỉ là phụ. Vì thế nên tôi đi chơi lần này để tạm biệt mọi người, năm sau mới qua lại vì còn mấy tháng nữa là Tết rồi, phải mùng 3 Tết tôi mới qua.

Đợt này tôi qua Mỹ mới thấy cuộc sống mọi người khó khăn quá, tình hình thực sự khó khăn. Không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới đều vậy, tôi đi chỗ nào cũng thấy kêu than làm ăn khó khăn, đóng trả mặt bằng hết. Kinh tế khó khăn chưa kể tới mưa bão, lũ lụt. Bởi vậy, phương châm sống của tôi năm nay là để dành, ăn ít, tiết kiệm...".

Được biết, Quách Tuấn Du tuy hoạt động ở Việt Nam nhưng lại khá đắt show ở nước ngoài. Anh liên tục đi show ở Mỹ, châu Âu, châu Úc. Nam ca sĩ từng chia sẻ, nhờ việc mạo hiểm theo đuổi dòng nhạc Bolero Remix nên anh được khán giả ở hải ngoại ưa chuộng, bầu show mời liên tục.

Chính vì thế, nhiều người tưởng rằng Quách Tuấn Du đã sang nước ngoài sinh sống do thường xuyên thấy anh xuất hiện cùng Thúy Nga tại Mỹ. Nhưng nam ca sĩ đã đính chính rằng anh chỉ bay qua biểu diễn rồi lại về nước.

Tiếp đó, Thúy Nga thanh minh: "Hôm nọ tôi với Quách Tuấn Du có quay chung một clip ngắn vui vui. Nhiều khán giả xem xong nói chúng tôi làm hành động nhạy cảm không biết có tình ý gì không nhưng không hề.

Mọi người xem qua clip nên hay soi vào từng chi tiết chứ ở ngoài thì mọi hành động đều vô tư lắm. Tôi dù có nguyên một dàn trai cũng không cảm xúc gì. Tôi thề, tôi không có cảm giác gì với Quách Tuấn Du". Quách Tuấn Du cũng nói: "Tôi chẳng có cảm xúc gì với Thúy Nga hết".