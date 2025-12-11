Nam NSƯT nổi tiếng cả nước, cưới học trò kém 22 tuổi, U70 lo “cơm áo gạo tiền” để con gái học trường song ngữ

Nam NSƯT là thầy của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

NSƯT Công Ninh sinh năm 1962, nổi tiếng với loạt phim Mẹ con Đậu Đũa, Ai xuôi vạn lý, Blouse trắng, Đời cát, Đất rừng phương Nam… Ông được khán giả cả nước biết đến với những vai diễn mưu sinh vất vả, khắc khổ. Năm 1999, Công Ninh đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12.

Tên tuổi của NSƯT Công Ninh gắn liền với các vai diễn mộc mạc, đời thường

Nam NSƯT nhận thấy những nhân vật ông đóng trên phim và ngoài đời có mối liên hệ với nhau. Ông từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, vừa học vừa làm đủ nghề để mưu sinh. Công Ninh từng lén mẹ đi thi Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) và đỗ Á khoa. Ông tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, được học bổng đi du học Nga sau đó về trường cũ làm giảng viên.

Là nguyên Trưởng khoa Điện ảnh - Truyền hình ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, NSƯT Công Ninh từng giảng dạy nhiều diễn viên như Ngọc Tưởng, Thanh Thúy, Ngọc Trinh, Lê Khánh, Trấn Thành, Hòa Hiệp…. đến các đạo diễn tên tuổi như Vũ Ngọc Ðãng, Nguyễn Quang Dũng, Đức Thịnh. Ông khuyến khích sinh viên tự do sáng tạo, nắm bắt tâm lý của từng sinh viên để có sự truyền tải phù hợp đến mỗi người.

NSƯT Công Ninh và các học trò

Ngoài đóng phim và giảng dạy, ông còn làm đạo diễn, dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu và truyền hình. Vở Dạ cổ hoài lang do NSƯT Công Ninh đạo diễn ở sân khấu 5B TP HCM, đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995. Dấu ấn với sân khấu của Công Ninh còn phải kể đến những vở Êlêna thân yêu, Nơi dòng sông dừng lại…

Bước qua tuổi 60, NSƯT Công Ninh vẫn xuất hiện trên màn ảnh khá thường xuyên. Ông cho biết bản thân không kén kịch bản vì “ở tuổi này, còn được mời đóng phim đã mừng”. Nam nghệ sĩ quan niệm dù vai chính hay phụ, dù chỉ xuất hiện vài phân cảnh, vẫn phải tạo được ấn tượng.

“Ở tuổi tôi bây giờ người ta về hưu rồi. Người về hưu rất sợ ngồi không một chỗ, cho nên khi được mời làm việc tôi vui lắm. Tôi có niềm vui trong công việc, ít nhiều tôi công việc giúp tôi trang trải cuộc sống, có thu nhập ổn định mặc dù không nhiều”, nam NSƯT nói.

NSƯT Công Ninh hài lòng với công việc, cuộc sống ở tuổi U70

Hôn nhân viên mãn và cuộc sống ở tuổi U70

NSƯT Công Ninh kết hôn năm 2012 với diễn viên lồng tiếng Tuyết Vân, kém ông 22 tuổi. Diễn viên Tuyết Vân từng theo học Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM nơi Công Ninh giảng dạy, hiện là giảng viên dạy Tiếng nói sân khấu. Sau 2 năm về chung một nhà, cả hai đón con gái đầu lòng, khi ấy Công Ninh đã 53 tuổi.

Chia sẻ về bí quyết để hôn nhân hoà hợp dù cách biệt tuổi tác lớn, NSƯT Công Ninh cho biết cả hai có góc nhìn cuộc sống khác nhau nhưng ông học cách chấp nhận, chiều vợ vì “dù gì họ cũng là phụ nữ, còn nhiều việc phải lo lắng”. Vợ chồng ông thường cùng nhau đưa con đi học, rồi tranh thủ ngồi cà phê bàn chuyện trường lớp, sân khấu.

Nam nghệ sĩ từng trải qua biến cố về sức khỏe khi mắc viêm phổi nặng, có nguy cơ chuyển sau ung thư. Khi được bạn bè, học trò ngỏ ý giúp đỡ, ông từ chối vì nghĩ tự lo được. Sau bạo bệnh, Công Ninh chú ý đến vấn đề thể chất hơn, tập thể dục thường xuyên và đi khám sức khỏe định kỳ.

Gia đình nhỏ của NSƯT Công Ninh

Nam NSƯT cho biết ông vẫn có gánh nặng về “cơm áo gạo tiền” khi là trụ cột chính trong gia đình. Động lực để nam nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu là con gái. Nuôi dạy con gái học trường song ngữ, vợ chồng nam nghệ sĩ gặp không ít áp lực. Dù vậy, ông tự hào khi nói về con gái làm lớp trưởng, tính cách năng động và thích tham gia văn nghệ.

“Đôi lúc, tôi gặp stress vì chuyện tiền nong nhưng rồi cũng qua, bởi nhu cầu tiêu xài của gia đình không quá cao. Tôi mong ngày vài bữa cơm, vợ chồng sum họp, con cái học hành đàng hoàng. Cuộc sống chỉ cần yên bình, không gặp khúc mắc là đủ rồi”, nam nghệ sĩ tâm sự.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)