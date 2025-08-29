1.000 người tạo nên những đại cảnh khó tin tại các địa điểm trải dài từ Bắc vào Nam

Sáng nay (29/8), MV “Vinh quang, ơi Việt Nam!” - một sáng tác mới của Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí; đạo diễn Dương Lan Hương - chính thức ra mắt công chúng.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), MV càng trở nên thiêng liêng và ý nghĩa khi lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, niềm vinh quang của Tổ quốc và khát vọng vươn lên trong mỗi trái tim người Việt.

MV “Vinh quang ơi Việt Nam!”được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Theo đó, “Vinh quang ơi Việt Nam!” là ca khúc có giai điệu hào hùng, sôi nổi, ca từ cô đọng, mộc mạc, dễ hiểu. Lời bài ca ngắn gọn dễ thuộc, rất lôi cuốn, mang tính cổ động, khích lệ và lan tỏa tinh thần hứng khởi đến với người nghe.

Bài hát khắc họa hình ảnh một đất nước Việt Nam đoàn kết, kiên cường làm nên niềm tự hào hôm nay. Thông điệp cốt lõi của ca khúc chính là tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên và sự vinh quang của Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam.

Khi được hỏi về cảm hứng sáng tác ca khúc, AHLĐ Nguyễn Anh Trí bày tỏ là bởi từ tình yêu đất nước sâu sắc trong trái tim ông. Ông yêu đất nước vô cùng, yêu từ khi còn nhỏ, từ khi đọc những cuốn sách sử ông đã thấy đất nước mình thật tuyệt vời với những trang sử hào hùng, thật đáng để tự hào.

GS.AHLĐ, tác giả Nguyễn Anh Trí mong muốn ca khúc sẽ được người dân trên cả nước yêu mến

Với tâm huyết dành cho tác phẩm, ông kỳ vọng, ca khúc và MV sẽ được nhiều người yêu mến, sẽ xuất hiện trong những thời điểm đặc biệt, khi toàn dân cùng chung tay cho các sự kiện lớn của đất nước.

Sau khi lắng nghe ca khúc “Vinh quang, ơi Việt Nam!” tại buổi ra mắt, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thấy ấn tượng nhất với câu điệp khúc.

“Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang ơi Việt Nam. Câu mà chúng ta nghe xong là có thể hát được ngay, đó là thành công đầu tiên.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định ca khúc ngắn gọn, cô động.

Thành công thứ hai của ca khúc là chủ đề chính được tác giả chọn đặt ở ngay đầu bài là chữ “đoàn kết”, tạo không khí cho bài hát ngắn gọn đầy đủ súc tích.

Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã dành nhiều tâm huyết, ấp ủ, chắt lọc để có ca khúc trong lĩnh vực âm nhạc - bên cạnh những đóng góp lớn ở lĩnh vực y tế. Đây là tác phẩm xứng đáng, một lời chào tự hào của giới văn học nghệ thuật, giới nhạc sĩ Việt Nam trước thềm đại lễ vĩ đại của dân tộc ta”, ông nhận định.

Theo đó, MV “Vinh quang, ơi Việt Nam!” được ghi hình tại nhiều địa điểm trải dài từ Bắc vào Nam như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm huấn luyện Vùng 3 Hải quân, Học viện ANQGVN, Bến Nhà Rồng, Nhạc viện TP.HCM, Trường THPT Văn Lang, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang)…

Dự án MV “Vinh quang, ơi Việt Nam!” đã được ấp ủ suốt 3 năm. MV được đầu tư công phu, ghi hình trong 1 tháng liên tục, hơn 1.000 người góp sức tạo nên một sản phẩm âm nhạc quy mô và độc đáo.

Một số cảnh quay có trong MV

Nhiều đại cảnh hoành tráng được dàn dựng công phu, xếp thành các biểu tượng đặc trưng của đất nước. Những khung hình hoành tráng vừa khắc họa vẻ đẹp đoàn kết, vừa lan tỏa niềm tự hào dân tộc.





Đạo diễn Dương Lan Hương cho biết MV được ghi hình trong suốt 1 tháng tại các địa điểm trải dài từ Bắc vào Nam

Đặc biệt, MV còn đưa vào hình ảnh đoàn duyệt binh tạo nên khí thế hào hùng, tái hiện tinh thần bất khuất và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam. Đây là điểm nhấn thị giác giàu cảm xúc, góp phần làm cho tác phẩm trở thành một bản hùng ca bằng âm nhạc và hình ảnh.