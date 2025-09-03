Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê

03-09-2025 - 10:48 AM | Sống

Người phụ nữ đến từ Quảng Ninh đã làm thủ tục sao kê và xác minh theo đúng yêu cầu của công an địa phương

Mới đây, Công an xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ người dân lấy lại 4,8 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 27/8, đơn vị này nhận được thông tin trao đổi từ Công an xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La). Theo đó, công dân Tô Thị Ngân (SN 1978, trú tại bản Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài) đã chuyển nhầm số tiền 4.800.000 đồng vào một tài khoản tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp, Công an xã Đầm Hà đã khẩn trương tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản nhận tiền nhầm là chị Nguyễn Hồng Ái (thường trú tại thôn Xóm Khe, xã Đầm Hà). Qua làm việc, chị Ái cho biết tài khoản này đã không sử dụng từ năm 2022.

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Hồng Ái cùng cán bộ Công an xã đến trụ sở ngân hàng để làm các thủ tục chuyển lại số tiền bị nhầm địa chỉ. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Ái đã tích cực phối hợp cùng cán bộ Công an xã đến Chi nhánh Ngân hàng MBBank tại đặc khu Vân Đồn để làm thủ tục sao kê, xác minh và chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho chị Tô Thị Ngân.

Mặc dù không phải là số tiền quá lớn, nhưng đối với người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La, đây là khoản tiền có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Việc làm kịp thời của Công an xã Đầm Hà không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công việc mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân dân.

Theo trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh

Cụ bà 72 tuổi một mình đi rút 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm để chuyển khoản: Nhân viên LPBank vừa báo hệ thống lỗi 30 phút, công an có mặt để làm việc

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
55 tuổi, tôi nghiệm ra 2 thứ để sống hạnh phúc: Đơn giản nhưng không dễ có

55 tuổi, tôi nghiệm ra 2 thứ để sống hạnh phúc: Đơn giản nhưng không dễ có Nổi bật

Người thích uống cà phê và người không uống, ai sống thọ hơn? Khoa học có câu trả lời bất ngờ

Người thích uống cà phê và người không uống, ai sống thọ hơn? Khoa học có câu trả lời bất ngờ Nổi bật

"Danh sách vàng" 5 loại trái cây "đại bổ" cho gan: Quả nào chợ Việt cũng bày bán la liệt

"Danh sách vàng" 5 loại trái cây "đại bổ" cho gan: Quả nào chợ Việt cũng bày bán la liệt

10:36 , 03/09/2025
"Vua đầu bếp" Gordon Ramsay bị ung thư

"Vua đầu bếp" Gordon Ramsay bị ung thư

10:15 , 03/09/2025
Hư Trúc bị giết nhưng Đoàn Dự chỉ một mực im lặng không báo thù: Hãy xem kẻ giết anh ta là ai

Hư Trúc bị giết nhưng Đoàn Dự chỉ một mực im lặng không báo thù: Hãy xem kẻ giết anh ta là ai

10:02 , 03/09/2025
Em bé chào đời lúc 0 giờ 2 phút mang tên Quốc Khánh

Em bé chào đời lúc 0 giờ 2 phút mang tên Quốc Khánh

09:58 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên