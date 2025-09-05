Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh và xác định tài khoản nhận tiền.

Theo trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây, Công an phường Đông Triều đã kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 25/8, chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1992, trú tại khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê) thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng. Do sơ suất, chị đã chuyển nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Triều của một người lạ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Quyên đã đến Công an phường Đông Triều trình báo và đề nghị giúp đỡ.

Người phụ nữ sinh năm 1992 chuyển khoản 200 triệu đồng đến một tài khoản BIDV: Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh- Ảnh 1.

Công an phường Đông Triều hỗ trợ công dân chuyển khoản nhầm nhận lại số tiền 200 triệu đồng. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Triều nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh và xác định tài khoản nhận tiền nhầm là của chị H.M.T, trú tại khu 3, phường Đông Triều. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và vận động, lực lượng Công an đã liên hệ, hướng dẫn để chị H.M.T trao trả lại toàn bộ số tiền cho chị Quyên.

Nhận lại đủ số tiền lớn bị chuyển nhầm, chị Quyên xúc động gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Triều.

Hành động trách nhiệm, kịp thời này tiếp tục khẳng định tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, vụ việc cũng là lời nhắc nhở người dân cần cẩn trọng hơn trong các giao dịch tài chính để tránh rủi ro đáng tiếc.

Trong trường hợp nhận được tiền từ tài khoản lạ, người dân không được sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm. Người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh﻿

