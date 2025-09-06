Cụ bà 73 tuổi mang 400 triệu đồng tiền mặt đến ngân hàng để nạp vào tài khoản của chính mình: Công an chỉ đạo nhân viên Nam A Bank dừng giao dịch gấp

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, mới đây, đơn vị đã phối hợp với Ngân hàng Nam Á chi nhánh Đồng Nai (Nam A Bank) để kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng qua hình thức giao dịch ngân hàng.

Cụ thể, vào 13h30, ngày 4/9, Phòng An ninh kinh tế thuộc Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của công dân N.Đ.H (34 tuổi, ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai). Công dân H. cho biết phát hiện bà B.T.V (73 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, uy hiếp, đe dọa mở tài khoản và chuyển tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Công dân N.Đ.H tường thuật rằng bà B.T.V vay 400 triệu đồng tiền mặt để đến Nam A Bank chi nhánh Đồng Nai mở tài khoản của chính mình. Từ đây, bà muốn chuyển số tiền trên đến số tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ, không quen biết.

Nhận thấy bà B.T.V đã lớn tuổi, có biểu hiện run sợ, bất thường, công dân N.Đ.H nghi ngờ bà B.T.V bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch ngân hàng nên đã báo ngay đến Phòng An ninh kinh tế. Đồng thời công dân này đi cùng bà B.T.V đến ngân hàng.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có mặt tại Nam A Bank chi nhánh Đồng Nai để ngăn chặn bà B.T.V chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng An ninh kinh tế đã cử cán bộ, phối hợp với Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao yêu cầu nhân viên Nam A Bank tạm dừng việc thực hiện giao dịch ngân hàng của bà B.T.V.

Được sự tư vấn và giải thích từ phía cơ quan công an, bà B.T.V đã bình tĩnh tường thuật lại toàn bộ sự việc. Theo đó, từ 30/8 - 4/9/2025, một số điện thoại gọi cho bà tự xưng là Công an Điều tra. Đối tượng này yêu cầu bà B.T.V đến Ngân hàng chuyển tiền cho các đối tượng để chứng minh nguồn tiền không vi phạm pháp luật. Lý do chúng đưa ra là bà B.T.V liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán chất cấm, tài trợ khủng bố.

Từ đây, đối tượng đã uy hiếp, đe dọa, liên tục yêu cầu, thúc giục và hướng dẫn bà V. vay mượn tiền. Sau đó, chúng hướng dẫn bà đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo.

Tuy nhiên, sau khi được sự giúp đỡ của công dân N.Đ.H, nhân viên Nam A Bank Chi nhánh Đồng Nai, cán bộ Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền, giải thích, tác động nhiều lần, bà B.T.V mới biết mình vừa bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ, đe dọa để chuyển tiền nhằm chiếm đoạt và may mắn không bị lừa mất số tiền trên.

Xúc động trước việc làm vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai, nhân viên Nam A Bank Chi nhánh Đồng Nai, công dân N.Đ.H, bà B.T.V đã viết thư cảm ơn gửi đến Ban Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng & Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ban Giám đốc Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Đồng Nai và mong muốn đây là bài học cảnh giác cho nhiều người.

Bà B.T.V viết thư cảm ơn Ban Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Vụ việc trên một lần nữa cho thấy sự chủ động, kịp thời, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Sự việc cũng là lời cảnh báo để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

