Chuyển từ căn hộ hướng Đông sang hướng Tây cùng tòa nhà: Tôi nhận ra sự khác biệt về chất lượng cuộc sống lớn đến thế nào

Vào giữa năm 2024, anh Lưu Vĩ, 42 tuổi, Thượng Hải, quyết định đổi căn hộ trong cùng một tòa chung cư. Ban đầu, gia đình ông sống ở căn hộ hướng Đông, tầng 18. Sau nhiều lần cân nhắc, ông mua lại một căn hộ cùng tầng nhưng hướng Tây, có diện tích và thiết kế gần như giống hệt. Thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại khiến ông và gia đình nhận ra sự khác biệt rõ rệt về chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Buổi sáng bớt gấp gáp hơn

Theo lời anh Lưu, ở căn hộ hướng Đông, ánh nắng chiếu vào phòng từ rất sớm. “Vào mùa hè, từ 5 giờ sáng, cả căn phòng đã sáng rực. Vợ chồng tôi thường bị đánh thức sớm hơn mong muốn, cảm giác chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn. Trẻ nhỏ cũng dễ quấy khóc do ánh nắng quá gắt”, anh kể.

Trong khi đó, căn hộ hướng Tây lại cho phép gia đình ngủ sâu hơn vào buổi sáng. Ánh sáng tự nhiên dịu, không quá chói chang, giúp các thành viên bắt đầu ngày mới với tinh thần thoải mái. Với lịch làm việc căng thẳng của dân văn phòng ở Thượng Hải, việc được ngủ thêm một giờ đồng hồ quý giá mang lại khác biệt lớn.

Nếu như căn hộ hướng Đông thường nhanh chóng rơi vào bóng râm từ đầu giờ chiều, thì căn hộ hướng Tây lại đón nắng muộn hơn. “Trước đây, mỗi khi tan làm về nhà, phòng khách luôn tối, phải bật đèn ngay cả khi trời mới 5 giờ chiều. Giờ thì khác hẳn, ánh sáng tự nhiên chan hòa, giúp không gian sống sáng sủa và ấm áp hơn”, anh Lưu cho biết.

Thực tế, không chỉ là sự khác biệt về ánh sáng, chủ hộ còn nhận thấy sự ảnh hưởng đến tâm trạng. Anh cho biết nhà đón nhiều ánh sáng sẽ giúp không gian tươi mới hơn, tạo cảm giác thư thái an yên mỗi khi trở về nhà sau ngày dài đi làm.

“Trước đây, khi bước vào căn hộ tối om vào buổi chiều, tôi có cảm giác hơi mệt mỏi, chán nản. Giờ thì mọi thứ khác hẳn, về nhà là thấy không gian sáng, dễ chịu, tinh thần cũng phấn chấn hơn”, ông nói.

Đặc biệt chủ hộ này cho biết một quyền lợi hiếm khi sống trong nhà hướng Tây là được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố chìm trong ánh hoàng hôn. “Là một người yêu những tia nắng chiều và không có sở thích đón bình minh, tôi cảm thấy ở nhà hướng Tây thực sự rất thích hợp”, anh chia sẻ.

Có thách thức nhưng khắc phục được

Dù vậy, căn hộ hướng Tây cũng không phải không có nhược điểm. Vào mùa hè, ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào khiến nhiệt độ phòng tăng nhanh. Anh Lưu chia sẻ rằng những ngày hè, khoảng 4-5h chiều là cả nhà cảm nhận rõ hơi nóng hắt vào. Ban đầu vợ chồng anh hơi lo lắng, nhưng nhờ lắp thêm rèm cách nhiệt và sử dụng điều hòa hợp lý, vấn đề này được cải thiện đáng kể.

Ngược lại, vào mùa đông, chính đặc điểm này lại trở thành ưu thế. Khi các căn hộ hướng Đông nhanh chóng trở nên lạnh lẽo vào buổi chiều, căn hộ hướng Tây vẫn giữ được sự ấm áp đến tận tối. Điều này giúp gia đình tiết kiệm được một phần chi phí sưởi ấm.

Thực tế, mỗi hướng nhà đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Vậy nên, việc lựa chọn căn hộ không chỉ dựa trên diện tích hay giá cả, mà còn gắn chặt với thói quen sinh hoạt của từng gia đình.

Sau nửa năm sống trong căn hộ hướng Tây, ông Lưu khẳng định quyết định đổi nhà là một trong những thay đổi tích cực nhất của gia đình trong nhiều năm qua. “Tôi từng nghĩ chỉ khác nhau chút về hướng, nhưng thực sự chất lượng cuộc sống đã thay đổi đáng kể. Quan trọng nhất là gia đình cảm thấy thoải mái và hài lòng hơn với không gian sống mỗi ngày”, anh chia sẻ.

(Theo Sohu)