Không tham gia chạy team building 10km, nhân viên mới bị công ty sa thải ngay lập tức, tòa tuyên bố: “Một bên phải bồi thường 78 triệu đồng”

Mùa hè năm 2024, chàng sinh viên họ Trương tốt nghiệp Đại học Hạ Môn - một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Tháng 7/2024, ngay khi vừa ra trường, anh Trương trúng tuyển vào Công ty công nghệ mạng Yidiantao tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, chỉ hơn 40 ngày sau, vào tháng 9/2024, anh bất ngờ đăng thông báo đã nghỉ việc trên mạng xã hội, khiến bạn bè không khỏi ngạc nhiên.

Theo lời kể của anh Trương với báo Đô thị Tam Tương, kể từ khi anh bắt đầu công việc, công ty đã tổ chức đến ba lần chạy bộ ngoài trời như một hoạt động team building. Điều khiến anh bức xúc là các hoạt động này hầu như mang tính bắt buộc và được yêu cầu diễn ra ngoài giờ làm việc hoặc vào sáng sớm cuối tuần.

Lần đầu tiên diễn ra lúc 21 giờ ngày 21/8/2024, toàn thể nhân viên được yêu cầu chạy 5 km tại Công viên Olympic Bắc Kinh. Lãnh đạo công ty nhấn mạnh rõ: nếu cá nhân hay nhóm nào không tham gia sẽ bị tính là vắng mặt. Mười ngày sau, công ty tiếp tục yêu cầu tập trung vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy để chạy 10 km.

“Tôi tham gia được lần đầu. Nhưng đến lần thứ hai, vì đã đi làm liên tục 12 ngày, rất mệt mỏi. Cuối cùng cũng có ngày nghỉ cuối tuần và tôi lại có cuộc hẹn lúc 7 giờ sáng, nên tôi không thể tham gia,” anh Trương cho biết.

Đến ngày 3/9, bộ phận nhân sự tiếp tục gửi thông báo yêu cầu các nhân viên mới tham gia chạy 10 km và phải điểm danh. Do mệt mỏi và không muốn tiếp tục tham gia hoạt động ngoài giờ, anh Trương không trả lời email xác nhận.

Ngay sau đó, trưởng bộ phận họ Trịnh gọi anh ra trao đổi riêng và khuyên nên chủ động nghỉ việc vì “không hợp với văn hóa công ty”. Sáng hôm sau, ngày 4/9, anh Trương chính thức nhận được thông báo “chấm dứt hợp đồng lao động”.

Trong đoạn ghi âm được anh Trương cung cấp cho báo Đô thị Tam Tương, ông Trịnh giải thích rằng việc tổ chức các buổi chạy bộ là phương pháp tăng cường sự gắn kết tập thể. Ông thậm chí cho biết việc đăng ký tham gia chạy bộ được xem như một hình thức “sàng lọc”, để xem nhân viên có biết nghe lời và hợp tác với yêu cầu của công ty hay không.

Ở một đoạn ghi âm khác, ông Trịnh khẳng định nguyên nhân sa thải không chỉ là việc không tham gia chạy bộ, mà vì hành động đó cho thấy anh Trương thiếu tư duy tích cực và không có tiềm năng đáp ứng yêu cầu công việc.

Không chấp nhận cách xử lý của công ty, anh Trương gửi đơn khiếu nại đến Cục An sinh xã hội & Nhân sự, đồng thời nộp đơn lên tòa án thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc yêu cầu phân xử. Anh đề nghị công ty phải thanh toán đầy đủ lương, bao gồm khoản làm thêm giờ vào ngày nghỉ, và bồi thường vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định.

Ngày 8/11/2024, theo Hunan News, tòa án Bắc Kinh đã ra phán quyết buộc Công ty Yidiantao phải bồi thường cho anh Trương tổng cộng 21.000 NDT (hơn 78 triệu đồng). Số tiền bao gồm chi phí chấm dứt hợp đồng trái luật và các khoản lương làm thêm giờ chưa được chi trả.

Luật sư Lý Kiện thuộc Công ty Luật Liên Hợp Vạn Hòa (Hồ Nam) phân tích: theo Điều 25 Luật Hợp đồng lao động Trung Quốc, người sử dụng lao động chỉ được quyền chấm dứt hợp đồng khi người lao động không đáp ứng điều kiện công việc, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hoặc gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Trong trường hợp của Tiểu Trương, hoạt động chạy bộ không được nêu trong hợp đồng lao động, cũng không phải là tiêu chí công việc. Do đó, sa thải anh vì lý do này có dấu hiệu trái pháp luật.

Luật sư cũng nhấn mạnh rằng người lao động hoàn toàn có quyền từ chối các hoạt động mang tính ép buộc ngoài giờ làm việc, nếu các hoạt động này không được quy định trong hợp đồng hoặc không liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ nghề nghiệp.

(Theo Hunan News)