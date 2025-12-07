Người đàn ông nhận được hóa đơn 74 triệu đồng tiền điện chỉ trong 1 tháng: Thợ điện cắt thử 3 sợi dây, phát hiện điều không ngờ suốt 6 năm qua

Đầu năm 2022, vợ chồng anh Trương và cô Vu - nhân viên văn phòng sống tại một thành phố nhỏ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc xảy ra tranh cãi gay gắt về chi tiêu. Xuất thân từ nông thôn, cả hai phải lao động vất vả nhiều năm mới mua được căn hộ này. Cuộc sống nơi đô thị không hề dễ dàng khi họ phải lo tiền nhà, nuôi con và đủ loại chi phí sinh hoạt, khiến cô Vu luôn cẩn thận ghi chép từng khoản để tránh chi tiêu vượt mức.

Tuy nhiên, khi tổng kết chi tiêu tháng 1, cô bàng hoàng phát hiện tài khoản bị trừ đến hơn 20.000 NDT (hơn 74 triệu đồng) so với tháng trước. Vì số tiền quá lớn, cô nghi ngờ chồng mình tiêu xài quá mức, nhất là khi anh Trương thường xuyên ra ngoài ăn uống với đối tác. Nhưng anh phủ nhận, giải thích rằng mọi khoản tiếp khách đều được công ty thanh toán.

Sau khi bình tĩnh xem lại từng khoản chi mà vợ đã ghi, anh Trương nhanh chóng nhận ra điểm bất thường nhất chính là tiền điện: hóa đơn tháng này lên tới 20.000 NDT, gấp gần 100 lần mức bình thường. Từ ngày chuyển đến căn hộ này, tiền điện gia đình chỉ dao động khoảng 200 NDT (hơn 740 nghìn đồng) mỗi tháng, ổn định đến mức họ kích hoạt chức năng thanh toán tự động. Nhưng không ai ngờ hệ thống lại tự trừ tới hàng chục nghìn NDT trong khi lượng điện sử dụng không hề thay đổi.

Không thể giải thích nổi con số khổng lồ này, sáng hôm sau, hai vợ chồng đem hóa đơn đến công ty điện lực để khiếu nại. Nhưng nhân viên tại đây lại trả lời qua loa rằng mức tiêu thụ cao như vậy là “hoàn toàn bình thường”, khẳng định việc khấu trừ tự động được thực hiện đúng quy trình. Họ thậm chí còn khuyên vợ chồng anh nên tiết kiệm điện hơn.

Cách xử lý của công ty điện lực khiến cô Vu tức giận, đôi co với nhân viên và làm tình hình trở nên căng thẳng. Một lãnh đạo của công ty điện lực buộc phải can thiệp. Sau khi lắng nghe câu chuyện và xem xét hóa đơn, người này lập tức cử một kỹ thuật viên đến nhà vợ chồng anh Trương để kiểm tra lại hệ thống điện.

Tại nhà, kỹ thuật viên mở hộp công tơ điện và lập tức phát hiện điều bất thường: có 3 sợi dây lạ được đấu nối thêm vào thiết bị. Theo đánh giá chuyên môn, đây là dấu hiệu rõ ràng của việc câu điện trái phép. Như vậy, ai đó đã lén dùng điện từ đường dây của gia đình anh Trương, nhưng toàn bộ lượng điện bị đánh cắp vẫn được tính vào hóa đơn của họ.

Hai vợ chồng anh Trương và cô Vu vô cùng bàng hoàng. Từ khi dọn vào, họ chưa bao giờ mở hộp công tơ, càng không biết ai có thể lén đấu nối dây để dùng điện miễn phí. Kỹ thuật viên đề xuất cắt thử 3 sợi dây này để xác nhận nguồn điện đến từ đâu, anh Trương và cô Vu lập tức đồng ý.

Khoảnh khắc dây bị cắt, một tiếng hét lớn vì bất ngờ vang lên từ căn hộ sát vách khiến tất cả đều sững sờ. Tiếng hét thuộc về người hàng xóm họ Đỗ, cũng chính là người đã bí mật trộm điện của gia đình suốt nhiều năm qua.

Không thể giữ bình tĩnh, cô Vu lập tức gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và đưa người đàn ông này về đồn để điều tra.

Tại cơ quan công an, người họ Đỗ khai nhận đã câu điện từ nhà anh Trương từ năm 2016. Ban đầu chỉ sử dụng ít để tránh bị phát hiện, nhưng thời gian gần đây, anh ta trở nên liều lĩnh hơn, dùng nhiều thiết bị điện công suất lớn và thậm chí còn cho nhà khác dùng chung để thu tiền. Việc sử dụng quá mức dẫn đến hóa đơn điện của anh Trương tăng đột biến, khiến hành vi của Đỗ bị lộ.

Cơ quan chức năng cho biết, theo Điều 264 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, trộm cắp tài sản có giá trị lớn có thể bị phạt tù đến 3 năm. Hành vi của người đàn ông họ Đỗ hoàn toàn đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, vì anh ta thành khẩn khai báo, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền điện đã trộm và thể hiện thái độ ăn năn, tòa án xét giảm nhẹ và tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo 1 năm.

(Theo Sina)