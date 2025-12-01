Phát hiện dòng điện bất thường trong 1 khách sạn, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tóm gọn đối tượng "trộm" hơn 700.000 kWh điện

Trong suốt gần 5 năm, một chủ khách sạn ở huyện Chu Chí, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã tìm cách “qua mặt” ngành điện lực bằng những thủ đoạn tinh vi nhằm giảm lượng điện tiêu thụ hiển thị trên đồng hồ điện. Vụ việc chỉ bị lật tẩy sau khi hệ thống giám sát của Công ty Lưới điện Quốc gia Trung Quốc phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Sáng kiến “tiết kiệm điện” của chủ khách sạn

Nhân vật chính trong vụ việc này là anh Vương, chủ một khách sạn tư nhân tại huyện Chu Chí. Tháng 10/2018, khi thấy hóa đơn điện của khách sạn luôn ở mức cao, người đàn ông này bắt đầu tìm cách cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, thay vì tối ưu vận hành hay tiết kiệm điện năng bằng biện pháp thông thường, anh Vương quyết định tác động vào chiếc đồng hồ điện của khách sạn.

Do không nắm rõ cấu tạo và nguyên lý vận hành của thiết bị này, anh Vương đã tìm đến người bạn có chuyên môn là anh Trương – một thợ điện tại địa phương. Để người này đồng ý giúp đỡ, anh Vương chấp nhận trả cho bạn mình một khoản “phí” 31.000 NDT (hơn 115 triệu đồng) . Đây là điểm khởi đầu của một kế hoạch gian lận kéo dài nhiều năm.

Cứ thế, anh Vương và anh Trương đã nhiều lần tìm cách can thiệp trực tiếp vào hệ thống điện của khách sạn. Họ đã thay thế đồng hồ điện tới 3 lần, đồng thời sửa đổi hệ thống dây dẫn để khiến lượng điện thực tiêu thụ không được ghi nhận đúng. Những thủ đoạn này giúp chỉ số trên đồng hồ luôn thấp hơn thực tế rất nhiều, giúp khách sạn ăn gian được rất nhiều tiền điện.

Dù thủ đoạn gian lận của nhóm người này được thực hiện tinh vi, song hành vi sai phạm của họ cuối cùng cũng bị phát giác. Vào ngày 30/ 5/2023, nhân viên của Công ty Lưới điện Quốc gia Thiểm Tây, Trung Quốc, đã phát hiện dòng điện bất thường trong khách sạn của ông chủ Vương thông qua dữ liệu theo dõi. Sau khi tiến hành đối chiếu và phân tích dữ liệu, đơn vị này cử đội thanh tra đến kiểm tra trực tiếp.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra tháo dỡ và niêm phong đồng hồ điện rồi gửi về Trung tâm Đo lường để đánh giá. Kết quả cho thấy đồng hồ đã bị tác động từ bên ngoài, làm thay đổi thông số đo đếm. Đây là dấu hiệu rõ ràng của hành vi can thiệp trái phép để trộm điện.

Ngay sau đó, phía công ty đã trình báo sự việc lên Cục Điều tra hình sự Công an thành phố Tây An, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Hơn 764.000 kWh điện bị đánh cắp trong gần 5 năm

Nhận được thông tin từ ngành điện lực, Cục Điều tra hình sự Công an thành phố Tây An lập tức phối hợp với Công an huyện Chu Chí để tiến hành xác minh. Lực lượng chức năng đã tổ chức để phân tích dữ liệu, khoanh vùng đối tượng.

Qua quá trình thu thập bằng chứng và đối chiếu hệ thống thiết bị, họ xác định 2 nghi phạm trực tiếp thực hiện hành vi trộm điện là chủ khách sạn – anh Vương – và thợ điện họ Trương.

Ngày 23/8/2023, cả 2 được triệu tập để thẩm vấn. Trước những chứng cứ rõ ràng, anh Vương và anh Trương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp, bao gồm việc thường xuyên thay đồng hồ điện và sửa đổi dây nối nhằm che giấu sai lệch chỉ số.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, từ tháng 10/2018 đến khi bị phát hiện, 2 người này đã trộm tổng cộng 764.824 kWh điện, tương đương 464.528 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất điều tra, Công an thành phố Tây An đã chuyển hồ sơ để xử lý 2 đối tượng này theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Theo CNWest, trộm điện không phải là hiện tượng hiếm gặp tại Trung Quốc, đặc biệt ở các khu vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng hay các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Thủ đoạn thường thấy là can thiệp vào đồng hồ, câu móc trực tiếp hoặc chỉnh sửa đường dây.

Ngành điện lực nước này đã áp dụng nhiều biện pháp khắc phục, tuy nhiên theo các chuyên gia, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của người sử dụng điện và sự nghiêm minh trong xử lý vi phạm. Vụ việc trên là lời cảnh báo rõ ràng rằng mọi hành vi trộm điện – dù tinh vi đến đâu – đều có thể bị phát hiện và phải trả giá.

Theo CNWest