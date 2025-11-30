Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện mỏ đất hiếm có giá trị hơn 975.000 tỷ đồng sau 18 tháng khoan thăm dò

Năm 2023, giới chuyên môn tại Mỹ công bố phát hiện một trữ lượng đất hiếm quy mô lớn, với giá trị ước tính lên tới khoảng 37 tỷ USD.

Tháng 3/2023, Ramaco Resources – công ty khoáng sản có trụ sở tại Wyoming (Mỹ) – công bố báo cáo những kết quả ban đầu về trữ lượng và chất lượng các nguyên tố đất hiếm (REE) tại mỏ Brook ở bang Wyoming. Báo cáo do các nhà nghiên cứu của công ty tư vấn khai thác mỏ Weir International thực hiện, có sự phối hợp đánh giá kỹ thuật từ các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Công nghệ Năng lượng Quốc gia (NETL), Bộ Năng lượng Mỹ.

Theo dữ liệu thu thập trong 18 tháng khoan thăm dò lõi, kết hợp với hàng loạt phân tích hóa học độc lập, nhóm chuyên gia của NETL và Ramaco Resources  nhận định mỏ Brook có thể là một trong những mỏ đất hiếm “phi truyền thống” lớn nhất từng được phát hiện tại Hoa Kỳ. 

Mỏ Brook được xác định sở hữu hàm lượng đáng kể các nguyên tố đất hiếm từ trung bình đến nặng (MREE và HREE), bao gồm terbium và dysprosium – những nguyên tố thuộc nhóm REE có giá trị cao, thường khan hiếm. Bên cạnh đó là các nguyên tố đất hiếm nhẹ như neodymium và praseodymium, vốn là vật liệu cốt lõi sản xuất nam châm vĩnh cửu cho xe điện và thiết bị quân sự hiện đại.

Báo cáo cho biết khoảng 28% tổng nồng độ REE tại đây thuộc nhóm đất hiếm có tính từ, tỷ lệ cao hơn đáng kể so với nhiều mỏ đất hiếm truyền thống. NETL đánh giá các mẫu lõi từ mỏ Brook đạt tiêu chuẩn “đẳng cấp thế giới”, tương đương các mỏ đất hiếm đang khai thác thương mại nhưng có tỷ lệ tạp chất lanthanum và cerium thấp, giúp giảm chi phí tách lọc.

Với cấu trúc địa chất như vậy, NETL nhận định mỏ Brook có thể trở thành một trong những mỏ đất hiếm giá trị nhất trên phạm vi toàn cầu, bao gồm một số mỏ HREE lớn tại Trung Quốc. Vào tháng 5/2023, công ty Ramaco Resources thông báo giá trị của trữ lượng đất hiếm này có thể lên tới 37 tỷ USD (hơn 975.000 tỷ đồng).

Mỏ Brook có diện tích hơn 15.800 mẫu Anh (khoảng 6.400ha), nằm ở ngoại ô thành phố Sheridan, bang Wyoming. Khoảng 4.500 mẫu đã được cấp phép khai thác từ năm 2020, nơi công ty Ramaco Resources đang tiến hành chương trình đánh giá đầu tiên. Hoạt động khai thác tại Mỏ Brook có thể bắt đầu sớm nhất là vào quý IV năm 2023, sau khi hoàn thành việc phát triển và đánh giá khai thác bổ sung.

Do các nguyên tố đất hiếm tại mỏ Brook tập trung chủ yếu trong tầng đất sét nằm trên và dưới các vỉa than, thay vì trong đá magma cứng như mỏ truyền thống, việc khai thác có thể được thực hiện bằng kỹ thuật khai thác bề mặt thông thường, giúp tiết kiệm chi phí và giảm tác động môi trường.

Trong bối cảnh Mỹ chỉ có duy nhất một mỏ đất hiếm có tính từ đang hoạt động tại California, phát hiện đất hiếm tại mỏ Brook mang ý nghĩa chiến lược. Nếu việc thăm dò mở rộng trên 11.300 mẫu còn lại tiếp tục xác nhận trữ lượng lớn, mỏ này có thể giúp Mỹ tăng mạnh năng lực tự chủ nguồn cung, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Chủ tịch kiêm CEO Ramaco, ông Randall W. Atkins, cho biết công ty sẽ đánh giá toàn diện phương án khai thác và phát triển khoáng sản đất hiếm, song thận trọng nhấn mạnh còn nhiều bước phải hoàn thiện để xác định khả năng thương mại hóa.

Theo PRNewswire, đến tháng 10/2025, Ramaco Resources cho biết họ đã bắt đầu triển khai công tác huy động nhân sự và phát triển mặt bằng cho nhà máy chế biến thử nghiệm và phòng thí nghiệm mới. Cơ sở này đặt ngay cạnh mỏ Brook và gần Trung tâm Nghiên cứu iCAM, ngoại ô Sheridan, bang Wyoming. Đây là một cột mốc quan trọng trong chiến lược của công ty nhằm xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và khoáng sản quan trọng có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Trước đó, Ramaco Resources thông báo đã nhận khoản tài trợ đối ứng trị giá 6,1 triệu USD từ Quỹ Năng lượng Wyoming do Cơ quan Năng lượng Wyoming quản lý để hỗ trợ phát triển cơ sở thử nghiệm này. Công ty cũng cho biết họ đã hoàn tất toàn bộ thủ tục quy hoạch và giấy phép môi trường cần thiết để xây dựng nhà máy chế biến và phòng thí nghiệm tại khu vực dự án.

Nhà máy thử nghiệm sẽ tập trung xử lý đất hiếm và các khoáng sản quan trọng mà Trung Quốc vừa áp dụng hạn chế xuất khẩu – yếu tố cho thấy tầm quan trọng chiến lược của việc tự chủ nguồn cung trong nước. 

Ông Randall W. Atkins nhận định: “Chúng tôi tin rằng cột mốc hôm nay đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới của ngành khoáng sản đất hiếm tại Mỹ. Mục tiêu của chúng tôi là đặt nền móng cho một nguồn cung đất hiếm và khoáng sản chiến lược nội địa an toàn, giúp Mỹ duy trì lợi thế cạnh tranh trong các công nghệ định hình tương lai.”

Theo Businesswire; PRNewswire

