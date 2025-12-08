'Nể' cách Shark Mark Cuban dạy con: Phải tự nỗ lực để đạt điều mình muốn, cậu út mới 15 tuổi đã 'nghiện' kinh doanh giống cha

Shark Mark Cuban và vợ, Tiffany Stewart, có ba người con: hai con gái Alexis và Alyssa, và con trai Jake. Cặp đôi kết hôn vào ngày 21 tháng 9 năm 2002, trong một buổi lễ thân mật tại Barbados và chào đón con đầu lòng, Alexis, một năm sau đó. Alyssa chào đời vào năm 2006 và Jake chào đời vào năm 2010.

Đối với Mark, việc dành thời gian cho các con rất quan trọng. Trong chương trình Dancing with the Stars năm 2007 , Mark đã đưa hai cô con gái đến buổi tập.

“Chúng nhảy theo bài hát của chúng tôi, xoay vòng vòng và chạy vòng quanh. Khi chúng tôi về nhà, tôi lại trở thành người hùng của con bé. Các con thực sự giúp tôi trẻ trung hơn”, ông nói.

Giờ đây, các con của Mark đều đã trưởng thành. Tháng 7 năm 2023, ông chia sẻ về mong muốn của mình dành cho các con.

“Con trai tôi, Jake, lúc nào cũng bận rộn và bán hàng”, Mark nói trong chương trình Hart to Heart . “Con gái thứ hai của tôi, Alyssa, 16 tuổi, có năng khiếu nghệ thuật. Còn con gái cả, Alexis, đã là sinh viên năm nhất đại học. Tôi chỉ muốn các con khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Mark đã thông báo quyết định rời Shark Tank sau mùa thứ 16 vào tháng 11 năm 2023. Trước khi quay tập cuối cùng vào năm 2025, anh chia sẻ với tờ PEOPLE rằng điều anh mong chờ nhất là được “nghỉ mát” cùng các con.

“Các con tôi đã đến tuổi thiếu niên và tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho chúng”, Mark nói.

Alexis Sofia Cuban

Mark và Tiffany chào đón cô con gái đầu lòng, Alexis, vào năm 2003. Cô bé lớn lên ở Dallas và tốt nghiệp Trường Hockaday vào năm 2022.

Nhiều năm trước, khi Alexis còn là một đứa trẻ chập chững biết đi, Mark đã chia sẻ rằng sự bận rộn đã giúp ông nhận ra tầm quan trọng của gia đình. “Dù việc tham gia chương trình, đi làm rất vui, nhưng bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng gia đình mới là điều quan trọng nhất”, ông nói.

Bảy năm sau, tại lễ hội South by Southwest ở Austin, Mark tiếp tục cập nhật tình hình của Alexis.

“Tôi muốn các con tôi được như chính mình. Con gái tôi mới 10 tuổi. Con bé là một nữ hoàng thích gây sự. Và đó là điều tốt. Tôi đối xử tôn trọng với các con, hy vọng chúng cũng sẽ đối xử tôn trọng với bạn bè đồng trang lứa. Đó là điều chúng tôi quan tâm hơn bất cứ điều gì khác, cách các con đối xử với người khác”.

Theo LinkedIn, Alexis đang theo học ngành Phát triển Tổ chức Con người tại Đại học Vanderbilt. Cô đã thực tập tại Lara Beth, Quỹ Dirk Nowitzki và công ty của cha là Cost Plus Drug.

Bên cạnh việc học, Alexis còn có một tài khoản TikTok với hơn 350.000 người theo dõi. Gia đình cô, bao gồm cả Mark, thường xuyên xuất hiện trên tài khoản.

Alyssa Cuban

Đứa con thứ hai của Mark, Alyssa, sinh năm 2006. Năm 2017, Alyssa tham dự Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ cùng bố.

Alyssa thường xuyên xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của Mark và Alexis, thường xuyên nhảy múa hoặc tham gia các trào lưu. Vào tháng 5 năm 2020, Mark đăng 1 video của con gái lên Instagram, trong đó có cảnh cả hai cô con gái đang cố gắng dạy ông một số động tác mới. Trong chương trình Hart to Heart năm 2023, Mark thậm chí còn mô tả Alyssa là nghệ sĩ của gia đình.

Ngoài việc vui chơi cùng Alyssa và Alexis, Mark còn chia sẻ về việc rèn luyện tính kỷ luật cho các con. “Nếu muốn điều gì, con phải nỗ lực để đạt được điều đó. Có thể không phải chỉ đơn thuần đi ra ngoài kiếm việc làm. Con phải nỗ lực để có được điều mình muốn”.

Jake Cuban

Jake, 15 tuổi, là con trai duy nhất của Mark, cậu bé có nhiều nét giống cha mình.

Năm 2017, Mark chia sẻ rằng Jake rất thích xem video Minecraft và mặc dù đồng ý rằng trò chơi này có thể "kích thích trí tuệ", anh vẫn muốn hạn chế thời gian xem màn hình của bọn trẻ.

“Tôi nói thật đấy, tôi đã trả cho con trai mình 150 đô la để không xem những video đó trong hai tháng”, Mark nói. “Nhưng con trai tôi có thể kiếm tiền bằng cách xem video toán học, hoặc giải toán cho tôi, con có thể kiếm thời gian xem video Minecraft”.

Và, mặc dù bố không mong đợi, Jake dường như rất háo hức được làm việc. Trong chương trình Hart to Heart năm 2023, Mark đã gọi Jake là phiên bản mini của mình vì cậu bé rất thích kinh doanh.

“Cách đây khoảng hai tuần, thằng bé cho tôi xem bảng tính của nó vì nó mua kẹo và bán ở trường, đúng không? Nhưng nó không thể đến lấy kẹo ở nơi nó muốn lấy vì chị gái nó không chịu đưa nó đi. Vì vậy, nó muốn dùng DoorDash, và nó tự hỏi, '16 đô la cho DoorDash có được tính là giá vốn hàng bán của mình không?”.

Mark nhớ lại khoảnh khắc đó khiến anh cảm thấy tự hào: “Tôi đã cười rất tươi khi thấy con trai thích kinh doanh như thế”.

Theo: People