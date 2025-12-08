Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đoàn Văn Hậu "mất" hơn 6 tỷ đồng

08-12-2025 - 16:36 PM | Sống

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị giảm đáng kể giá trị chuyển nhượng.

Giá trị chuyển nhượng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã giảm gần một nửa sau khoảng thời gian dài vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, việc anh vừa trở lại thi đấu chính thức đã mở ra cơ hội phục hồi phong độ và giá trị trên thị trường chuyển nhượng.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt (tháng 11), Đoàn Văn Hậu hiện được định giá 150.000 euro. Đây là mức giảm đáng kể so với giá trị cao nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này là 350.000 euro (khoảng hơn 10 tỷ đồng) vào đầu năm 2023.

Đoàn Văn Hậu "mất" hơn 6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Văn Hậu bị giảm đáng kể giá trị chuyển nhượng

Sự sụt giảm giá trị được lý giải chủ yếu do chấn thương nặng mà Văn Hậu gặp phải vào giữa năm 2023, khiến anh phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài gần hai năm. Việc không thể ra sân thường xuyên trong màu áo CLB Công An Hà Nội (CAHN) và đội tuyển quốc gia đã ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế và giá trị của anh trên bản đồ chuyển nhượng quốc tế.

Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu vừa tạo dấu ấn tích cực khi có màn tái xuất chính thức. Ngày 3/12, anh bất ngờ được HLV Alexandre Polking tung vào sân đá chính trọn vẹn 90 phút trong trận đấu giữa CLB CAHN và Buriram United tại ASEAN Club Championship 2025/2026. Hậu vệ sinh năm 1999 đã hoàn thành tốt vai trò trung vệ lệch trái trong suốt trận đấu.

Sự trở lại này không chỉ là tín hiệu lạc quan về mặt chuyên môn mà còn thu hút sự quan tâm của truyền thông khu vực, đặc biệt là Thái Lan và Indonesia. Với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027 với CAHN, việc Đoàn Văn Hậu duy trì và phát triển phong độ sau chấn thương sẽ là yếu tố quyết định để anh lấy lại được giá trị chuyển nhượng từng đạt được trong tương lai.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Đoàn văn hậu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư trẻ nhất NEU năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Viện trưởng, đã học Tiến sĩ ở Mỹ, sở hữu đến 5 bằng sáng chế độc quyền

Giáo sư trẻ nhất NEU năm 2025: Từ cựu sinh viên đến vị trí Viện trưởng, đã học Tiến sĩ ở Mỹ, sở hữu đến 5 bằng sáng chế độc quyền Nổi bật

Nhà có nhiều anh chị em, ai là người "khổ nhất"? Câu trả lời quá chuẩn, 90% gia đình đều giống nhau

Nhà có nhiều anh chị em, ai là người "khổ nhất"? Câu trả lời quá chuẩn, 90% gia đình đều giống nhau Nổi bật

Đừng dại móc ví: Chuyên gia tiết lộ 3 CÂU NÓI giúp bạn từ chối vay tiền mà vẫn giữ nguyên tình bạn!

Đừng dại móc ví: Chuyên gia tiết lộ 3 CÂU NÓI giúp bạn từ chối vay tiền mà vẫn giữ nguyên tình bạn!

16:23 , 08/12/2025
Hơn 2.800 người bị hại não, huyết áp tăng cao vì cùng ăn 1 loại thịt mỗi ngày: Ngon miệng, nhiều người rất thích

Hơn 2.800 người bị hại não, huyết áp tăng cao vì cùng ăn 1 loại thịt mỗi ngày: Ngon miệng, nhiều người rất thích

16:16 , 08/12/2025
Hải quan bắt giữ người phụ nữ có dáng đi bất thường và bụng dưới phồng lên: Sự thật sốc không tưởng

Hải quan bắt giữ người phụ nữ có dáng đi bất thường và bụng dưới phồng lên: Sự thật sốc không tưởng

16:15 , 08/12/2025
Thông tin mới nhất vụ Thuỳ Tiên

Thông tin mới nhất vụ Thuỳ Tiên

15:25 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên