Hé lộ hình ảnh Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đưa con đi bệnh viện, sự xuất hiện của "mẹ chồng" gây chú ý

Thời gian gần đây, cặp đôi hot nhất làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bỗng nhận về sự xét nét tiêu cực từ cộng đồng mạng. Trong khi Văn Hậu bị nói không chia sẻ với vợ việc nhà và chăm con thì Hải My cũng nhận về thắc mắc chuyện khi nào mới đưa con trai về thăm bố mẹ chồng ở quê. Với sự "soi mói" của cư dân mạng, bà xã Đoàn Văn Hậu đã đáp trả bằng lời khẳng định thẳng thắn bênh vực chồng. Thêm vào đó cả hai cũng đã đưa con trai về thăm quê nội Thái Bình khi em bé cứng cáp hơn.

Mới đây, Doãn Hải My tiếp tục chia sẻ hình ảnh khi cô và Văn Hậu đưa con đi bệnh viện tiêm phòng. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết dù bận thế nào, hai vợ chồng đều cố gắng để cùng nhau đi tiêm. Trong quá trình này, Văn Hậu luôn dành cho cậu quý tử những cử chỉ yêu thương, chăm sóc, cưng chiều.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đưa con đi bệnh viện, có cả "mẹ" đi cùng

Ngoài ra, trong video của Hải My, dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của mẹ chồng cô - bà Vũ Thị Nụ. Bà Nụ thường xuyên cùng Văn Hậu và Hải My đưa em bé đi tiêm phòng, hay đôi khi đi cà phê thư giãn. Việc mẹ Văn Hậu vẫn luôn ở cùng để giúp vợ chồng Văn Hậu chăm sóc em bé đủ khẳng định mối quan hệ của nàng WAG và nhà chồng vẫn tốt đẹp như ngày đầu.

Từ khi Hải My sinh bé Lúa, mẹ của Văn Hậu đã từ quê lên Hà Nội ở cùng để đỡ đần các con. Doãn Hải My thể hiện sự khéo léo khi luôn dành lời cảm ơn và khẳng định bản thân may mắn vì được cả mẹ chồng và mẹ đẻ giúp đỡ để cùng chăm em bé Lúa.

Đoàn Văn Hậu vô cùng yêu thương bé Lúa