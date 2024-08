"Hot mom" Doãn Hải My "kèm chặt" Đoàn Văn Hậu ở bữa tiệc xã giao, nhan sắc mẹ bỉm một con qua camera thường gây chú ý

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã cùng nhau tham dự một vài bữa tiệc của người quen, bạn bè. Trong những bức ảnh được bạn bè của cặp đôi chia sẻ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My "dính như sam", tình tứ ở mọi khoảnh khắc. Khi chụp ảnh cùng mọi người, Hải My dựa vào vai Văn Hậu. Khoảnh khắc khác, Hải My duyên dáng thì thầm cùng Văn Hậu, đôi trai tài gái sắc nổi bần bật trong những khung hình đông người.

Và như mọi khi, nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Doãn Hải My vẫn chiếm spotlight mỗi lần cô nàng cùng Văn Hậu đi tiệc xã giao. Sau khi sinh con trai đầu lòng, bà xã Đoàn Văn Hậu thăng hạng nhan sắc với body đầy đặn, nuột nà hơn. Doãn Hải My vẫn chọn cách thả tóc dịu dàng theo phong cách yêu thích, cô diện chiếc áo cổ đính họa tiết hoa xinh xắn, khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào bên cạnh Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vui vẻ nói cười khi "trốn con" đi dự tiệc (Ảnh: Ngô Trọng Văn Hài)

Trước đó, trong thời gian trước khi sinh em bé, Doãn Hải My vắng mặt ở những bữa tiệc xã giao của Văn Hậu cùng bạn bè, tập trung cho việc dưỡng thai và nghỉ ngơi để "vượt cạn". Sau khi sinh con được hơn 2 tháng, Hải My đã lấy lại vóc dáng, cũng thường xuyên "kèm chặt" Văn Hậu ở những cuộc tụ tập.

Thời gian trước, khi bị dân mạng bình luận tiêu cực về việc thường xuyên "kè kè" bên Văn Hậu không rời, Doãn Hải My khẳng định cô nàng chỉ góp mặt khi bản thân nhận được lời mời. Hơn nữa, việc vợ chồng cô xuất hiện cùng nhau là vô cùng bình thường.

Đoàn Văn Hậu thường xuyên đưa Doãn Hải My đi cùng ở những bữa tiệc xã giao

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tình tứ tại bữa tiệc