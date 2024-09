Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bất ngờ dính tranh cãi, nguyên nhân vì đi vào "vết xe đổ" của nhiều nàng WAG nổi tiếng?

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm bậc nhất làng bóng đá Việt hiện. Trong khi Văn Hậu sớm thành công khi là hậu vệ xuất sắc của ĐT Việt Nam sở hữu loạt thành tích khủng cùng khối tài sản nhiều tỷ đồng, là điển hình của câu "tuổi trẻ tài cao" trong làng bóng đá. Bên cạnh anh, bà xã Doãn Hải My cũng nổi tiếng với ngoại hình nổi bật, xuất thân tiểu thư Hà thành, học vấn tốt, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cặp đôi có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Tuy nhiên, mới đây, đôi trai tài gái sắc bỗng bị réo tên vào những tranh cãi đến từ sự xét nét của cộng đồng mạng. Đầu tiên Đoàn Văn Hậu bị nói không giúp vợ chăm con, chia sẻ việc nhà, Doãn Hải My đã lên tiếng bênh vực. Ngay sau đó, đến lượt Doãn Hải My nhận về những ý kiến trái chiều khi quảng cáo cho cùng một loại sản phẩm dành cho mẹ và bé nhưng của nhiều hãng khác nhau. Và hãng nào, Doãn Hải My cũng hết lời khen ngợi khiến người theo dõi phải đặt dấu hỏi về sự có tâm trong quảng cáo và review của bà xã Đoàn Văn Hậu. Có những người đã nghe theo quảng cáo của Hải My và mua sản phẩm về dùng, nhưng ít lâu sau lại thấy cô nàng khen 1 hãng khác với sản phẩm tương tự, trong lòng không khỏi nảy sinh thắc mắc.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị dân mạng "soi"

Doãn Hải My sau đó đã giải thích: "Mình trải nghiệm nhiều sản phẩm, cứ sản phẩm nào tốt sẽ chia sẻ với mọi người chứ không phải chỉ 1 sản phẩm! Chứ không thể vì đã khen 1 hãng mà không được phép khen 1 hãng tốt khác nè. Mỗi hãng sẽ phù hợp với nhu cầu và tài chính riêng". Vợ Đoàn Văn Hậu mong mọi người hãy hoan hỉ đón nhận và cứ yên tâm xem cô review để tham khảo.

Trước đó, Doãn Hải My cũng khiến dân tình xôn xao khi khẳng định máy hút sữa và máy hâm sữa là những sản phẩm "không thể thiếu" cho mẹ bỉm sữa nhưng vấp phải sự phản đối của dân mạng. Bởi với những gia đình không có điều kiện vật chất, các mẹ bỉm vẫn lo được cho con mà không cần đến những máy móc hiện đại trên.

Tranh cãi về cách quảng cáo sản phẩm của Doãn Hải My khiến người hâm mộ nhớ đến nhiều nàng WAG cũng từng bị réo tên vì cách PR, quảng cáo sản phẩm 1 cách quá đà, phóng đại công dụng của sản phẩm như Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải, Mai Hà Trang - vợ Hà Đức Chinh...

Ngoài bị soi về quảng cáo sản phẩm, vợ chồng Đoàn Văn Hậu còn bị dân mạng tiêu cực lại liên tục so sánh với vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền về số tiền quyên góp giúp đỡ bà con miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ đợt vừa qua, mặc dù làm việc thiện là xuất phát từ tâm và tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình.