Một khi mất việc, bạn sẽ làm gì để nuôi sống bản thân và gia đình? Không chuẩn bị sẵn 3 thứ, đời này không thể ngóc đầu lên nổi!

Trong bộ phim "The Pursuit of Happiness", có một câu nói rằng: "Đừng để người khác nói với con rằng điều gì là có thể và điều gì là không thể." Câu này nói với chúng ta một điều rằng khi đối mặt với vấn đề thất nghiệp, chúng ta cần chuẩn bị trước và xây dựng mạng lưới an toàn cho bản thân và gia đình.

Trên thực tế, chỉ cần kiên nhẫn quan sát kỹ xung quanh, chúng ta sẽ biết rằng những người có thể đứng dậy nhanh chóng sau khi mất việc thường là những người có sự chuẩn bị từ trước. Nói một cách thẳng thắn, những người này có xu hướng biết rõ cách chuẩn bị cho tình huống xấu nhất hơn và có nhiều khả năng dựa vào sự chuẩn bị và khả năng phục hồi của bản thân để duy trì sinh kế của gia đình khi đối mặt với nghịch cảnh ở nơi làm việc.

Nói cách khác, những người này có thể vượt qua những hạn chế của việc chờ đợi thụ động ở nơi làm việc, khiến chiến lược đối phó của họ trở nên chủ động và đa dạng hơn, thậm chí có thể giành được sự ổn định cho gia đình bằng cách dựa vào sự chuẩn bị và khả năng của bản thân.

01

Chuẩn bị trước và xây dựng quỹ khẩn cấp

Chuyên gia tài chính Robert Kiyosaki từng nói: "Tự do tài chính của bạn không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu".

Trên thực tế, mỗi chúng ta đều có trải nghiệm sống này, đó là có người rơi vào khó khăn tài chính ngay sau khi mất việc, trong khi những người khác lại có thể dựa vào quỹ khẩn cấp để vượt qua khó khăn. Suy cho cùng, những người như vậy là những người nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm.

Bởi lẽ họ luôn quen với việc chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai nên họ luôn cảm thấy mình có thể bảo vệ được cuộc sống cơ bản của gia đình bằng cách tiết kiệm trước.

Tất nhiên, lập quỹ khẩn cấp không có nghĩa là hy sinh chất lượng cuộc sống mà nó có nghĩa là tận hưởng cuộc sống đồng thời chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai.

02

Đa dạng hóa kỹ năng và tăng nguồn thu nhập

Lý do tại sao mọi người có cách phản ứng khác nhau trước tình trạng thất nghiệp là vì họ không thể đa dạng hóa việc chuẩn bị kỹ năng của mình.

Suy cho cùng, để phát triển sự nghiệp cá nhân, nếu không có kỹ năng và nguồn thu nhập đa dạng, mọi người thực sự rất khó có thể nhanh chóng tìm được cơ hội việc làm mới sau khi thất nghiệp, họ thậm chí sẽ có thể trở nên lo lắng hơn khi thời gian chờ đợi trở nên dài hơn. Giống như một nhà hoạch định sự nghiệp đã nói: "Tại nơi làm việc, khoản đầu tư có giá trị nhất là đầu tư vào bản thân". Khi một người có thể không ngừng nâng cao kỹ năng của mình tại nơi làm việc và phát triển các nguồn thu nhập đa dạng trên cơ sở này, khả năng được tái tuyển dụng hoặc bắt đầu kinh doanh sau khi thất nghiệp chắc chắn sẽ vượt xa những người thiếu sự chuẩn bị.

03

Thái độ tích cực, chủ động ứng phó

Chiến lược đối phó của bạn càng tích cực thì cuộc sống của bạn càng ổn định.

Trên thực tế, nguyên tắc tuy rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được.

Giống như việc ai cũng biết thái độ tích cực là rất quan trọng nhưng liệu có bao nhiêu người vẫn có thể duy trì thái độ tích cực và lạc quan trước áp lực thất nghiệp?

Có câu nói thế này, phải mất một năm để biết người, ba năm để biết mình, mười năm để hết mông lung. Nói cách khác, khi một người phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp, việc không ngừng tự hoàn thiện bản thân, có thái độ tích cực và các chiến lược đối phó tích cực cũng cần tự bản thân trau dồi và rèn luyện. Đây là một quá trình, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành lâu dài để dần dần biến nó thành một trí tuệ trong thực tế cuộc sống. Vì vậy, những người tưởng chừng như điềm tĩnh, sống một cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều ở những nơi mà không ai biết.

Tôi đã từng nghe câu nói này: "Một ngày nào đó, bạn sẽ bất ngờ phát hiện ra rằng những ghi chép tưởng chừng như tầm thường trong nhật ký của mình, thực chất là sự tích lũy khả năng sống sót tại nơi làm việc của bạn".

Cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách, và thất nghiệp không bao giờ là dấu chấm hết của cuộc đời. Cũng giống như ở nơi làm việc, dù lúc tốt hay lúc xấu, chúng ta đều phải chuẩn bị trước. Điều tốt duy nhất là chúng ta có thể chủ động chuẩn bị cho mình, giống như việc không ngừng xây dựng khả năng sống sót mạnh mẽ tại nơi làm việc của chính mình. Sau cùng, bạn có thể dựa vào sự chuẩn bị và phản ứng tích cực của bản thân để hỗ trợ cho cuộc sống ổn định mà bạn hằng mong muốn.