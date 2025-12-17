Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông "mượn" thông tin về Hằng Du Mục để câu like

17-12-2025 - 11:11 AM | Xã hội

Thông tin của anh N.H.B. có dấu hiệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật, dùng tiêu đề gây chú ý, để định hướng xấu đến dư luận

Ngày 16-12, Công an xã Bắc Đông Quan (tỉnh Hưng Yên) cho biết cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với anh N.H.B. (SN 1989), đã có hành vi đăng tải thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Người đàn ông Hưng Yên bị xử lý vì bịa đặt thông tin về Hằng Du Mục - Ảnh 1.

Công an xã Bắc Đông Quan làm việc với anh N.H.B.

Trước đó, ngày 20-11, anh N.H.B. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân là N.H.B., đăng tải thông tin có nội dung "Mình đánh bài truy tố nọ kia, 150 củ mới xuôi, ae thì đi trại. Đâu đó đâu đấy đánh bạc phạt 5 7 củ rồi thả. Nghĩ nó chối. Bất công thế này lần sau khênh đi đánh bài cũng không đi nữa. Hằng du mục lừa đảo khách hàng 12 tỷ thì 2 năm tù, dân lừa đảo 2, 3 củ thì 8 năm. Chối thật!".

Nhận thấy bài viết có dấu hiệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật, dùng tiêu đề gây chú ý, để định hướng xấu ảnh hưởng đến dư luận, ngày 15-12, Công an xã Bắc Đông Quang làm việc với anh N.H.B..

Sau khi được phổ biến các văn bản quy định về an ninh mạng, anh B. đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin của mình là vi phạm quy định của pháp luật, thông tin đăng tải chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận. Anh B. đã tự nguyện gỡ bỏ thông tin đăng, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Theo Tr.Đức

Người lao động

