Công an TP HCM đang rà soát các tài khoản "câu like" vụ án Nguyễn Phương Hằng

Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977) và ông Trần Văn Sỹ (cựu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Trong vụ án này, Công an TP HCM đã xác minh tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương có phải do bà Trương Thị Việt Hà sử dụng hay không. Tại cơ quan công an, bà Hà khai chỉ sử dụng 2 tài khoản Facebook và không có liên quan đến tài khoản Facebook tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Công an TP HCM cũng đã kiểm tra điện thoại bà Hà trong quá trình xác minh.

Công an cũng đã triệu tập ông Đàm Ngọc Tuyên để xác minh tài khoản Facebook tên Đàm Ngọc Tuyên có phải do ông Đàm Ngọc Tuyên sử dụng hay không nhưng chưa triệu tập được vì đến nay không rõ tung tích ông Tuyên.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP HCM cũng triệu tập bà Trương Mỹ Phượng để xác minh bà có phải là chủ tài khoản Facebook Vô Thường hay không nhưng bà Phượng đã rời khỏi Việt Nam.

Công an TP HCM cũng đã triệu tập bà Đ.T.L., ông P.H.V. để xác minh các tài khoản Đinh Lan, Lan Đinh, Kim Mao TV Hoàng Ngọc.

Đối với các tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty CP Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu nhằm mục đích câu "like" để kiếm tiền, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.