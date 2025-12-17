TPHCM ra hướng dẫn quan trọng về trả lương thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TPHCM có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025–2026. Dự toán chi trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Sở GD-ĐT cho biết định mức tiết dạy và xác định tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên dạy học 2 buổi/ngày theo quy định của Bộ GD-ĐT quy định định mức tiết dạy trung bình trong một tuần đối với giáo viên các cấp như sau: Giáo viên tiểu học 23 tiết/tuần; giáo viên THCS 19 tiết/tuần; giáo viên THPT 17 tiết/tuần. Định mức trên là cơ sở để xác định giờ dạy tiêu chuẩn của mỗi giáo viên trong năm học.

Việc xác định chi trả tiền lương dạy thêm giờ áp dụng với giáo viên đã hoàn thành định mức tiết dạy theo quy định trên và có tham gia giảng dạy 2 buổi/ngày theo phân công chính thức. Tiền lương dạy thêm giờ được xác định trên cơ sở thời khóa biểu, bảng phân công giảng dạy và các minh chứng khác có liên quan được thủ trưởng đơn vị phê duyệt theo hướng dẫn.

Nhà trường phân công giáo viên tham gia dạy học 2 buổi/ngày phải đảm bảo giáo viên thực hiện đầy đủ định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần theo quy định của Bộ GD-ĐT, các nội dung được thể hiện cụ thể trong bảng phân công dạy học và hoạt động giáo dục, thời khóa biểu để làm cơ sở cho việc xác định số tiết tính phụ trội (nếu có). Đây là cơ sở để xác định số tiết vượt định mức của từng giáo viên và toàn trường trong học kỳ hay năm học phục vụ cho việc lập dự toán chi trả.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông cần bố trí thời khóa biểu phù hợp, đồng thời rà soát điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy 2 buổi/ngày, tổ chức phân công hợp lý, công bằng giữa các giáo viên.

Chế độ tiền lương dạy thêm giờ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Việc tính trả lương thêm giờ thực hiện Thông tư 21/2025 của Bộ GD-ĐT quy định việc tính trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo theo quy định mỗi tiết dạy vượt định mức được thanh toán bằng 150% tiền lương của một tiết dạy tiêu chuẩn và chỉ được nhận thanh toán tối đa không quá 200 tiết dạy thêm trong một năm học.

Trường hợp đặc biệt do thiếu giáo viên ở môn học vượt quá 200 tiết/năm, các cơ sở giáo dục phổ thông báo cáo cơ quan chủ quản theo phân cấp có ý kiến để thực hiện thủ tục theo quy định theo Điều 62 Nghị định 145/2020 của Chính phủ.

Việc dạy thêm giờ phải được sự đồng ý tự nguyện của giáo viên bộ môn liên quan.

Nguồn kinh phí chi trả

Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn tài chính hiện hành. Việc lập dự toán chi trả được xây dựng căn cứ trên Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục buổi 2 từ năm học 2025–2026 đã được thông qua.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chịu trách nhiệm xác định số tiết dạy vượt định mức dạy thêm giờ tổ chức dạy 2 buổi/ngày của từng giáo viên trong 1 học kỳ và tổng hợp tính toán kinh phí cần chi trả.

Đối với phần hoạt động theo kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 thực hiện từ nguồn ngân sách: Nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được giao trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định tại Nghị định số 60/2021 và Nghị định số 111/2025 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Riêng đối với năm 2025, do nội dung mới phát sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 17/ 2025 và Công văn 9179 của Bộ Tài chính về việc bố trí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, các đơn vị sẽ được bố trí kinh phí ngân sách cấp bù trong năm trong trường hợp kinh phí chi trả vượt quá khả năng cân đối trong dự toán đã giao trong năm 2025 theo Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.

Đối với phần hoạt động theo kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện xã hội hóa: Đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập theo quy định để chi trả cho giáo viên theo thỏa thuận.

Các đơn vị có thể thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên theo tháng, theo học kỳ hoặc cả năm học, tùy điều kiện cụ thể và thỏa thuận thống nhất với giáo viên.

Từ học kỳ II của năm học 2025-2026, nội dung chi này sẽ được giao trong dự toán ngân sách ngay từ đầu năm theo quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày phải được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện thành công kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, UBND TP.